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Макияж на Новый год 2020: много блесток, акцент на глаза и золотые губы

26 ноября 2019, 05:42

Главред разобрался, как создать модный и красивый макияж на Новый год 2020.

  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 Instagram
  • Макияж на Новый год 2020 juliannamakeup
  • Макияж на Новый год 2020 juliannamakeup
  • Макияж на Новый год 2020 itsinyourdreams
  • Макияж на Новый год 2020 glitteron
  • Макияж на Новый год 2020 thewilmark

Новый год 2020 будет годом Крысы. Чтобы встретить хозяйку грядущего года, нужно не только подобрать наряд к празднику в нужном цвете, но и позаботится о подходящем макияже глаз.

Идеальным цветом для встречи Нового года 2020 станет белый, а также все оттенки цвета металлик - серый, серебристый, черный. Кроме того, Крыса благоволит ко всем оттенкам золотого. Подобной цветовой палитрой можно смело пользоваться и в макияже. Уместны будут металлизированные или перламутровые палитры, также можно не жалеть блесток, что, к слову, является трендом зимы 2020 года.

Макияж на Новый год 2020: не жалейте блесток

Выбирая блестки, визажисты советуют учитывать цветотип. Для холодных типов внешности подойдут тона мягкого золота, приглушенного серебряного оттенка, металлика, голографический блеск. А девушкам с теплым оттенком кожи стоит остановить свой выбор на песочных, кремовых, терракотовых тонах с мелкой крошкой-блестками.

Макияж на Новый год 2020: основные тренды

Одна из основных тенденций макияжа в новогоднюю ночь - акцент на глаза. Причем макияж глаз по своей яркости должен создавать впечатление, что в любой момент вы готовы махнуть на дискотеку. Для того, чтобы выделить глаза, используйте глиттер, блестки, шиммер под брови, глянцевые тени, смоки-айс с цветной подводкой.

Если решите нарисовать стрелки, выбирайте мерцающую жидкую подводку для глаз. При этом не должно быть контрастов – стрелки могут быть любого цвета, но должны сочетаться с тенями.

Пайетки и блестки в макияже на Новый год 2020 может использовать, как душе угодно – и в качестве теней, и как на щеках, и на губах. Они придадут игривости и праздничного настроения. Особенно шикарно будут смотреться золотые губы – для этого после нанесения помады нужно добавить на середину губ немного золотистого блеска и растушевать.

Эффект светящейся кожи – еще один тренд макияжа новогодней ночи. Чтобы достичь нужного эффекта, можете использовать и праймер с хайлайтером, и румяна-слюду, и просто активный "золотой" пигмент (его можно нанести на область скул и носа).

Напомним, Главред узнал, каким должен быть новогодний французский маникюр 2020, и собрал фотогалерею самых удачных вариантов дизайна ногтей в стиле френч на зиму.

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