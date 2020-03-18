Мода 2020 – в моде губные помады цвета апельсинов, персиков и фуксии: фото

Не хотелось бы затрагивать тему ненасытного уханьского вируса, который внес коррективы в жизни всех нас. Тем не менее, рано или поздно эта зараза отступит, и крайне важно за это время не разучиться любить себя, ухаживать за собой, делать красивый макияж, прическу и стильно одеваться.

Все это к тому, что наверняка многие из вас сейчас на карантине – работают дома, или в отпуске. Так вот, пообещайте себе не опускать рук и красиво выглядеть – для себя! Цветовая терапия эффективна – накрасьте хотя бы губы, и уже почувствуете себя лучше.

Кстати, о губах, если вы уже много лет пользуетесь помадой одного оттенка, то сейчас самое время попробовать что-нибудь новое. Опять же – для себя: накрасьте губы новой помадой, и наслаждайтесь красотой.

Вы когда-нибудь красили губы помадой цвет фуксии? А пикантный коралловый цвет как вам? Может быть вы всегда хотели, но никак не решались накрасить губы красной помадой, но вас убедили подруги, что губы у вас неподходящие, и вы эту затею (мечту, желание) так и не воплотили в жизнь?

Отбросьте все былые убеждения – мир изменился, а вместе ним меняйтесь и вы. Тем более, это всего лишь помада.

Главред узнал, помады каких оттенков в моде весной 2020. Посмотрите нашу фотогалерею – в ней представлены образцы самых модных оттенков помады.

Модные оттенки помады 2020 весна - главные тренды

В моде красная помада

Красная помада – это классика, но в то же время для многих этот цвет – недостижимая вершина. Смелый, настоящий и сильный, красный цвет дарит женщине крылья – позвольте себе летать!

Фуксия вернулась в моду

Говорят, что цвет фуксии – это анти-красный. То есть такой себе протест против красной помады. В последние годы помаду цвета фуксии и спелой малины использовали разве что бабушки. Но в 2020 году фуксия вернулась в моду и стала самым горячим трендом весны.

Нюдовые помады все еще в тренде

Оттенки бежевого цвета не являются чем-то новым. Самым модным нюдовым оттенком помады в сезоне весна 2020 стал персиковый родом из 70-х. В нем смешались красивый загар, сочный персик и оттенки охры.

Бледно-розовый ворвался в моду

Не всегда помада должна быть яркой, ведь губы – это наше настроение. Специально для тех, кто хочет нежности, тепла и мечтает о теплом летнем солнце, море и пляже – в моде бледно-розовая губная помада.

Помада цвета апельсинов – модная тенденция 2020

Мягкий цвет апельсинов и мандаринов – это самый жизнеутверждающий оттенок помады 2020, который идет практически всем. Это must have на весну, особенно в это тревожное время, ведь такая помада добавим вашему лицу свежести, здоровья и классного настроения!

Читайте такжеМода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фотоНапомним, в дизайне ногтей в сезоне весна 2020 намечается крутой тренд – частичный маникюр. Все, что вам нужно – это покрыть ногти прозрачным лаком, а потом небольшой, но крайне важный штрих – нужно небольшой "уголочек" ноготка покрыть цветным лаком.