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Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года - фото

22 декабря 2019, 18:00

Стрижка каре настолько понравилась женщинам, что в 2020 году она будет все еще актуальной и модной. Главред собрал свежие фото каре 2020 из Инстаграм.

  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram
  • Модное каре 2020 Instagram

Модная стрижка каре настолько основательно укрепилась на гребне модной волны, что из трендов 2020 она никуда пока не денется.

Причина популярности женской стрижки каре – это визуальная простота и невероятный шарм, которым она окутывает всех, кто сделал выбор в ее пользу.

Каре 2020 – это не только классический вариант, а и уже получившие высокую оценку в 2019 году другие виды каре.

Главред узнал, какие варианты стрижки каре будут в моде 2020, и собрал фотогалерею.

Каре с челкой 2020

Каре с челкой делает глаза более выразительными. Главное, не прогадать с челкой. Модные челки 2020 – косая челка, прямая и рваная, на это важно обращать внимание.

Прямое каре 2020

Женская стрижка прямое каре 2020 позволяет выглядеть неотразимо и всегда по-разному – стоит всего лишь немного пофантазировать во время утренней укладки волос. Каре с ровным срезом аккуратно обрамляет лицо и по мере отрастания не требует частых походов к парикмахеру. Поэтому длина каре может быть совершенно разной.

Удлиненное каре 2020

Фишка удлиненного каре – в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона 2020. Женская стрижка удлиненное каре – это очень практичная стрижка, которая подходит всем, независимо от возраста и формы лица.

Французское каре 2020

Женская стрижка классическое французское каре – это ровная линия среза волос. Глaвнoe oтличиe – выпoлнeниe гpaдyиpoвки кoнчикoв вoлoc, чтo пpидaeт cтpижкe ocoбyю фopмy, пышнocть и oбъeмнocть, пpичeм ypoвeнь oбpaбoтки мoжeт вapьиpoвaтьcя пo жeлaнию. Классическое французское каре чacтo дoпoлняeтcя чeлкoй, кoтopaя мoжeт быть кaк длиннoй, тaк и кopoткoй, poвнoй или кocoй, гycтoй или нe oчeнь. 

Асимметричное каре 2020

Модное каре 2020 с асимметрией – спасение для обладательниц квадратной и угловатой формы лица. При наличии крупных черт лица лучше всего остановиться на удлинённом варианте этой причёски. Асимметричное каре 2020 не требовательно к длине волос. Хотя идеально асимметричное каре выглядит именно на коротких волосах.

Модная стрижка боб-каре 2020

Главной особенностью стрижки боб-каре является контраст длины – спереди волосы длиннее, сзади – короче.

При этом стрижка боб-каре позволяет выбрать ту длину волос, которая вам больше всего по душе. Именно поэтому ее облюбовали даже длинноволосые красавицы – модный лонг-боб обновит образ, при этом останется более-менее привычная длина волос.

Модное каре 2020: праздничные варианты укладки

Каждая женщина знает, как укладывать каре для повседневного образа – это больше дело привычки. А вот вечерние варианты укладки все время меняются – ее величество мода любит удивлять.

Каре назад

Укладка "каре назад" относится к вечернему виду. Распределите пенку для укладки по всей длине влажных волос. При помощи брашинга (круглой щетки) высушите волосы, зачесывая каждую прядь назад. Начинайте сушить волосы с затылка. Потом сформируйте прическу руками и сбрызните ее лаком. Получится очень стильно и ультрамодно.

Локоны

На любом виде каре завиваются локоны различного объема. Сейчас в моде эффект естественных кудрей. Укладка каре локонами не займет много времени и будет выглядеть уместно на любом праздничном мероприятии. Укладку можно выполнить при помощи бигуди или завить волосы щипцами.

Кудри в стиле ретро

На каре красиво смотрятся модные в сезоне зима 2020 кудри в стиле ретро – фактурные и блестящие. Если вам нужен яркий образ на новогоднюю вечеринку или просто выход в свет, тогда ретро кудри станут настоящей находкой.

Читайте такжеВ моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - фотоНапомним, ранее сообщалось, на перекрестке 2019 и 2020 годов стрижка шапочка стремительно ворвалась в тренды 2020 и очаровывает женщин всего мира. Ее главное преимущество на фоне других женских стрижек 2020 – потрясающий акцент на глаза.

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