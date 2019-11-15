Праймер для лица: плюсы и минусы, как выбрать и как наносить

Праймер - это своего рода база, которая готовит кожу к макияжу / womenstalk.ru

Праймер для лица – уже далеко не новинка в beаuty-индустрии, и если ранее им пользовались больше профессиональные визажисты, то теперь он перекочевал в косметичку практически каждой девушки. Тем не менее стоит еще раз разобраться, что это за средство, как его использовать и творит ли оно "чудеса" с лицом.

Праймер для лица: плюсы

Итак, праймер - это своего рода база, которая готовит кожу к макияжу и обеспечивает лучшее "сцепление" косметики с кожей. В зависимости от состава праймер может выравнивать рельеф и скрывать недостатки, регулировать работу сальных желез, закрепляет макияж и при условии наличия SPF предотвращает фотостарение. Еще один плюс праймера состоит в том, что благодаря этому средству косметика не будет попадать внутрь пор.

Праймер для лица: для чего он нужен

Праймер для лица способствует более равномерному распределению тонального крема, аккуратной растушевке других продуктов, лучшей стойкости и передаче цвета любого средства макияжа.

Если прозрачный матирующий праймер для лица смешать с плотным тональным кремом, текстура и цвет кожи будет более ровной, а на лице не будет эффекта маски.

Цветные праймеры можно использовать для маскирования недостатков. Персиковый и желтый скроют синяки на лице. Зеленый праймер перекроет красноту, а сиреневый - серый оттенок кожи.

Праймер для лица: минусы

При всех своих плюсах у праймера есть и минусы. В частности, при частом использовании он утяжеляет макияж. Кроме того, не стоит надеяться на чудо – праймер не скроет серьезные дефекты, например, пигментные пятна или шрамы.

Обладательницам сухой кожи также стоит быть осторожными: праймер может подчеркнуть шелушения. А девушкам с жирной и чувствительной кожей стоит избегать средств со спиртом в составе. А всем, у кого есть кожные заболевания, стоит посоветоваться с косметологом прежде чем покупать праймер.

Праймер для лица: какой выбрать

Как и любое другое средство для лица, его нужно выбирать в зависимости от типа кожи. Для комбинированной и жирной подойдет праймер с матовой текстурой, а для сухой - увлажняющее средство станет идеальным вариантом.

Праймер для лица: как наносить

Перед тем как нанести праймер для лица, нужно провести все процедуры для ежедневного ухода, в том числе и солнцезащитное средство. Использовать нужно небольшое количество праймера для лица – обычно хватает горошинки. Визажисты рекомендуют наносить продукт от центра лица и распределять его тонким слоем круговыми движениями. Наносить праймер можно пальцами или спонжем. Что касается зоны вокруг глаз, то тут лучше не использовать матирующий праймер – более уместна база для теней.

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