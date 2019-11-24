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Модные красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019: кому подходят, фото

24 ноября 2019, 04:04

Красный цвет очень сильно привлекает внимание, поэтому вряд ли он станет находкой для тех, кто не готов повсеместно ловить на себе восхищенные взгляды.

  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram
  • Красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019 Instagram

В последнее время мода на яркие цвета волос.  При этом чем в более необычный цвет окрашены волосы, тем лучше.

Особенно любят удивлять цветом волос смелые и решительные девушки.  При этом не обязательно это протест – как принято думать. Окрашивание волос в яркий цвет - скорее желание выделиться из толпы, заявить всему миру, что "я – самая-самая".

В 2019 году на пике популярности – красные волосы всевозможных оттенков. Отметим, что красный отлично держит "удар" и конкурирует с трендовыми синим, зеленым и фиолетовым цветами волос.

На первый взгляд, агрессивный красный цвет, символизирующий вражду, месть и войну, также означает радость, красоту, любовь и полноту жизни. Поэтому следует разрушить свое стереотипное мнение о красном цвете, и понять, что тут все зависит от того, с какой стороны смотреть.

Неизменно, правда, одно – красный цвет очень сильно привлекает внимание, поэтому вряд ли он станет находкой для тех девушек и женщин, которые не готовы повсеместно ловить на себе восхищенные и удивленные взгляды.

И еще: в отличие от других цветных оттенков волос, красные волосы подходят и девушкам, и женщинам постарше, при этом стрижка значения не имеет.

Окрашивание волос в красный цвет: особенности

Брюнетки могут окрасить волосы в темно-красный цвет, не прибегая к предварительному осветлению волос.

Красные волосы требуют частого обновления цвета, так как красный пигмент быстро смывается. С другой стороны, если надоест красный цвет, то легко можно будет перекрасить волосы в другой цвет.

Красный цвет не привередлив, хорошо ложится, поэтому если вы не планируете сочетать несколько оттенков красного для визуального увеличения объема, или окрашивать только кончики волос, то покрасить волосы в красный цвет дома самостоятельно вам вполне под силу. В противном случае лучше обратиться к специалисту и покрасить волосы при помощи одной из модных техник окрашивания волос, например, омбре.

Красные волосы: кому подходят

Существует много оттенков красного, тем не менее, главным критерием подбора является цвет кожи.

Красные волосы отлично идут женщинам цветотипов осень и зима, а также тем, у кого веснушки и загар.

Смуглую кожу эффектно подчеркнут все яркие красные оттенки, хотя также отлично подойдут и все темные варианты.

Для девушек со светлой кожей выбор пигментов гораздо шире: от светло-красных и более блеклых до малинового и ярко-огненного.

И одно важное "но". Красные волосы странным образом подчеркивают все недостатки лица, поэтому стилисты не советуют этот цвет тем, у кого есть что скрывать, например, прыщи.

Главред собрал свежие варианты окрашивания волос в красный цвет из Инстаграм в фотогалерею.

Читайте такжеМодная стрижка шегги на длинные волосы – самая "пушистая" стрижка 2019 - 29 фотоНапомним, ранее сообщалось, техника окрашивания волос балаяж идеально подходит для светлых и русых волос. Суть балаяжа – в создании оттенков, при этом краска наносится на верхние пряди. К слову, техника окрашивания волос балаяж очень щадящая.

Главным преимуществом окрашивания балаяж является визуальное создание объема шевелюры – несколько оттенков одного цвета переливаются, и волосы кажутся роскошными.

При этом учтите, балаяж в сезоне осень 2019 – это создание бликов не по всей вертикальной направленности, а между верхней и нижней частью локонов.

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