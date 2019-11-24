Год Крысы: в каком цвете встречать Новый год 2020

Одежда с изображением котов хозяйке 2020 года точно не понравится / 1zoom.ru

Новый год 2020 уже не за горами, и можно уже начать готовиться к праздникам. По крайней мере, подумать, в каком цвете встречать грядущий год Крысы.

По словам экспертов, наиболее подходящим цветом новогоднего праздника станет белый и все оттенки цвета металлик - серый, серебристый, черный. Образ можно дополнить деталями молочного, пастельного и кофейного оттенков, передают Факты. Также хозяйке 2020 года понравятся металлические аксессуары и украшения – это могут быть подвески, кулоны, броши металлического оттенка, серебряный пояс на платье, серебристые туфли или клатч со стразами.

Выбирая наряд для для встречи Нового года 2020, стоит избегать ярких цветов. Агрессивный красный и насыщенный синий цвет – под запретом. Животные принты крысе тоже будут не по душе, особенно если вы в новогодний вечер наденете вещи с изображением котов или леопардовое платье.

В целом, образ для встречи Нового года 2020 должен быть элегантным, сдержанным и стильным, но одновременно удобным и свободным.

Напомним, ранее эксперты успокоили украинцев: запасаться заранее продуктами не стоит, так как новогодний стол-2020 обойдется лишь примерно на 7% дороже, чем в прошлом году. В среднем, праздничный стол с алкоголем на восемь человек будет стоить примерно 3,5 тыс. грн. В меню за эти деньги входят традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. Однако если добавить на стол деликатесы в виде икры и красной рыбы, то придется выложить более 4 тыс. грн.

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Как сообщал Главред, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го. Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве.