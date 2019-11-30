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Маникюр с надписью – самый модный маникюр зима 2020 с фразами - фото

30 ноября 2019, 07:10

Даже если надпись на ногтях не несет в себе особого смысла, маникюр с фразами в стиле письма – настоящий магнит для глаз окружающих.

  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram
  • Маникюр с надписью Instagram

Зимний маникюр красноречив, он может рассказать о женщине все или почти все. При этом иногда женщина хочет сказать миру что-то особенное, и она готова открыть душу. Или спутать карты всем, кто хочет ее узнать поближе.

Именно поэтому невероятную популярность в последнее время набрал маникюр с надписями. Тайное послание миру, заветная мечта, девиз, мотивирующая фраза, грубое или нежное слово на русском или английском языке и даже пожелание на Новый год - чего только не пишут девушки и женщины на своих ноготках.

И даже если надпись на ногтях зима 2020 не несет в себе особого смысла, маникюр с фразами в стиле письма – настоящий магнит для глаз окружающих.

Также обратите внимание – надпись может красоваться на ногтях любого цвета, также она может быть всего лишь одним из элементов маникюра.

При этом очень часто именно нюдовый маникюр дополняют лаконичными словами. Иногда делается специальный акцент на контраст – нежный маникюр и грубое слово.

Главред поинтересовался, что нынче в моде писать на ногтях, и собрал самые красивые идеи дизайна ногтей с надписями из Инстаграм.

Бери и делай

Довольно часто девушки пишут на ногтях что-то мотивирующее, для себя и как возможный "якорь" для других, например, "Бери и делай", "Поверь в мечту", "Будь собой", "Мечты сбываются", "У меня все отлично".

Любовь – это…

Тема любви до сих пор не раскрыта. А вот слово Любовь и его английский брат Love – довольно часто встречаются на ногтях. Маникюр с надписью love точно запутает окружающих, ведь непонятно, вы влюблены и хотите любви. А какая любовь без сердечка – поэтому часто маникюр с надписью лове или лав дополняют сердечками.

Дерзко

Довольно популярными стали дерзкие  надписи на ногтях – это своего рода проявление характера и вызов обществу. Скажем, "Хули нет, если да", "Не ной, йух"", Будни кино – бухни вино".

Читайте такжеНовогодний маникюр 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, идеальный маникюр на Новый год 2020 - светло-серый маникюр, а также зимний белый маникюр, молочный маникюр зима 2020, серо-коричневый маникюр на зиму 2020, маникюр 2020 бежевый и песочный маникюр.

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