Мода 2020 в стиле 60-х: в моду вернулись узкие джинсы и соломенные сумки - фото

У наших бабушек была привычка хранить все свои наряды. Наверное, потому что вещи редко покупали, а если удавалось обновить гардероб – то это было событие всей жизни. Каждое платье, туфли и сумка имели свою историю, и свое почетное место в шкафу. Бабушки их периодически проветривали, стирали, гладили, и снова – на покой в шкаф.

Я не знаю, сохранилось ли что-то у вашей бабушки в шкафу, но возможно вы тоже, как и я когда-то в детстве, обожали открывать ее шкаф и рассматривать, а может даже примерять эти удивительной красоты платья с невероятными узорами. До сих пор помню те яркие цветы необычной формы, которые больше никогда в жизни не встречала. А еще – лаковые туфли с квадратным носком и квадратным каблуком – странные, но такие манящие.

Такие воспоминания – это навсегда. Вполне возможно, что в такие моменты, когда в памяти возникают теплые и радостные картинки из прошлого – и рождается новая мода. И наверняка не случайно в 2020 году мода играет красками 60-х. Кто-то из дизайнеров, наверное, вспомнил свое детство и захотел сохранить его навсегда, передав новому поколению дух и настроение того времени – такого загадочного, свободного и притягательного.

За последние несколько месяцев нарисовалось несколько ярких трендов, которые рождены в 60-х.

Главред узнал, что мода 2020 выбрала из 60-х годов и на что нам следует обратить внимание. В фотогалерее – яркие современные образцы, овеянные той эпохой.

Мода 2020 весна – горячие тренды в стиле 60-х

Психоделическая флора – яркая модная тенденция года

Классика и женственность никогда не выйдут из моды. Поэтому в 2020 году цветочный принт в стиле 60-х стал безумно ярким и более абстрактным – как на тех удивительной красоты платьях времен молодости наших бабушек.

Соломенные сумки – свежий модный тренд 2020

Опять в моду после небольшого забытия вернулись соломенные сумки. Только в 2020 году это не только для лета. Соломенные сумки стали более универсальными, и отлично впишутся под платье и джинсы.

Мода 2020 – это платья и топы, вязаные крючком

Ничто так красноречиво не напоминает о далеких и романтических 60-х, как вещи, связанные крючком. А если быть более точными, то в моде вязаные топы и платья. При этом их можно носить как поверх футболки, так и в комплекте с очень ярким нижним бельем.

Сумки под крокодиловую кожу опять в моде

В 60-х годах, когда мир потрясло появление в моде женских сумок из крокодиловой кожи, о них мечтали все женщины, и наши бабушки наверняка были в их числе. Со временем крокодиловая кожа стала слишком дорогой, чтобы быть доступной для обычной женщины. Тем не менее, вдохновившись далекими 60-ми, мода весна 2020 открыла свои двери для сумок с тиснением под крокодиловую кожу. Форма значения не имеет.

В моду вернулись джинсы скинни из 60-х

Неожиданно, но, как оказалось, вполне предсказуемо, в моду вернулись джинсы скинни с высокой посадкой, которые впервые появились в 60-х – тогда молодежь захотела перемен и чего-то более сексуального.

Читайте такжеМир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фотоНапомним, ранее сообщалось, квадратный носок у многих ассоциируется с обувью, которую носили наши бабушки, тем не менее, уже несколько сезонов подряд знаменитые дизайнеры пытаются заставить нас полюбить такую обувь. Что же, очередная попытка – мюли с квадратным носком опять в моде.