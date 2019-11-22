Новогодний стол-2020: сколько придется выложить украинцам

новогодний стол / Фото 7dach.ru

Новый год 2020 не за горами, и хозяйки уже начинают задумываться над тем, что же приготовить к праздничному столу и стоит ли покупать какие-то продукты заранее, чтобы они не обошлись втридорога в конце декабря. Эксперты успокаивают: не стоит сметать товары с полок магазинов, так как новогодний стол-2020 обойдется лишь примерно на 7% дороже, чем в прошлом году.

В среднем, праздничный стол с алкоголем на восемь человек будет стоить примерно 3,5 тыс. грн. В меню за эти деньги входят традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. Однако если добавить на стол деликатесы в виде икры и красной рыбы, то придется выложить более 4 тыс. грн.

При этом, чем богаче будет новогодний стол-2020, тем меньше, по сравнению с прошлым годом, он будет стоить.

"Если вы празднуете, имея зарплату в 4–6 тыс. грн, в месяц, то для вас он подорожает. Потому что это будут самые недорогие продукты, и в этой категории мы видели очень серьезные колебания цен, например, на овощи, хлеб. А если, наоборот, стол у вас дорогой, и количество отечественных продуктов на нем составляет порядка 20%, то он с высокой долей вероятности будет дешевле, чем в прошлом году", - цитируют Вести главу ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

Эксперт объяснил этот парадокс укреплением курса гривни: "Для импорта сейчас очень хорошие условия. Если в прошлом году доллар был по 28 грн, то сейчас он — 24,1–24,2 грн. Соответственно, многие импортные товары подешевели".

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Напомним, украинцам стоит ожидать неприятного "подарка" под Новый год - в Украине существенно подорожает популярный вид мяса - свинина. По прогнозам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, до конца 2019 года стоимость свинины за килограмм вырастет на 1-1,5 грн.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, почему в Украине дорожает хлеб. По его словам, социальный хлеб начал дорожать после того, как власти перестали регулировать цены на продукты.