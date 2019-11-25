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Маникюр зима 2020: самый красивый зимний маникюр на короткие ногти – 45 фото

25 ноября 2019, 15:30

Акцент на сказку – вот на что следует обратить внимание при создании модного маникюра зима 2020. Главред собрал самые свежие идеи дизайна из Инстаграм.

  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram
  • Зимний маникюр 2020 на короткие ногти Instagram

Зима уже вот-вот укутает все вокруг белоснежным покрывалом, поэтому самое время подобрать соответствующий настроению зимний маникюр.

Зимой маникюр особенный и не похожий на то, что обычно модницы рисуют на ногтях на протяжении года. А все потому, что главным лейтмотивом зимнего маникюра является чудо.

Акцент на сказку – вот на что, в первую очередь, следует обратить внимание при создании модного маникюра зима 2020.

И даже если у вас короткие ногти, можно выбрать красивый дизайн маникюра и создать себе роскошное праздничное настроение задолго до новогодних праздников.

Кстати, о праздниках. Символ наступающего 2020 года по китайскому календарю - металлическая Крыса, поэтому серебристый и белый цвет – главные цвета зимнего маникюра на Новый год.

При этом обратите внимание, что грядущей зимой в моде будут и такие цвета: металлик, стальной, розовый, бежевый, кремовый, алый, бирюзовый, голубой, желтый, оранжевый, фиолетовый, зеленый.

Поэтому смело покупайте лаки вышеуказанных расцветок – они послужат вам основой для невероятного зимнего маникюра.

Главред собрал самые свежие модные идеи дизайна красивого зимнего маникюра 2020 на короткие ногти из Инстаграм.

Маникюр зима 2020 на короткие ногти

Маникюр свитер на ногтях, или вязаный маникюр

В последнее время короткие ногти стали очень популярными, ведь они выглядят наиболее естественно. На коротких ногтях гармонично и стильно смотрится зимний маникюр свитер на ногтях. При этом можно вязанный дизайн сделать только на одном-двух ноготках.

Маникюр нордические мотивы

Нежный маникюр зима 2020 на короткие ногти – это разнообразные скандинавские узоры на ногтях, а также красивые снежинки, олени, медведи или их следы, снеговики, птички. Сюда можно добавить новогодние игрушки, яркие звездочки. И совершенно не важно, какой лак будет основой маникюра – ногти, украшенные новогодними рисунками, будут излучать невероятную праздничную энергетику.

Зимний маникюр с глиттером

Короткие ногти, слегка украшенные глиттером, не будут выглядеть вульгарно. Наоборот, в преддверии новогодних и рождественских праздников глиттер – отличное дополнение для модного маникюра зима 2020. Правда, есть-таки одно условие – блестки в идеале должны украшать не более двух ноготков.

Маникюр зима 2020 синий

Синий цвет ассоциируется с небом в зимний морозный день, поэтому синий маникюр  с фольгой, синий маникюр с втиркой и синий маникюр кошачий глаз станут отличным решением для повседневного образа. Зимний синий маникюр в сочетании с рисунками в новогоднем стиле – настоящая маленькая сказка на руках.

Маникюр зима 2020 красный

Красный цвет очень привередлив, поэтому хорошо сочетается только с белым, черным и золотым. Как раз то, что нужно к новому году. Поэтому красный зимний маникюр может почеркнуть ваш стиль и сделать образ сильным и ярким. Среди модных идей зимнего красного маникюра – ногти. Украшенные белыми снежинками.

Читайте такжеНежный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и мраморный маникюр - фотоНапомним, ранее сообщалось, в преддверии холодной зимы голубой маникюр становится все более актуальным – это один из лучших вариантов зимнего маникюра. При этом голубой маникюр – это не только решение для повседневного образа, хотя надо отдать ему должное – несмотря на яркость, цвет не кричащий и не раздражающий.

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