Зимний маникюр 2020 на короткие ногти: свежие идеи новогоднего дизайна коротких ногтей - фото

Маникюр на короткие ногти – это не столько о практичности, сколько о моде. А мода на короткие ногти появилась с желанием многих женщин выглядеть как можно естественнее.

Модный зимний маникюр 2020 на короткие ногти впечатляет красками и излучает невероятное тепло приближающихся праздников.

При этом есть одна важная деталь – маникюр зима 2020 на короткие ногти – это обилие снежинок, звездочек и ярких новогодних персонажей на ногтях. Учитывая тот факт, что короткие ногти не слишком привлекают внимание, вы можете себе позволить воплотить на ногтях самые невероятные идеи дизайна ногтей 2020.

Главред собрал свежайшие и самые креативные идеи новогоднего маникюра на короткие ногти из Инстаграм в фотогалерею.

Новогодний маникюр на короткие ногти 2020

Одним из самых простых, но очень красивых вариантов зимнего маникюра на короткие ногти является нежный френч на короткие ногти, слегка украшенный снежинками. Пузырьки на коротких ногтях тоже смотрятся эффектно, поэтому можете сделать очень трендовый пенный маникюр 2020. Нейл-стилисты, кстати, советуют украшать пузырьками не более двух ноготков на одной руке, еще один ноготок при этом вполне уместно украсить стразами, блеском и новогодними наклейками. Модный маникюр на зиму 2020 на короткие ногти – это обязательное наличие золотистых или сребристых ноготков, при этом остальные ногти покрываете тем лаком, который будет наиболее гармоничен к вашему гардеробу. Если вы сторонница минимализма, сделайте нюдовые ногти. При этом украсив один ноготок камушками или рисунком в новогоднем стиле вы только сделаете акцент на праздник, за который еще скажете спасибо в минутку, когда в душу захочет войти совершенно ненужная грусть. Роспись на коротких ногтях тоже имеет право на жизнь, при этом получится оригинальный и неповторимый и очень красивый новогодний маникюр. Кстати, наступающий Новый год 2020 – это год белой металлической крысы, поэтому можно нарисовать мышку на ногтях. Также очень модно сейчас добавлять фольгу на ногти – сам год крысы велит.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - 39 фотоНапомним, ранее сообщалось, пенный маникюр – это совершенно новый тренд в маникюре 2019 2020, который уверенными темпами завоевывает сердца модниц.