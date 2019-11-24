Кошелек "забеременеет" сразу: названы ТОП-5 мощнейших талисманов для денег

Названы мощные талисманы для привлечения денег / zarplata.alexyanovsky.com

Когда кажется, что деньги утекают из рук, или обходят стороной, человек начинает искать возможность привлечь их. Особенно остро этот вопрос стоит перед Новым годом, когда хочется начать все с чистого листа и обостряется чувство веры в чудеса.

По словам эзотерика, значительно улучшить свое материальное положение помогут магические символы, то бишь талисманы.

Существует пять мощнейших талисманов для привлечения денег, которые заставят ваш кошелек распухнуть от денежной массы.

"Особая" купюра для привлечения денег

Мощнейшей денежной энергетикой обладает "особая" купюра, которая "помнит" положительные моменты в вашей жизни. Скажем, вы получили хорошую премию, или прибыль от удачной сделки.

При этом эзотерик обратил внимание на то, что в качестве талисмана лучше брать купюру большего достоинства — это усилит её влияние.

"Выбранный талисман следует "заговорить" в момент роста Луны — нужно озвучить желаемую сумму, глядя на светило", - отметил эксперт.

Также следует зарубить себе на носу, что "заговорённую" купюру нельзя тратить, при этом ее нужно носить с собой в кошельке. Также эту "особую" купюру нельзя кому-либо показывать, иначе все "волшебство" канет в лету.

Мешочек монет для привлечения денег

Ещё одним финансовым "магнитом", благодаря которому ваш кошелек быстро "забеременеет", является мешочек с монетами. Для того, чтобы получить такой талисман, нужно найти или сделать самому небольшой мешок. В этот мешок нужно насыпать кучу монет – на вид она должна казаться именно вам увесистой.

Далее мешок с монетами следует трижды обрызгать святой водой, проговаривая "Отче наш".

Эксперт настаивает, что готовый талисман лучше держать вдали от посторонних глаз — тогда энергия денег не будет рассеиваться, подчёркивают мистики.

Веревочка для привлечения денег

Этот волшебный талисман способен изменить жизнь к лучшему. И плести эту верёвочку следует в первый день новолуния, до обеда. Но только в тому случает, если у вам появилась настоящая мечта. Нужно себе в мыслях нарисовать картину того, что вы хотите получить.

Для этого талисмана вам понадобятся три нитки – красная, зеленая и фиолетовая. Красная нитка – добавит жизненных сил, зеленая – прибавит финансов, фиолетовая – закрепит эффект на божественном уровне души.

Когда вы будете заплетать эту косу, нужно пытаться представить себе те ощущения, которые вы би ощутили, если бы ваша мечта сбылась. Потом связываете концы веревки, и носите как браслет на левом запястье.

Волшебная жаба для привлечения денег

Трехпалая жаба – это самый популярный амулет фэншуй, используемый для привлечения благосостояния. Учтите, что работает только статуэтка, выполненная из оникса или нефрита.

Трехпалая жаба должна стоять спиной к входной двери, словно только запрыгнула в дом и принесла с собой богатство. Но можно поставить ее в юго-западном секторе дома, который отвечает за достаток. Кроме этого, еще одно подходящее для этого талисмана место — гостиная.

И еще - жаба боится высоты. Поэтому размещайте ее на невысоких журнальных столиках или полочках. Под статуэтку рекомендуется положить щепотку любого денежного растения — например, мяты или базилика.

Корица для привлечения денег

Корица уже давно используется для проведения различных ритуалов. Сделать из нее денежный талисман очень просто. Вам потребуется положить в кошелек палочку корицы. И все!

Энергетические свойства этой пряности и ее запах уже скоро привлекут деньги в ваш кошелек.

Чтобы усилить свойства корицы, можете положить вместе с ней листья мяты. Такое сочетание ускорит эффект и усилит результат. Корица является как талисманом для привлечения денег, так и талисманом для привлечения удачи.

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