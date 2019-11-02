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Макияж, который старит: как избежать распространенных ошибок

2 ноября 2019, 05:38

Главред разузнал, как приручить возраст с помощью макияжа.

  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com
  • Макияж, который старит instagram.com

Макияж может помочь как скинуть визуально десяток лет, так и набрать. Неверно подобранные средства могут даже юное личико испортить и состарить.

Чтобы быть увереннее в себе, выглядеть моложе, нужно научиться делать макияж anti-age. Главред разузнал, каких ошибок в макияже стоит избегать, чтобы не выглядеть старше.

Макияж, который делает старше: главные ошибки

1. Плотный тон

Если есть морщинки и неровности (воспаления, акне), то вблизи такой тон будет сильно заметен. Плотные тональные средства стоит использовать в особых случаях, а для повседневного макияжа подойдут легкиме BB и CC-крема. Так кожа смотрится здоровой и естественной, а воспаления можно перекрывать точечно с помощью консилера.

2️. Четкие и графичные брови

Любые четкие линии в макияже будут придавать возраст, так что их по возможности надо избегать. Можно отдать предпочтение естественным и плавным формам.

3️. Черная обводка глаз

Если вы хотите подчеркнуть глаза и визуально их увеличить, то для повседневного макияжа лучше использовать коричневый карандаш или тени.

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4️. Четкий контур губ и карандаш темнее помады

Хоть сейчас снова вошел в моду макияж губ, когда карандаш темнее помады, все же не стоит к этому способу прибегать – он мгновенно старит личико, и делает его грузным.

5️. Перламутровые помады

Перламутровая помада – это табу в макияже: она не освежает образ и не подчеркивает красоту лица.

6. Рыжие румяна

Яркие терракотовые цвета не только придают возраст, но и при неправильном нанесении могут выглядеть, как лихорадка.

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Ранее Главред разузнал, как с помощью макияжа скрыть красный нос.

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