  1. Главная
  3. Мода и красота

Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос

13 января 2020, 15:40

Волосы, напоминающие визуально взрыв кастрюли с макаронами, опять в моде. Если у вас завалялась плойка или бигуди – можете их доставать, они пригодятся.

  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram
  • Прически 2020 на средние волосы Instagram

В 2020 году средние волосы – самая подходящая база для всех модных причесок.

Преимуществ у средних волос предостаточно, но самое главное – это легкость в укладке.

Если вы еще в раздумьях, а не сделать ли длину своей шевелюры средней, не особо заморачивайтесь – вы будете в восторге от массы возможностей ежедневно выглядеть по-разному.

Главред собрал самые модные варианты модных причесок 2020 на средние волосы в фотогалерею.

Кудряшки – самый модный тренд 2020 

Кудри в 2020 году - красивый тренд для девушек, которым нравятся пушистые и воздушные локоны. Эффектный, но естественный объем – вот к чему нужно стремиться. Если у вас от природы кудрявые волосы, то вы, наконец, можете с легкостью вздохнуть – больше не нужно по утрам терять время на выпрямление прядей. А вот обладательницам прямых волос, желающим идти в ногу с модой 2020, следует запастись терпением и аксессуарами для создания роскошных кудряшек.

Оригинальный бьюти-тренд 2020 – кудри из 80-х

Волосы, напоминающие визуально взрыв кастрюли с макаронами, опять в моде. Если у вас завалялась плойка или бигуди – можете их доставать, они будут как никогда кстати в 2020 году для создания модных кудрей из 80-х Завиваете много мелких локонов, а потом, к примеру, можете сделать "хвост", как когда-то в детстве.

В моде волосы, зачесанные назад

Прически на средние волосы, когда волосы зачесывают назад, добавляют образу особого шарма. Можно, кстати, сделать и пробор. Эти прически, как правило, идут с легким эффектом влажных волос. Добавьте на волосы немного мусса, и вы получите завораживающие легкие волны, красиво падающие на ваши плечи. При этом имейте в виду, что девиз модных тенденций 2020 года - сохранять естественность. Поэтому не перегружайте средние волосы излишками средств для укладки.

В моде 2020 объемные волны

Небрежные объемные волосы – модная тенденция 2020. Такая прическа добавляет волосам визуального объема, а образу – невероятной легкости. Вы можете постараться сделать такие волны при помощи щипцов, но лучше закрутить влажные волосы на бигуди и подождать, пока они высохнут.

Омбре и многослойность – потрясающий тренд 2020

Если покрасить средние волосы в технике омбре, то вы получите невероятно шикарную основу для удлиненного боба или многослойной прически. Градуировка вообще очень важна в 2020 году, поэтому смело добавляйте вашей шевелюре объема. Кстати, градуировка поможет создать красивую форму тем, у кого очень густая шевелюра.

"Мальвинка" 2020 - красивая прическа 2020

Самая легкая и быстрая прическа на средние волосы 2020 для девушек - это узелки (в виде витой булочки), которые завязывают на макушке и крепят при помощи шпилек. Модно также заплести модные косички и закрутить их на макушке. Получится своего рода мальвинка, правда, версия 2020. 

Модные челки 2020 

Детская короткая челка - это писк моды 2020 года. Обратите внимание, детская челка обладает потрясающим эффектом омоложения и добавляет образу обаяния.

Длинная челка на лбу – модная тенденция 2020 года. При этом крайне важно, чтобы парикмахер смог подобрать форму длинной челки, которая будет идеально и гармонично подходить к вашему лицу.

Челка-шторка из 70-х - отличное решение для обладательниц длинного лба. Также неоспоримым преимуществом челки-шторки является то, что она неприхотлива, и по мере отрастания ее можно укладывать за ушки – ваше лицо станет более мягким. Такую челку, кстати, легко перевести в общую длину волос и таким образом вообще избавиться от челки.

Читайте такжеСтрижка боб 2020 – самая удачная женская стрижка, которая идет всем - фотоНапомним, ранее сообщалось, культовая женская стрижка 90-х, которую подарила миру Дженифер Энистон, в 2020 году шокирует многих, а короткая стрижка пикси станет "гладкой".

тренды мода 2020 укладки волос прически 2020 прически на средние волосы
Сейчас вы просматриваете новость «Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:04
"Подчиняюсь закону Бога": шаман-"воин" Габышев анонсировал изгнание "демона" Путина
16:45
На Донбассе трагически погибли студенты Фото Видео
16:38
Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020
16:30
Погибла целая семья: названы причины ужасного ДТП на Днепропетровщине Фото
16:25
"Транжирят налоги нищих украинцев": соцсети бурлят из-за новых зарплат госчиновников
16:15
Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря
15:54
"Мэр п*здабол": Кличко распекли из-за баннера в аэропорту с "зарисованными высотками"
15:40
Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос Фото
15:31
Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические
15:30
Сексуальная помощь: выпустили фаллоимитатор в помощь жертвам пожаров в Австралии - фото
15:20
"Пирожок не простуди, анальная анаконда": Серябкина раздвинула ноги над мусоркой
15:17
"Суслик, которого никто не видел": Эксперт оценил затею с каналом для жителей Крыма и Донбасса
15:14
Руководство Минкульта побаловало себя громадными премиями
15:05
Переговоры Беларуси и РФ по транзиту нефти потерпели крах: все подробности
14:44
Евгений Петросян остался без работы: все подробности
14:43
"Весь мира знает": крупное британское издание "отдало" Крым России
14:42
Комаровский раскрыл секрет хороших отношений
14:41
Сбитый Боинг в Иране: спасатели показали на видео, как разбирались остатки лайнера Видео
14:29
Иран не пытается перевалить вину за сбитый Боинг на США - Пристайко Видео
14:13
Убийство Окуевой: в полиции раскрыли важные факты о подозреваемом Видео
14:09
СМИ выяснили, введет ли ЕС санкции против Ирана из-за самолета МАУ
14:08
"Прекрасные формы, сексуально": внучка Боярского показала грудь
13:46
Ракеты, способные нести ядерное оружие: в НАТО готовят ответ России
13:44
Крушение самолета МАУ: в Иране сделали новое признание о трагедии Видео
13:29
І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня Видео
13:16
"Как петля": украинский посол огрызнулся главе МИД Австрии из-за Северного потока-2
13:11
В аэропорту Шри-Ланки срочно сел самолет из-за смерти мужчины и женщины Видео
13:09
Зеркаль рассказала об отношении Путина к Украине
12:56
Молодой Папа 2 сезон: что было в первой серии Видео
12:42
Путин обсудил с Макроном Иран: в Кремле раскрыли подробности
12:32
На Полтавщине устроили разборки, есть раненые: стрелок задержан
12:31
Украина возвращается в ПАСЕ и примет участие в январской сессии - Гончаренко Видео
12:30
Вражда народов: на турнире жестко отметелили друг друга борцы из Украины и Грузии - видео Видео
12:20
"Сырьевой придаток": Климкин сделал громкое заявление об Украине
12:09
На Виннитчине трагически погибли рыбаки
12:07
Какую еду любит мозг и почему эту пищу есть нельзя - открытие ученых
11:55
У Рябошапки открыли дело против Трубы: в чем обвиняют
11:50
Морбиус: Джонатан Симмонс снова сыграет редактора газеты
11:47
"Гордо держать голову": в Польше пообещали бороться за правду из-за Путина
11:44
Витренко пролил на свет переговоры Киева с Москвой по поводу покупки газа
11:37
Отныне только IBAN: украинские банки перешли на международные платежки
11:34
Названо условие для увеличения транзита российского газа через Украину
11:29
Мир Дикого Запада 3 сезон: название и официальный трейлер Видео
11:20
В Каховке из-за резонансного убийства "полетели головы": кого уволили
11:17
"Строго соблюдать режим тишины": Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским Видео
11:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
11:04
Как во время извержения Везувия: гроза над вулканом Таал попала на видео Фото Видео
10:47
"Путин врет на голубом глазу": историк рассказал, чем отличаются Кремль и Тегеран
10:46
Северный поток-2 не ущемляет интересы Украины: в Вене сделали громкое заявление Видео
10:29
Что ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с Ираном мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять