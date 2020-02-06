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Прически 2020 - самые модные прически на День святого Валентина фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 февраля 2020, 23:50

Уверенность в себе начинается с прически, поэтому важно не полениться, а красиво уложить волосы в День святого Валентина. В первую очередь, это нужно вам!

  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram
  • Прически на День святого Валентина 2020 Instagram

В обществе всегда найдутся те, кто будет смеяться над теми, кто празднует День Святого Валентина, и называть этот праздник влюбленных выдумкой.

В то же время есть немало романтичных натур, которые верят в чудо этого дня и с радостью готовятся к нему, как к важному жизненному экзамену.

Вкусный ужин при свечах, интересная прогулка, валентинки и подарки – все это присуще Дню любви. И в этот день заветное желание у многих одно – услышать признание в любви. Особенно это важно для девушек и женщин – знать, что кто-то в этом огромном мире думает о тебе, когда ложится спать. Любовь – сильнейшее чувство, которое меняет нас, вдохновляет, окрыляет и… заставляет нервно вглядываться в зеркало.

Уверенность в себе начинается с прически, поэтому важно не полениться, а красиво уложить волосы. Прическа на День влюбленных сродни названия яхты – вот что на голове сделаете, так и пройдет весь день.

И даже если вы никуда не собираетесь идти, и проведете вечер дома, стильная прическа поднимет вам настроение и вдохновит на великие дела. 

Главред собрал самые модные прически 2020 на День всех влюбленных в фотогалерею.

Модные прически на День святого Валентина 2020

Мальвинка сердце

Сердце – это визитная карточка Дня святого Валентина, поэтому почему бы не создать его и на голове? Если у вас средние или длинны волосы, вы можете закрутить мальвинку в виде сердечка. Особых усилий не потребуется – нужно взять пучок волос, разделить его на две части, и путем скручивания, прикреплять к шевелюре при помощи невидимок. Можно также заплести две косички, и выложить их в форме сердца. Особенно привлекательно мальвинка в виде сердце будет выглядеть на многослойных волосах.

Прически на День святого Валентина 2020
Прически на День святого Валентина 2020 мальвинка сердце / Instagram

Коса в стиле бохо

Если вам предстоит незабываемое свидание или вечеринка с друзьями, сделайте романтическую прическу – косу в стиле бохо. Бохо коса – это свободный пучок кос на одной стороне головы, который переходит в основную косу. Проще говоря, коса бохо – это ассиметричная коса. Для начала нужно расчесать волосы и сделать боковой пробор.

В идеале большая часть волос должна быть справа. Захватываете крайнюю прядь, вот прямо по линии роста волос, и начинаете плести косу до уровня уха. С левой стороны берете прядь и закручиваете ее. Соединяете незаплетенную часть косы с закрученной прядью, которая получилась слева и плетете обычную косу. Последний штрих – распушить волосы.

Прически на День святого Валентина 2020
Прически на День святого Валентина 2020 коса бохо / Instagram

Прическа ракушка

Если у вас короткие волосы, скажем, каре, а платье на День святого Валентина планируете надеть длинное, тогда вам следует собрать волосы в ракушку. Особых усилий не потребуются. При помощи шпилек вам нужно собрать и закрепить волосы на затылке, как бы завивая их в ракушку. Потом прическу нужно зафиксировать лаком для волос.

Если передние прядки выпадают – ничего страшного, они только добавят образу женственности и нежности.

Прически на День святого Валентина 2020
Прически на День святого Валентина 2020 ракушка / Instagram

Прическа булочка

Вы будете себя чувствовать намного уверенней и женственней, если ваши волосы будут аккуратно собраны в элегантную прическу со вкусным названием булочка. Вариантов скручивания волос в виде булочки великое множество, а суть одна – нужно постараться закрутить волосы и закрепить их.

К примеру, соберите все волосы назад и скрутите их снизу. Затем скрутите волосы до середины задней части головы, а затем надежно закрепите их с помощью зажимов. Все – можете свое произведение парикмахерского искусства украсить красивой заколкой.

Прически на День святого Валентина 2020
Прически на День святого Валентина 2020 булочка / Instagram

Французская коса водопад

Даже если в повседневной жизни вы довольно жесткая и прагматичная, все равно, позвольте себе хотя бы раз в году быть нежной и выглядеть, словно принцесса. Красивая прическа водопад со струящимися локонами довольно проста, но очень эффектна. При этом заплести ее можно на волосах любой длины. Для этого вам нужно с двух сторон сплести косу – начиная от виска, заканчивая по центру. Два водопада в центре нужно соединить, а место соединения украсить. 

В принципе, вариантов плетения водопада масса – к слову, также можно доплести косичку водопад до конца, то есть пустить полностью сплошной по голове. Основную часть волос можно красиво выровнять, или сделать модные в 2020 году локоны. Тут уже по вашему усмотрению. В любом случае ваша прическа будет выглядеть роскошно.

Прически на День святого Валентина 2020
Прически на День святого Валентина 2020 коса водопад / Instagram

Волны и кудри

Если у вас модная стрижка каре или боб, то не думайте, что укладывать волосы на День Валентина не нужно. Важно в День всех влюбленных выйти за рамки повседневного образа. Вам достаточно сделать легкие волны или завить ультрамодные кудри, и ваша стрижка преобразит вас до неузнаваемости.

Прически на День святого Валентина 2020
Прически на День святого Валентина 2020 кудри / Instagram

Запомните, с помощью прически вы скажете многое о себе любимому человеку и всей вселенной  – в ней ваше отношение к самой Любви. И даже если у вас праздник не намечается, сделайте красивую прическу для себя!
Читайте такжеМаникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, кудри в 2020 году - красивый тренд для девушек, которым нравятся пушистые и воздушные локоны. Эффектный, но естественный объем – вот к чему нужно стремиться. Если у вас от природы кудрявые волосы, то вы, наконец, можете с легкостью вздохнуть – больше не нужно по утрам терять время на выпрямление прядей. А вот обладательницам прямых волос, желающим идти в ногу с модой 2020, следует запастись терпением и аксессуарами для создания роскошных кудряшек.

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