Макияж, который старит: как избежать распространенных ошибок

Главред разузнал, как приручить возраст с помощью макияжа.
Макияж может помочь как скинуть визуально десяток лет, так и набрать. Неверно подобранные средства могут даже юное личико испортить и состарить.
Чтобы быть увереннее в себе, выглядеть моложе, нужно научиться делать макияж anti-age. Главред разузнал, каких ошибок в макияже стоит избегать, чтобы не выглядеть старше.
Макияж, который делает старше: главные ошибки
1. Плотный тон
Если есть морщинки и неровности (воспаления, акне), то вблизи такой тон будет сильно заметен. Плотные тональные средства стоит использовать в особых случаях, а для повседневного макияжа подойдут легкиме BB и CC-крема. Так кожа смотрится здоровой и естественной, а воспаления можно перекрывать точечно с помощью консилера.
2️. Четкие и графичные брови
Любые четкие линии в макияже будут придавать возраст, так что их по возможности надо избегать. Можно отдать предпочтение естественным и плавным формам.
3️. Черная обводка глаз
Если вы хотите подчеркнуть глаза и визуально их увеличить, то для повседневного макияжа лучше использовать коричневый карандаш или тени.
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4️. Четкий контур губ и карандаш темнее помады
Хоть сейчас снова вошел в моду макияж губ, когда карандаш темнее помады, все же не стоит к этому способу прибегать – он мгновенно старит личико, и делает его грузным.
5️. Перламутровые помады
Перламутровая помада – это табу в макияже: она не освежает образ и не подчеркивает красоту лица.
6. Рыжие румяна
Яркие терракотовые цвета не только придают возраст, но и при неправильном нанесении могут выглядеть, как лихорадка.
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