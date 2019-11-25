Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото

Если уж полюбили французский маникюр, то эта любовь – надолго. А учитывая то, что постоянно появляются новые интересные варианты дизайна френча, плюс добавьте сюда сезонность и модные тренды, то, при желании, можно все время делать французский маникюр, при этом повторятся вы никогда не будете.

Отметим, что в преддверии Нового 2020 года металлической мыши модный французский маникюр тоже приобрел определенные краски.

Зимний французский маникюр и новогодний френч – дышат сказкой, слегка напоминает о снеге и морозе (в меру, чтобы сохранить ощущение тепла на ногтях), и в то же время добавляют образу элегантности и шика.

Главред узнал, каким должен быть новогодний французский маникюр 2020, и собрал фотогалерею самых удачных вариантов дизайна ногтей в стиле френч на зиму.

Новогодний французский маникюр 2020 - неповторимая классика и оригинальный модерн

Если вы поклонница классического френча – когда так называемая" улыбка рисуется светлым лаком, то нейл-стилисты советуют выполнять новогодний французский маникюр с использованием все тех же лаков светлых и приближенных к нюдовым тонам.

А дальше – гуляйте, как душа желает – в том смысле, что украшаете ваш френч всевозможными новогодними рисунками, трафаретами, снежинками, блестками, оленями, снеговиками и даже дедами морозами.

Красивый новогодний френч 2020 – это синяя или красная улыбка (линия по краю ноготка), и снежинки или прочие новогодние рисунки белого цвета. Красный цвет в данном случае очень привередлив, поэтому максимум – можно добавить золотистый или серебристый лак.

Синий французский маникюр хорошо бы смягчить более нежными голубыми оттенками – тогда получится настоящая зима на ногтях.

Отметим, что синий и красный – самые простые, но гарантированно удачные варианты новогоднего френча.

И еще, обратите внимание, что сам по себе цветной французский маникюр 2020 отлично завораживает и привлекает внимание, поэтому стилизовать под Новый год желательно не более 3 ноготков. Это же касается и всевозможных блестящих элементов на ногтях – главное, не "переборщить".

Читайте такжеЗимний маникюр 2020 на короткие ногти: синий маникюр, свитер на ногтях и новогодние мотивы – 44 фотоНапомним, ранее сообщалось, психологи советуют обличаться в голубую одежду и создавать на ногтях голубой маникюр, если предстоят неприятная встреча, переговоры, общение с отрицательными людьми - этот цвет избавит от агрессии, удержит от развития конфликта, успокоит и охладит пыл.

В преддверии холодной зимы голубой маникюр становится все более актуальным – это один из лучших вариантов зимнего маникюра.