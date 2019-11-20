Макияж зима 2019/2020: стрелки, блестки и яркие цвета - модные идеи на фото

Осенью-зимой 2019/2020 блестки можно щедро сыпать и на веки, и на губы / Фото Instagram

Модный макияж осень-зима 2019/2020 радует разнообразием тенденций. Уместны стрелки, красные помады, блестки и яркие оттенки теней, а также макияж в стиле nude. В общем, никаких антитрендов, а это значит, что в косметичке практически каждой девушки найдутся продукты, которые позволят ей оставаться в тренде.

Макияж глаз 2020

Тени. Как говаривал классик, глаза - зеркало души, они сразу привлекают внимание. Этой зимой сделать акцент на глазах очень легко при помощи ярких оттенков, которые будут в моде и полнимут настроение несмотря на хмурую погоду.

Самая популярная палитра для модного макияжа зиму 2019-2020 - все оттенки синего и фиолетового. Визажисты советуют выбирать палитру холодных оттенков.

Девушкам с теплым цветотипом внешности можно смело выбирать коричневые цвета - оттенки песка, бронзы и терракоты. Они прекрасно подойдут для макияжа на каждый день.

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Стрелки в моде самые разнообразные – черные и цветные, в духе 90-х или в стиле кошачий глаз, также можно подвести только внутренне веко или только нижнее. Визажисты не установили никаких ограничений и дали волю фантазии.

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Smoky eyes также актуальны. Причем использовать можно не только привычную черно-серую палитру, но и мягкую коричневую гамму оттенков. При этом губы и скулы можно повторить в более светлых тонах оттенка теней - таким образом, выйдет элегантный монохромный образ.

Макияж губ 2020

Губы. Красная помада – один из главных трендов в макияже осенне-зимнего сезона. Визажисты предлагают поэкспериментировать с разными оттенками красного цвета и "примерить" разные фактуры помад. Также актуальные в сезоне осень-зима 2019/2020 влажные губы, эффект которых создается при помощи сияющего блеска для губ.

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Блестки. Осенью-зимой 2019/2020 в моде не только легкое мерцание, но и настоящий гламур – блестки можно щедро сыпать и на веки, и на губы. Визажисты рекомендуют использовать глиттер в любом виде: кремовые тени с блестками, рассыпчатый глиттер, жидкие мерцающие тени, стики.

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Румяна. Модный бьюти-тренд нынешнего сезона – щеки, как будто вы только что вернулись с мороза. Нежные розовые румяна визажисты предлагают сочетать с мягкими тонами розовых помад.

Ресницы. "Паучьи лапки" - супермодный тренд макияжа осень-зима 2019/2020. Для этого стоит лишь нанести тушь погуще и не заморачиваться с разделением ресниц. К слову, тушь можно использовать не только черную.

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Напомним, винная помада - тренд сезона осень-зима 2019/2020. Однако, чтобы этот оттенок помады удачно смотрелся, кожа должна быть чистой и ухоженной.