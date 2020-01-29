Маникюр 2020: нежный маникюр омбре и красивые ногти градиент фото

Маникюр омбре не затерялся среди обилия свежих модных трендов в нейл-искусстве, потому что на растянутый цвет, переходящий с темного в светлый, с более насыщенного в более нежный, можно смотреть, как на огонь в воду, вечно.

Согласитесь, когда мы видим изящные ногти, которые чаруют магией роскошного цвета, состоящего с разных тонов, то отвести глаза сложно – то и дело пытаешься ухватиться за невидимую нить, которая сшила пять оттенков серого, коричневого, красного, желтого, синего или зеленого.

И если на чаши весов поставить чистый цвет и "смешанный", то еще большой вопрос, какой из них получит больше "да".

Конечно, чтобы сделать красивый маникюр омбре, понадобится помощь настоящего профи. Но есть вариант модного дизайна ногтей и попроще в плане выполнения, который под силу создать даже в домашних условиях самостоятельно – это маникюр градиент, который, так сказать, идет рука об руку с омбре, из-за чего многие их путают.

Главред собрал модные идеи маникюра омбре и маникюра градиент в фотогалерею.

Модный маникюр 2020 омбре

Для создания маникюра, излучающего море цвета, вы можете взять любой цвет в качестве основы. Но есть несколько вариантов, которые заслуживают особого внимания, так как они сейчас в тренде.

Французский омбре

Одним из самых популярных вариантов дизайна ногтей в стиле омбре является французский омбре, который выглядит настолько впечатляюще, что не нуждается в дополнительных украшениях. Маникюр френч омбре – отличный находка для женщины, которая любит выглядеть всегда, как с иголочки.

Перламутровый омбре

В 2020 году перламутровый маникюр переживает ренессанс, поэтому он стал основой яркого, можно даже сказать, сказочного маникюра омбре. При этом акцент делается на здоровье – то есть у основания ногтя в идеале должен быть цвет в стиле нежного-розового, который переходит в перламутровый. Это очень нежный маникюр, который настраивает на позитив и радость.

Нюдовый омбре

Телесные ногти, оттенки которых удачно подобрали под цвет кожи, подарят вам ощущение внутреннего спокойствия и удовлетворения. Этот минималистский стиль омбре будет уместен под любой наряд и в любой ситуации. Нюдовый маникюр обмре сейчас на пике популярности, поэтому вопреки кажущейся простоте, не избегаете этот и вправду стильный маникюр.

Модный маникюр градиент 2020

Подарить каждому ноготку свой особенный оттенок любимого цвета – именно так кратко можно описать маникюр градиент. Но вся фишка в цвете. Важно понимать, какие цвета сейчас в тренде 2020, а какие будут выглядеть нелепо.

Отметьте себе, что самый модный цвет сейчас – синий, и конечно, все его оттенки. Потому пока не наступила весна, выбирайте несколько оттенков синего и вперед – навстречу к мечте. А вот ближе к весне в трендах будут пастельные тона.

Модные цвета для маникюра градиент

К слову, самыми модными цветами 2020 в маникюре будут следующие: цвет перца чили, огненный алый, персиковый крем, персиковый розовый, каменистая дорога, пестрый голубь, сахарный миндаль, темный чеддер, галактический синий, голубой камень, оранжевый тигр и эдем.

Выбирайте любой и сделайте себе приятное – роскошный маникюр градиент 2020.

Читайте такжеБелый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году обязательно побалуйте себя ярким маникюром с животным принтом – ведь он потрясающий. Правда, он немного отличается от классических версий предыдущих лет. Нейл-арт с животным принтом взял курс на футуризм, то есть модный маникюр 2020 с животным принтом – это следы или расцветки животных в необычном цвете. Чем более кричащим будет ваш принт, тем круче у вас получится маникюр.