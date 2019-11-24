  1. Главная
  3. Мода и красота

Кошелек "забеременеет" сразу: названы ТОП-5 мощнейших талисманов для денег

24 ноября 2019, 06:02

Есть хорошие талисманы, которые заставят кошелек "распухнуть" от денежной массы.

кошелек, зарплата
Названы мощные талисманы для привлечения денег / zarplata.alexyanovsky.com

Когда кажется, что деньги утекают из рук, или обходят стороной, человек начинает искать возможность привлечь их. Особенно остро этот вопрос стоит перед Новым годом, когда хочется начать все с чистого листа и обостряется чувство веры в чудеса.

По словам эзотерика, значительно улучшить свое материальное положение помогут магические символы, то бишь талисманы.

Существует пять мощнейших талисманов для привлечения денег, которые заставят ваш кошелек распухнуть от денежной массы.

"Особая" купюра для привлечения  денег

Мощнейшей денежной энергетикой обладает "особая" купюра, которая "помнит" положительные моменты в вашей жизни. Скажем, вы получили хорошую премию, или прибыль от удачной сделки.

При этом эзотерик обратил внимание на то, что в качестве талисмана лучше брать купюру большего достоинства — это усилит её влияние.

"Выбранный талисман следует "заговорить" в момент роста Луны — нужно озвучить желаемую сумму, глядя на светило", - отметил эксперт.

Также следует зарубить себе на носу, что "заговорённую" купюру нельзя тратить, при этом ее нужно носить с собой в кошельке. Также эту "особую" купюру нельзя кому-либо показывать, иначе все "волшебство" канет в лету.

Мешочек монет для привлечения денег

Ещё одним финансовым "магнитом", благодаря которому ваш кошелек быстро "забеременеет", является мешочек с монетами. Для того, чтобы получить такой талисман, нужно найти или сделать самому небольшой мешок. В этот мешок нужно насыпать кучу монет – на вид она должна казаться именно вам увесистой.

Далее мешок с монетами следует трижды обрызгать святой водой, проговаривая "Отче наш".

Эксперт настаивает, что готовый талисман лучше держать вдали от посторонних глаз — тогда энергия денег не будет рассеиваться, подчёркивают мистики.

Веревочка для привлечения денег

Этот волшебный талисман способен изменить жизнь к лучшему. И плести эту верёвочку следует в первый день новолуния, до обеда. Но только в тому случает, если у вам появилась настоящая мечта. Нужно себе в мыслях нарисовать картину того, что вы хотите получить.

Для этого талисмана вам понадобятся три нитки – красная, зеленая и фиолетовая. Красная нитка – добавит жизненных сил, зеленая – прибавит финансов, фиолетовая – закрепит эффект на божественном уровне души.

Когда вы будете заплетать эту косу, нужно пытаться представить себе те ощущения, которые вы би ощутили, если бы ваша мечта сбылась. Потом связываете концы веревки, и носите как браслет на левом запястье.

Волшебная жаба для привлечения денег

Трехпалая жаба – это самый популярный амулет фэншуй, используемый для привлечения благосостояния. Учтите, что работает только статуэтка, выполненная из оникса или нефрита.

Трехпалая жаба должна стоять спиной к входной двери, словно только запрыгнула в дом и принесла с собой богатство. Но можно поставить ее в юго-западном секторе дома, который отвечает за достаток. Кроме этого, еще одно подходящее для этого талисмана место — гостиная.

И еще - жаба боится высоты. Поэтому размещайте ее на невысоких журнальных столиках или полочках. Под статуэтку рекомендуется положить щепотку любого денежного растения — например, мяты или базилика.

Корица для привлечения денег

Корица уже давно используется для проведения различных ритуалов. Сделать из нее денежный талисман очень просто. Вам потребуется положить в кошелек палочку корицы. И все!

Энергетические свойства этой пряности и ее запах уже скоро привлекут деньги в ваш кошелек.

Чтобы усилить свойства корицы, можете положить вместе с ней листья мяты. Такое сочетание ускорит эффект и усилит результат. Корица является как талисманом для привлечения денег, так и талисманом для привлечения удачи.

Читайте такжеСглаз от зависти: мистик назвал симптомы сглаза и как снять сглаз самостоятельноНапомним, ранее сообщалось, каждый раз перед выходом из дома нужно произносить определенные слова – они помогут поддержать ментальную энергию.

Самое главное, что должен сделать человек перед выходом из дома – это позвать ангела с собой в дорогу. А для этого, прежде чем переступить порог квартиры, стоит обратиться к правому плечу.

деньги богатство магия мистика ритуалы талисманы эзотерик
Сейчас вы просматриваете новость «Кошелек "забеременеет" сразу: названы ТОП-5 мощнейших талисманов для денег». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:02
Кошелек "забеременеет" сразу: названы ТОП-5 мощнейших талисманов для денег
05:24
"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолуния
04:47
Политолог сказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покое
04:04
Модные красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019: кому подходят, фото Фото
03:45
"Выйдите, разбойники": политолог спрогнозировал перевыборы Рады и новый Кабмин
03:17
День Максима – прикольные поздравления для Максима на словах и картинки Фото
02:37
Эксперты назвали инструмент России для раскола Европы
02:20
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
01:59
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
01:27
В Севастополе оккупанты высушили озеро для застройки земли
01:10
Распад ЕС: партия Порошенко должна умереть – экс-премьер
00:59
Бойкотировать концерты и лишить госзваний: в России ополчились против Ротару
00:41
"Вон из Украины": в Одессе активисты отомстили засветившемуся на росТВ депутату
00:29
24 ноября – какой сегодня праздник: День друзей и приметы на Федора
23 ноября, суббота
23:40
Короткое замыкание: у легендарного ветерана АТО сгорел новый дом
23:13
Танкер Делфи уходит под воду у берегов Одессы: шокирующие фото Фото Видео
22:46
Украину не готовы принять в НАТО из-за России
22:21
В Киеве простились с ветераном АТО, жестоко убитым приемным сыном Фото
22:10
Гороскоп на завтра: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви
21:54
Начальник Генштаба пригрозил чистками после новых взрывов в Балаклее
21:35
СБУ разоблачила схему контрабанды угля с "ЛДНР"
21:03
Главу Приватбанка из тренажерного зала увезли в реанимацию – депутат
20:42
Катастрофа танкера Делфи: механик рассказал, почему не дали сигнал SOS
20:20
"Существа" из РФ разграбили возвращенные корабли - Хомчак
20:10
"Путин может воспользоваться": эксперт оценил вероятность наступления РФ на Украину
19:45
"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд Видео
19:35
Черви, мыши и опилки: в музее показали пищу украинцев во время Голодомора Фото Видео
19:12
"Зрады нет": Маркарова успокоила относительно визита МВФ в Украину
19:05
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
18:39
"Это было преступление": в США вспомнили о жертвах Голодомора Видео
18:21
"Больно вспоминать, невозможно забыть": в Украине почтили память жертв Голодомора Фото Видео
18:07
Савченко предрекла исчезновение Украины к 2023 году
17:49
Миссия МВФ завершила визит в Украину и поставила новые условия
17:29
В Каталонии готовы назвать Крым российским в обмен на признание независимости
17:23
Антициклон скует Украину морозами: синоптик обнадежила новым потеплением
16:55
В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей
16:35
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
16:33
Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала Видео
16:26
В РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину
16:02
Задержание судна с 22 украинцами: в МИД рассказали о судьбе экипажа
15:41
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
15:35
Министр обороны рассказал, почему хочет "убить" призыв в армию
15:10
"Занимался контрабандой еще при Януковиче": озвучены ужасные последствия аварии танкера в Черном море
15:02
Четвертовавший мужчину в Сирии наемник РФ участвует в патриотическом воспитании детей
14:44
Hello: Полное расписание концертов группы Антитіла в 2020
14:40
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: канадка, британка и андеркат - фото Фото Видео
14:26
"Ни один гей-парад не пропускает": Москаль потроллил Гончарука
14:05
В центре Киева во время Транс-марша произошли столкновения Фото
13:40
"Нам посрать": главой Госархива стал автор стихов о мастурбации
13:38
Перші Ластівки: чем закончился сериал - объяснение концовки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять