Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос

В 2020 году средние волосы – самая подходящая база для всех модных причесок.

Преимуществ у средних волос предостаточно, но самое главное – это легкость в укладке.

Если вы еще в раздумьях, а не сделать ли длину своей шевелюры средней, не особо заморачивайтесь – вы будете в восторге от массы возможностей ежедневно выглядеть по-разному.

Главред собрал самые модные варианты модных причесок 2020 на средние волосы в фотогалерею.

Кудряшки – самый модный тренд 2020

Кудри в 2020 году - красивый тренд для девушек, которым нравятся пушистые и воздушные локоны. Эффектный, но естественный объем – вот к чему нужно стремиться. Если у вас от природы кудрявые волосы, то вы, наконец, можете с легкостью вздохнуть – больше не нужно по утрам терять время на выпрямление прядей. А вот обладательницам прямых волос, желающим идти в ногу с модой 2020, следует запастись терпением и аксессуарами для создания роскошных кудряшек.

Оригинальный бьюти-тренд 2020 – кудри из 80-х

Волосы, напоминающие визуально взрыв кастрюли с макаронами, опять в моде. Если у вас завалялась плойка или бигуди – можете их доставать, они будут как никогда кстати в 2020 году для создания модных кудрей из 80-х Завиваете много мелких локонов, а потом, к примеру, можете сделать "хвост", как когда-то в детстве.

В моде волосы, зачесанные назад

Прически на средние волосы, когда волосы зачесывают назад, добавляют образу особого шарма. Можно, кстати, сделать и пробор. Эти прически, как правило, идут с легким эффектом влажных волос. Добавьте на волосы немного мусса, и вы получите завораживающие легкие волны, красиво падающие на ваши плечи. При этом имейте в виду, что девиз модных тенденций 2020 года - сохранять естественность. Поэтому не перегружайте средние волосы излишками средств для укладки.

В моде 2020 объемные волны

Небрежные объемные волосы – модная тенденция 2020. Такая прическа добавляет волосам визуального объема, а образу – невероятной легкости. Вы можете постараться сделать такие волны при помощи щипцов, но лучше закрутить влажные волосы на бигуди и подождать, пока они высохнут.

Омбре и многослойность – потрясающий тренд 2020

Если покрасить средние волосы в технике омбре, то вы получите невероятно шикарную основу для удлиненного боба или многослойной прически. Градуировка вообще очень важна в 2020 году, поэтому смело добавляйте вашей шевелюре объема. Кстати, градуировка поможет создать красивую форму тем, у кого очень густая шевелюра.

"Мальвинка" 2020 - красивая прическа 2020

Самая легкая и быстрая прическа на средние волосы 2020 для девушек - это узелки (в виде витой булочки), которые завязывают на макушке и крепят при помощи шпилек. Модно также заплести модные косички и закрутить их на макушке. Получится своего рода мальвинка, правда, версия 2020.

Модные челки 2020

Детская короткая челка - это писк моды 2020 года. Обратите внимание, детская челка обладает потрясающим эффектом омоложения и добавляет образу обаяния.

Длинная челка на лбу – модная тенденция 2020 года. При этом крайне важно, чтобы парикмахер смог подобрать форму длинной челки, которая будет идеально и гармонично подходить к вашему лицу.

Челка-шторка из 70-х - отличное решение для обладательниц длинного лба. Также неоспоримым преимуществом челки-шторки является то, что она неприхотлива, и по мере отрастания ее можно укладывать за ушки – ваше лицо станет более мягким. Такую челку, кстати, легко перевести в общую длину волос и таким образом вообще избавиться от челки.

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