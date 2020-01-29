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Маникюр 2020 минимализм: модные точки на ногтях, полоски и квадраты фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 января 2020, 19:30

Не стоит заблуждаться, что маникюр сейчас вообще идет без украшений. Существуют крохотные маячки, которые красноречиво продемонстрируют ваше следование моде.

  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram
  • Маникюр минимализм 2020 Instagram

Если в предыдущие годы модным считался маникюр, который пестрит украшениями и яркими красками, то в 2020-м эта тенденция канула в лету.  Мода 2020 задала новый тон, и она не приемлет на ногтях всего и сразу. Мода сказала "да!" комбинированному маникюру, но в сегменте дизайна – все "за" исключительно за минимализм на ногтях.

Модный маникюр 2020 очень прост, с маленькой горсточкой украшений, поэтому его вполне можно сделать дома, не прибегая к помощи нейл-мастеров.

Главный акцент – на изящество ногтей, форму, цвет основы… и только маленький намек на украшение.  Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.

Правда, не стоит заблуждаться, что стильный маникюр сейчас вообще идет без украшений. Существуют крохотные, едва заметные маячки, которые и будут красноречиво демонстрировать ваш утонченный стиль и следование моде.

Главред собрал фото новинки маникюра минимализм, и узнал, какие минималистические дизайны ногтей сейчас в тренде.

Красивый маникюр минимализм 2020 – модные варианты

Точки на ногтях

Используйте в качестве базы для нежного маникюра лак нейтрального оттенка – бежевый, молочный, нюдовый или серый. А потом добавляете модную фишку – черные точки у основания каждого ноготка. Размер точек зависит от вашего вкуса. Но так или иначе вы получите выигрышный, современный и ультрамодный маникюр.

Полоски на ногтях

Покройте ваши ногти 2020 лаком любого оттенка. Это может быть модный синий цвет, огненный алый, желтый, оранжевый, белый или черный. А дальше – глазом поделите ногтевую пластину на три части, и на уровне одной третьей части ногтя, поближе к основанию ногтя, аккуратно разместите тоненькую полоску цвета металлик или золотистую. Обратите внимание, как такая крохотная деталь добавляет образу элегантности.

Диагональ на ногтях

Модный маникюр минимализм 2020 – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка. Преимуществом такого дизайна ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета – перекрасить диагональную полоску не составит особого труда. Кстати, это также крутое решение для коротких ногтей.

Квадраты на ногтях

Чтобы создать яркий маникюр, который выделит вас из толпы и красноречиво продемонстрирует ваше почтение ее величеству моде, понадобятся лаки разных оттенков. В качестве основы -  свои родные ногти, покрытые прозрачным лаком. А потом по центру у края ноготка рисуете квадраты, и дарите им "цвет" - то есть на каждом ноготке квадрат определенного цвета. Получится своего рода маникюр омбре, но в вариации минимализма 2020.

Сердечки на ногтях

Если учесть, что на носу у нас День святого Валентина, весна и пробуждение природы, то вполне естественно, что все это может отражаться на ваших ногтях. В качестве основы выбирайте преимущественно светлые лаки, и на ноготке на безымянном пальце нарисуйте то, что вас волнует.  Это может быть изящное сердечко или сексуальные губы - тогда получится маникюр на День святого Валентина. Это может быть цветочек или лепесточек, которые в итоге создадут цветочный маникюр, и надпись на ногтях, сообщающая всему миру о ваших  планах, мыслях, мечтах или чаяниях.

Читайте такжеБелый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фотоНапомним, ранее сообщалось, нейл-арт с животным принтом взял курс на футуризм, то есть модный маникюр 2020 с животным принтом – это следы или расцветки животных в необычном цвете.

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