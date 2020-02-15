  1. Главная
  3. Мода и красота

Названы эффективные маски для увеличения губ в домашних условиях

15 февраля 2020, 09:10

Тема губ – больная для многих женщин. У одних они тонкие, увядшие, другие хотели бы изменить форму. Безопасная красота у всех под руками, было бы желание.

Увеличить губы можно в домашних условиях / Instagram

Желание нравиться мужчинам заставляет женщин денно и нощно думать о том, как бы вернуть время вспять и стать молоденькой красоткой.

Правда, природа неумолима. Это она так задумала, что девушке достаточно улыбнуться, и она уже ловит восторженные взгляды противоположного пола. А женщины в возрасте 30+ и 40+ уже должны приложить немалые усилия, чтобы произвести впечатление, свести с ума и покорить своей красотой.

Женщинам крайне важно видеть, что они нравятся своим мужчинам или возлюбленным, поэтому они готовы на все, чтобы в мужских глазах горела яркая искра интереса к ним.

И бегут эти женщины к косметологам, которых появилось в последнее время, словно грибов после теплого летнего дождя. Почва ведь благоприятная! При этом косметологи не стесняются играть на чувствах, замученных поисками эликсира молодости женщин в соцсетях.

Скажем, тема губ – больная для многих женщин. У одних они слишком тонкие, у других увядшие, а третьи хотели бы изменить их форму. При этом голубая мечта многих - пухлые сексуальные губки, как у голливудской звезды.

И вот новоиспеченные косметологи повально испытывают на себе процедуры по накачиванию губ филером, и на всеобщее обозрение выставляют результаты До и После. Вдохновившись красотой "той девушки" из Инстаграма или Фейсбука, наши женщины в срочном порядке ищут возможность увеличить губы. Никого не страшит боль после процедуры, трещинки, опухлость и перспектива изуродовать лицо – истинных профи, к слову, в этой области не так уж и много.

Некоторые прибегают к более радикальным мерам и ложатся под нож. Вы и вправду думаете, что красота требует таких жертв?

Зачем такие страдания, если под рукой есть простые рецепты, помогающие держать губы в тонусе. Безопасная красота у вас под руками, было бы желание. Только не спрашивайте советов у косметолога – маски для увеличения губ в домашних условиях – это их страшный сон.

Как увеличить губы в домашних условиях

Рецепт 1 с красным перцем

Для того, чтобы ваши губы стали соблазнительными, как у голливудской звезды, подготовьте 1 чайную ложку вазелина, щепотку острого красного перца, 3 капли витамина Е и 1 капсулу никотиновой кислоты. Обратите внимание, что маска 2-3 минуты будет пощипывать, потому что провоцирует приток крови. А потом – глянете на себя в зеркало и будете в восторге от роскошных губ.

Рецепт 2 с корицей

Если у вас намечается романтический ужин или встреча с человеком, которому хотите понравиться и, возможно, завязать близкие отношения, тогда сделайте простую маску для увеличения губ.

Вам понадобится 1 чайная ложна косметического вазелина, 1 капсула АЕвита, 3 капли эфирного масла апельсина, 3 таблетки никотиновой кислоты, 1 чайная ложка корицы.

Все это нужно смешать и нанести на губки на 3 минуты. Будете в восторге от полученного эффекта. От такой простой маски ваши губы станут мягкими, эластичными и пышными - пухлость будет держаться до 6 часов. Кстати, эта маска также подарит губам тонус.

Рецепт 3 с оливковым маслом

Можно также приготовить маску-скраб для увеличения губ. Для этого возьмите 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку соли или сахара и 1 чайную ложку корицы. Вначале размешайте в оливковом масле корицу. Потом добавьте соль или сахар. Когда смесь будет готова, нанесите ее на губы минут на 10 (если спешите – можно и на 5). Важно – нужно массировать кожу пальцем. И все. Наслаждайтесь результатом.

И еще. Вы можете количество ингредиентов увеличивать или уменьшать – в зависимости от того, как ваша кожа будет реагировать на ту или иную маску. В любом случае, со временем вы сможете прийти к тому, что найдете свою особенную формулу, которая поможет вашим губам выглядеть потрясающе, и вы будете довольны собой и сиять. Любите себя!

Читайте такжеМодные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы каждый день стараетесь выглядеть так, словно у вас сегодня церемония вручения Оскара, и вы получите главный приз – при этом вы щедро покрываете лицо базой под макияж, тогда приготовьтесь к преждевременной старости, жуткому воспалению кожи и угрям, которые "поселяться" на вашем лице надолго.

губы маски маски для увеличения губ увеличение губ маски для губ
Сейчас вы просматриваете новость «Названы эффективные маски для увеличения губ в домашних условиях». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:09
Гороскоп на Сретение всех знаков Зодиака: путч в личке и буря страсти
10:00
Маникюр весна 2020 - в моду входят ногти из 70-х и нюдовый френч фото Фото
09:59
"Меньше коров, чем при Гитлере": наезды "Ляшка-петушка" на Гончарука наделали шума в Сети Видео
09:56
Европа сдает Украину. А чего, собственно, все ожидали? мнение
09:41
Зеленский и Путин обсудили скандальную тему – СМИ Видео
09:19
Китайский вирус-убийца унес жизни 1523 человек: число зараженных пугает
09:11
Социологи узнали, сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах
09:10
Названы эффективные маски для увеличения губ в домашних условиях
08:49
Торчат ли уши Путина из поездки Зеленского в Оман мнение
08:41
Вызовы из-за аннексии Крыма: глава НАТО ошарашил заявлением Видео
08:25
Вирус в Китае: власти пошли на новые серьезные меры Видео
08:13
"Многим страшно": Гончарук засекретил детали эвакуации украинцев из Китая Видео
07:37
"Натура подонка": Милованова заткнули в прямом эфире из-за дикого заявления о коронавирусе Видео
06:58
Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях мнение
06:45
"Минск - 3": политолог из РФ раскрыл планы Путина
06:26
Приближается "ужасный" период: астролог сказал, что делать
05:55
Деньги идут в руки: астролог назвала везунчиков февраля-2020
05:28
Отчим жестоко избивал: журналистка раскрыла неожиданные факты о детстве Путина Видео
05:03
"Станет мамочкой, родит много детей": что звезды сулят Maruv
04:39
Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные
04:30
Интимные старания: психолог рассказала, без чего не бывает хорошего секса
04:01
"Письку видно, мохнатку прикрыла": Спилберг без белья неудачно раздвинула ноги
03:15
"Путинская редакция": эксперт сказал, стоит ли Украине опасаться изменения конституции России
02:24
Почему каждое утро нужно есть миндаль - советы ученых
01:37
Серьезная опасность: ученые рассказали, с какой жуткой болезнью связан секс
01:30
Отставка "токсичного" Гончарука: премьер паразитирует на рейтинге Зеленского - эксперт
00:52
"Пальцем в небо": эксперт раскритиковал идею переписи из космоса
00:03
Эксперт ВОЗ допустил заражение коронавирусом двух третьих жителей планеты Видео
00:01
15 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Сретение Господне Видео
14 февраля, пятница
23:40
Красный пиджак и сердечки: Богдан опубликовал свой мем-валентинку Видео
23:17
"Чтобы каждую семью затронула война": в России губернатор оконфузился перед ветеранами Видео
22:58
В Обухове депутаты отказываются принимать эвакуированных из Китая украинцев Видео
22:35
На Общественном ТВ одобрили намерение подать в суд на Схемы Видео
21:52
"Провокация": Плакидюк раздвинула ножки, и показала, что скрыто
21:47
Клуб Зинченко Манчестер Сити дисквалифицировали из еврокубков
21:22
Мюнхенский план по Украине удалили после разгромной критики Вашингтона и Киева Видео
21:20
В Европе оценили шансы на достройку Северного потока-2
20:54
Евросоюз снял запрет на ввоз птичьего мяса из Украины - чиновник
20:39
Один укус – и счастье испытал на вкус: какие продукты делают счастливым Видео
20:31
В Египте выявили первый случай коронавируса
20:30
Castlevania 3 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер Видео
20:18
Эксперт рассказала, как повлияет на Украину глобальное потепление
20:03
"Феерические долба*бы!": сеть глумится над видео "победоносия" в "ЛНР" Видео
19:51
Захватывающе и затягивающе: PS4-игры, которые обязательно надо пройти до выхода новой консоли Видео
19:44
"Там все печально": россиянин рассказал о причинах бегства из Крыма Видео
19:43
Игристое, детка - Анна Седокова представила клип на День влюбленных Видео
19:22
"Рамзан Ахматович подарит мерседес и квартиру": в Чечне целым министерством ищут кота Видео
19:01
"Американский пук приводит в трепет": фото внеплановой встречи Лаврова и Помпео вызвало ажиотаж Видео
18:41
Соник в кино 2020: как все начиналось и что случилось с доктором Роботником Видео
18:39
"Не было утверждений": Схемы отреагировали на скандал с Зеленским и Патрушевым в Омане Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять