  1. Главная
  3. Мода и красота

Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото

25 ноября 2019, 05:22

Главред узнал, каким должен быть новогодний французский маникюр 2020, и собрал фотогалерею самых удачных вариантов дизайна ногтей в стиле френч на зиму.

  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram
  • Новогодний французский маникюр 2020 Instagram

Если уж полюбили французский маникюр, то эта любовь – надолго. А учитывая то, что постоянно появляются новые интересные варианты дизайна френча, плюс добавьте сюда сезонность и модные тренды, то, при желании, можно все время делать французский маникюр, при этом повторятся вы никогда не будете.

Отметим, что в преддверии Нового 2020 года металлической мыши модный французский маникюр тоже приобрел определенные краски.

Зимний французский маникюр и новогодний френч – дышат сказкой, слегка напоминает о снеге и морозе (в меру, чтобы сохранить ощущение тепла на ногтях), и в то же время добавляют образу элегантности и шика.

Главред узнал, каким должен быть новогодний французский маникюр 2020, и собрал фотогалерею самых удачных вариантов дизайна ногтей в стиле френч на зиму.

Новогодний французский маникюр 2020 - неповторимая классика и оригинальный модерн

Если вы поклонница классического френча – когда так называемая" улыбка рисуется светлым лаком, то нейл-стилисты советуют выполнять новогодний французский маникюр с использованием все тех же лаков светлых и приближенных к нюдовым тонам.  

А дальше – гуляйте, как душа желает – в том смысле, что украшаете ваш френч всевозможными новогодними рисунками, трафаретами, снежинками, блестками, оленями, снеговиками и даже дедами морозами.

Красивый новогодний френч 2020  – это синяя или красная улыбка (линия по краю ноготка), и снежинки или прочие новогодние рисунки белого цвета. Красный цвет в данном случае очень привередлив, поэтому максимум – можно добавить золотистый или серебристый лак.

Синий французский маникюр хорошо бы смягчить более нежными голубыми оттенками – тогда получится настоящая зима на ногтях.

Отметим, что синий и красный – самые простые, но гарантированно удачные варианты новогоднего френча.

И еще, обратите внимание, что сам по себе цветной французский маникюр 2020 отлично завораживает и привлекает внимание, поэтому стилизовать под Новый год желательно не более 3 ноготков. Это же касается и всевозможных блестящих элементов на ногтях – главное, не "переборщить".

Читайте такжеЗимний маникюр 2020 на короткие ногти: синий маникюр, свитер на ногтях и новогодние мотивы – 44 фотоНапомним, ранее сообщалось, психологи советуют обличаться в голубую одежду и создавать на ногтях голубой маникюр, если предстоят неприятная встреча, переговоры, общение с отрицательными людьми - этот цвет избавит от агрессии, удержит от развития конфликта, успокоит и охладит пыл.

В преддверии холодной зимы голубой маникюр становится все более актуальным – это один из лучших вариантов зимнего маникюра.

маникюр тренды французский маникюр Новый год 2020 новогодний маникюр зимний маникюр маникюр зима 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:22
Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото
04:43
"Минские соглашения невыполнимы": перемирия на Донбассе не будет – журналист
04:06
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
03:28
Дешевле 24 гривен: эксперт назвал условие для падения курса доллара
02:50
Названы 12 популярных продуктов, которые реально лечат болезни
02:02
"Осложнили жизнь Газпрому": эксперт рассказал о последствиях исков Нафтогаза
01:13
По 6 гривен с каждого украинца: впервые за 20 лет ученым купят ледокол
00:31
25 ноября – какой сегодня праздник: бой женщин и приметы на День Ивана
00:17
Ксения Мишина: биография и фото победителя шоу Танці з зірками 2019 Фото Видео
24 ноября, воскресенье
23:57
"Дети хотят перемен": Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания Видео
23:45
Танці з зірками 2019 14 выпуск: кто победил в финале Видео
23:24
"Как во времена Яныка": пост Геращенко возмутил Сеть "отмазкой" спровоцировавшего ДТП Кулебы Видео
22:55
Украинцев "погрызут" морозы: синоптик назвала самые холодные регионы
22:24
Украинских водителей ждет революционное новшество: что меняется
21:50
Кулеба сделал заявление после жуткого ДТП и попросил о помощи
21:44
"Как собак блохастых": в Сети высмеяли ностальгировавшего Лаврова Видео
21:16
Детское Евровидение 2019: названо имя победителя Видео
20:58
"Переломы и кома": стало известно о состоянии пострадавших в ДТП детей Кулебы
20:50
Танці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019 Видео
20:47
Наш человек в "ДНР": в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ
20:31
"Бессмысленная": Комаровский развеял миф о "бабушкином" источнике кальция Видео
20:02
Атакуют ежедневно: Загороднюк рассказал о киберагрессии из РФ
19:59
Гороскоп на завтра: кому светят признания, а кого могут кинуть
19:56
Жуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварии Видео
19:38
"Вакцин уже нет": озвучена шокирующая цифра потенциальных больных гриппом
19:10
"Топить за Рашу из Европы": украинский журналист поставил на место пропагандиста Шария
19:05
"Сажать людей за лайки": российский политик рассказал о новой подлости Путина
18:54
Динамо уверенно переиграло Мариуполь
18:35
Глава Таможенной службы рассказал о советах Хорошковского
18:27
"Явно на красный поехал": в Сети появилось видео жуткой аварии с детским омбудсменом Видео
18:20
Х-фактор 10: список участников - кто прошел на прямой эфир Видео
17:45
"Убиваем друг друга": экс-нардеп Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
17:26
Уполномоченный президента по правам ребенка попал в жуткое ДТП: первые детали Фото
17:04
"Придется заплатить": в России оштрафовали Шнура и Noize MC за мат Видео
17:00
Маникюр зима 2020 – красивый маникюр голубой с геометрией и вязаные ногти - 32 фото Фото Видео
16:58
Менять таблички - не главное: Бородянский высказался о декоммунизации
16:50
Динамо - Мариуполь: онлайн видеотрансляция матча Видео
16:33
"Кошмарят Европу и Африку": в Госдуме ответили на обвинения Хомчака
16:05
Умер звезда театра и кино Давид Бабаев: фильмография и знаменитые роли Фото Видео
16:05
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
16:00
"Имеют право": расхрабрившаяся Поклонская заступилась за Ротару
15:36
"Достойный уровень жизни": в Слуге народа объяснили низкий прожиточный минимум
15:26
В Белграде назвали фирму, причастную к поставке сербского оружия на Донбасс Фото
15:02
"Еще один долб*еб": в аэропорту Минска сцепились Игорь Крутой и Николай Басков Видео
14:35
"Я устал, я ухожу": советник Путина рассказал, когда состоится транзит власти в России
14:31
"Убийство российских детей": в Сербии сделали неожиданное заявление по Донбассу
14:22
"Гадя, раздели постель с колхозником – полегчает": "безработную" Савченко отхлестали в Сети из-за земли Видео
14:00
Каре на первом месте: самые модные варианты стрижки каре на 2020 год - 33 фото Фото
13:57
Каждый нардеп обойдется украинцам в 350 тыс. гривен: куда пойдут деньги
13:56
"Ущипнуть ЕС": в РФ огрызнулись в адрес США из-за Северного потока–2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять