  1. Главная
  3. Праздники

Год Крысы: в каком цвете встречать Новый год 2020

24 ноября 2019, 10:22

Образ для встречи Нового года 2020 должен быть элегантным, сдержанным и стильным.

кошка_кот_елка_ель_Новый год
Одежда с изображением котов хозяйке 2020 года точно не понравится / 1zoom.ru

Новый год 2020 уже не за горами, и можно уже начать готовиться к праздникам. По крайней мере, подумать, в каком цвете встречать грядущий год Крысы.

По словам экспертов, наиболее подходящим цветом новогоднего праздника станет белый и все оттенки цвета металлик - серый, серебристый, черный. Образ можно дополнить деталями молочного, пастельного и кофейного оттенков, передают Факты. Также хозяйке 2020 года понравятся металлические аксессуары и украшения – это могут быть подвески, кулоны, броши металлического оттенка, серебряный пояс на платье, серебристые туфли или клатч со стразами.

Выбирая наряд для для встречи Нового года 2020, стоит избегать ярких цветов. Агрессивный красный и насыщенный синий цвет – под запретом. Животные принты крысе тоже будут не по душе, особенно если вы в новогодний вечер наденете вещи с изображением котов или леопардовое платье.

В целом, образ для встречи Нового года 2020 должен быть элегантным, сдержанным и стильным, но одновременно удобным и свободным.

Напомним, ранее эксперты успокоили украинцев: запасаться заранее продуктами не стоит, так как новогодний стол-2020 обойдется лишь примерно на 7% дороже, чем в прошлом году. В среднем, праздничный стол с алкоголем на восемь человек будет стоить примерно 3,5 тыс. грн. В меню за эти деньги входят традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. Однако если добавить на стол деликатесы в виде икры и красной рыбы, то придется выложить более 4 тыс. грн.

Читайте такжеНовый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника

Как сообщал Главред, отмечать Новый год 2020 и Рождество начнут в столице уже с 14 декабря 2019 года. Продлятся празднования до 13 января 2020-го.  Масштабные мероприятия запланированы на Софийской площади, а также на Контрактовой площади в Киеве. 

цвет приметы новости Украины Новый год 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Год Крысы: в каком цвете встречать Новый год 2020». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:34
Наступить на горло России: в США нашли способ остановить Северный поток-2
10:22
Год Крысы: в каком цвете встречать Новый год 2020
10:06
Названы 12 популярных продуктов, которые реально лечат болезни
09:50
Может ли Украина отказаться от кредитов МВФ к 2023 году мнение
09:47
Влиятельный британский журнал опубликовал карту Украины без Крыма
09:25
Мягкая и малоснежная: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 Видео
09:15
Грязная кампания против Йованович: в США опубликовали пачку документов о контактах с Украиной
09:07
Гороскоп на 24 ноября 2019: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви
08:59
Дешевле 24 гривен: эксперт назвал условие для падения курса доллара
08:51
Условие для дружбы Белого дома  и Кремля: в США посоветовали РФ бдеть за минскими соглашениями
08:30
Маникюр зима 2020: нежный белый маникюр с сердечками, мраморные ногти и глиттер - фото Фото
08:17
"Счет 2-1 в пользу Усраины": Гиркин высмеял "трусливые действия Кремля" в отношении украинских моряков
07:39
"На *ер с пляжа, хватит обсирать": Пушков объяснил травлю "жадной бандеровки" Ротару в России
06:57
Муки рождения "Слуги народа" и страхи Зеленского мнение
06:02
Кошелек "забеременеет" сразу: названы ТОП-5 мощнейших талисманов для денег
05:24
"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолуния
04:47
Политолог сказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покое
04:04
Модные красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019: кому подходят, фото Фото
03:45
"Выйдите, разбойники": политолог спрогнозировал перевыборы Рады и новый Кабмин
03:17
День Максима – прикольные поздравления для Максима на словах и картинки Фото
02:37
Эксперты назвали инструмент России для раскола Европы
02:20
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
01:59
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
01:27
В Севастополе оккупанты высушили озеро для застройки земли
01:10
Распад ЕС: партия Порошенко должна умереть – экс-премьер
00:59
Бойкотировать концерты и лишить госзваний: в России ополчились против Ротару
00:41
"Вон из Украины": в Одессе активисты отомстили засветившемуся на росТВ депутату
00:29
24 ноября – какой сегодня праздник: День друзей и приметы на Федора
23 ноября, суббота
23:40
Короткое замыкание: у легендарного ветерана АТО сгорел новый дом
23:13
Танкер Делфи уходит под воду у берегов Одессы: шокирующие фото Фото Видео
22:46
Украину не готовы принять в НАТО из-за России
22:21
В Киеве простились с ветераном АТО, жестоко убитым приемным сыном Фото
21:54
Начальник Генштаба пригрозил чистками после новых взрывов в Балаклее
21:35
СБУ разоблачила схему контрабанды угля с "ЛДНР"
21:03
Главу Приватбанка из тренажерного зала увезли в реанимацию – депутат
20:42
Катастрофа танкера Делфи: механик рассказал, почему не дали сигнал SOS
20:20
"Существа" из РФ разграбили возвращенные корабли - Хомчак
20:10
"Путин может воспользоваться": эксперт оценил вероятность наступления РФ на Украину
19:45
"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд Видео
19:35
Черви, мыши и опилки: в музее показали пищу украинцев во время Голодомора Фото Видео
19:12
"Зрады нет": Маркарова успокоила относительно визита МВФ в Украину
19:05
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
18:39
"Это было преступление": в США вспомнили о жертвах Голодомора Видео
18:21
"Больно вспоминать, невозможно забыть": в Украине почтили память жертв Голодомора Фото Видео
18:07
Савченко предрекла исчезновение Украины к 2023 году
17:49
Миссия МВФ завершила визит в Украину и поставила новые условия
17:29
В Каталонии готовы назвать Крым российским в обмен на признание независимости
17:23
Антициклон скует Украину морозами: синоптик обнадежила новым потеплением
16:55
В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей
16:35
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять