Зимний маникюр 2020 – модный голубой маникюр зима 2020 с геометрией и вязаные ногти - 38 фото

Цвет воды и неба, таким чаще всего видят голубой цвет. Это символ чистоты, надежды, мечтаний и разума.

Психологи советуют обличаться в голубую одежду и создавать на ногтях голубой маникюр, если предстоят неприятная встреча, переговоры, общение с отрицательными людьми - этот цвет избавит от агрессии, удержит от развития конфликта, успокоит и охладит пыл.

Также психологи утверждают, что этот цвет выбирают люди уравновешенные, уверенные в себе, находящиеся в гармонии со своим внутренним миром.

В преддверии холодной зимы голубой маникюр становится все более актуальным – это один из лучших вариантов зимнего маникюра.

При этом голубой маникюр – это не только решение для повседневного образа, хотя надо отдать ему должное – несмотря на яркость, цвет не кричащий и не раздражающий.

Украшенный фольгой, которая всецело заменила поднадоевшие стразы, он вполне подойдет для особого выхода в свет.

И еще – голубые ногти идеально сочетаются цветами лака: розовый, сиреневый, коралловый, светло-фиолетовый, желтый, ярко-синий, темно-синий, серый, белый, бежевый.

Главред собрал самые мкрасивые идеи зимнего голубого маникюра из Инстаграм.

Зимний маникюр 2020 свитер на ногтях

Зимой хочется тепла, и на ногтях – тоже, поэтому самое время сделать вязанный маникюр. Свиртер на ногтях c эффектом 3D подкупает простотой выполнения настроением и возможностью сделать маникюр прямым продолжением наряда. Маникюр свитер на ногтях предполагает самые разнообразные идеи дизайна – это могут быть классические петли на ногтях, косы, а также олени, мыши (входим в год мыши) и снежинки.

Красивый маникюр зима 2020 геометрия на ногтях

Геометрия на ногтях вошла в моду не так давно, но уже получила достойную оценку девушек и женщин. Голубой маникюр с геометрией делает ноготки изящными и привлекательными. Голубой маникюр с геометрией выглядит очень лаконично и просто, при общее впечатление от него – невероятный восторг.

Новогодний маникюр 2020 голубой с рисунком

На пороге зима, а значит – нас ждут чудеса. Кто верит в чудеса, с теми они и случаются. Поэтому крайне важно в преддверии новогодних праздников настроить себя на "волну" сказки и исполнения желаний. Именно поэтому всевозможные новогодние элементы на ногтях – это то, что сейчас как никогда кстати. Снеговики, мышки, звезды, снежинки, новогодние игрушки, веточки елочки, красивые узоры в стиле "нарисовал мороз", космос – все это подарит позитивное настроение. Используйте глиттер и фольгу, чтобы усилить ощущение приближающего праздника.

Читайте такжеОливковый маникюр 2019: фольга, лунный маникюр и матовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, в сезоне осень-зима 2019-2020 нежный белый маникюр – это ни в коем случае не скучные белые ногти. Модный белый маникюр – романтичны, кокетливый и игривый: белые ноготки гармонично сочетаются с яркими ногтями, очень часто его уравновешивает контрастный черный лак и украшает фольга, глиттер и яркие рисунки.