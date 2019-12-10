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Яркий маникюр зима 2020: самый красивый красный новогодний маникюр 2020 - фото

10 декабря 2019, 21:48

Агрессивный красный цвет в новогоднем маникюре 2020 становится на удивление мягким, он притягивает взгляды, но не раздражает.

  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram
  • Красный новогодний маникюр 2020 Instagram

Красные ногти всегда в моде. Другое дело, что в зависимости от трендов красный маникюр всегда разный, неповторимый и завораживающий.

Сила красного маникюра в цвете, ведь красный – мощнейший в цветовой гамме. Красному приписывают великое множество значений. Но тот факт, что красным выделяют выходные и праздники в календаре, дает право называть его цветом праздника. Именно поэтому красный маникюр на Новый год 2020 – великолепное решение.

Отметим, что модные красные ногти 2020 сочетается практически с любым цветом – в этом деле важно правильно подобрать оттенки. Наиболее популярны сочетания красного с нейтральными цветами: белым, серым и чёрным.

Также красный лак отлично сочетается с лиловым, бордовым и розовым. А еще в последнее время очень модно сочетать красный и зеленый.

Зимний маникюр в красном цвете – это фейерверк позитивных эмоций на ногтях. Агрессивный красный цвет в новогоднем маникюре 2020 становится на удивление мягким, он притягивает взгляды, но не раздражает.

Главред собрал свежие идеи дизайна яркого маникюра на Новый год 2020 в красном цвете в фотогалерею.

Модный красный маникюр зима 2020: варианты дизайна

  • Блеск на ногтях  смотрится очень гармонично именно зимой, когда воздух с каждым днем все больше пропитывается волшебством и странным волнением, которое поглощает всех и вся перед Новым годом. Поэтому не скупитесь на глиттер, всевозможные блестки, блестящие полоски и фольгу. Маникюр красный с золотом и маникюр красный с серебром – это не столько роскошно, сколько по-настоящему торжественно.
  • Зимние ногти 2020 немыслимы без  снежинок, звездочек, елочных игрушек, снеговиков, дедов морозов, бантиков, оленей, рябины, мышек и всевозможных рисунков на новогоднюю тематику. Но в этом деле главное не переусердствовать. Красивый новогодний маникюр 2020 в красном цвете – это, как правило, украшенные всего лишь два-три ноготка. Очень часто в качестве основы для рисунков используют белые ногти, или один ноготок.
  • Элегантный дизайн ногтей в красном цвете  на новогоднюю вечеринку – это стразы, аккуратно выложенные в снежинку, или продольную полоску. Также вполне подходящим именно на Новый год станет красный френч  и лунный маникюр. Нейл-стилисты советуют слегка украсить зимний французский маникюр блеском - либо один из ноготков покрыть золотистым или серебристым лаком, либо половинку "улыбки" - та часть, которая на краю ногтевой пластины. Мелочь, зато сколько радости будет – и вам, и окружающим.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый простой и красивый маникюр на Новый год и зимний френч - фотоНапомним, ранее сообщалось, пенный маникюр – это совершенно новый тренд в маникюре 2019 2020, который уверенными темпами завоевывает сердца модниц.  А свое название пенный маникюр 2020 получил вовсе не случайно, ведь в его основе – настоящие пузырьки, к примеру, из шампуня или мыльная пена.

Для того, чтобы создать этот совершенно новый дизайн ногтей, взбитую пенку наносят на непросушенный слой гель-лака, потом эту красоту полемизируют. И все – осталось снять остатки пены.


 

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