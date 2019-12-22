Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года - фото

Стрижка каре настолько понравилась женщинам, что в 2020 году она будет все еще актуальной и модной. Главред собрал свежие фото каре 2020 из Инстаграм.
Модная стрижка каре настолько основательно укрепилась на гребне модной волны, что из трендов 2020 она никуда пока не денется.
Причина популярности женской стрижки каре – это визуальная простота и невероятный шарм, которым она окутывает всех, кто сделал выбор в ее пользу.
Каре 2020 – это не только классический вариант, а и уже получившие высокую оценку в 2019 году другие виды каре.
Главред узнал, какие варианты стрижки каре будут в моде 2020, и собрал фотогалерею.
Каре с челкой 2020
Каре с челкой делает глаза более выразительными. Главное, не прогадать с челкой. Модные челки 2020 – косая челка, прямая и рваная, на это важно обращать внимание.
Прямое каре 2020
Женская стрижка прямое каре 2020 позволяет выглядеть неотразимо и всегда по-разному – стоит всего лишь немного пофантазировать во время утренней укладки волос. Каре с ровным срезом аккуратно обрамляет лицо и по мере отрастания не требует частых походов к парикмахеру. Поэтому длина каре может быть совершенно разной.
Удлиненное каре 2020
Фишка удлиненного каре – в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона 2020. Женская стрижка удлиненное каре – это очень практичная стрижка, которая подходит всем, независимо от возраста и формы лица.
Французское каре 2020
Женская стрижка классическое французское каре – это ровная линия среза волос. Глaвнoe oтличиe – выпoлнeниe гpaдyиpoвки кoнчикoв вoлoc, чтo пpидaeт cтpижкe ocoбyю фopмy, пышнocть и oбъeмнocть, пpичeм ypoвeнь oбpaбoтки мoжeт вapьиpoвaтьcя пo жeлaнию. Классическое французское каре чacтo дoпoлняeтcя чeлкoй, кoтopaя мoжeт быть кaк длиннoй, тaк и кopoткoй, poвнoй или кocoй, гycтoй или нe oчeнь.
Асимметричное каре 2020
Модное каре 2020 с асимметрией – спасение для обладательниц квадратной и угловатой формы лица. При наличии крупных черт лица лучше всего остановиться на удлинённом варианте этой причёски. Асимметричное каре 2020 не требовательно к длине волос. Хотя идеально асимметричное каре выглядит именно на коротких волосах.
Модная стрижка боб-каре 2020
Главной особенностью стрижки боб-каре является контраст длины – спереди волосы длиннее, сзади – короче.
При этом стрижка боб-каре позволяет выбрать ту длину волос, которая вам больше всего по душе. Именно поэтому ее облюбовали даже длинноволосые красавицы – модный лонг-боб обновит образ, при этом останется более-менее привычная длина волос.
Модное каре 2020: праздничные варианты укладки
Каждая женщина знает, как укладывать каре для повседневного образа – это больше дело привычки. А вот вечерние варианты укладки все время меняются – ее величество мода любит удивлять.
Каре назад
Укладка "каре назад" относится к вечернему виду. Распределите пенку для укладки по всей длине влажных волос. При помощи брашинга (круглой щетки) высушите волосы, зачесывая каждую прядь назад. Начинайте сушить волосы с затылка. Потом сформируйте прическу руками и сбрызните ее лаком. Получится очень стильно и ультрамодно.
Локоны
На любом виде каре завиваются локоны различного объема. Сейчас в моде эффект естественных кудрей. Укладка каре локонами не займет много времени и будет выглядеть уместно на любом праздничном мероприятии. Укладку можно выполнить при помощи бигуди или завить волосы щипцами.
Кудри в стиле ретро
На каре красиво смотрятся модные в сезоне зима 2020 кудри в стиле ретро – фактурные и блестящие. Если вам нужен яркий образ на новогоднюю вечеринку или просто выход в свет, тогда ретро кудри станут настоящей находкой.
Читайте такжеВ моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - фотоНапомним, ранее сообщалось, на перекрестке 2019 и 2020 годов стрижка шапочка стремительно ворвалась в тренды 2020 и очаровывает женщин всего мира. Ее главное преимущество на фоне других женских стрижек 2020 – потрясающий акцент на глаза.