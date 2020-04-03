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Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании

3 апреля 2020, 17:01

Индустрия косметического туризма давно популяризировалась среди ценителей красоты.

Некоторые летают за новой внешностью, а кто-то - чтобы расслабиться и получить удовольствие от традиционных SPA-процедур. И хоть сейчас мир накрыла карантинная волна, не спешите расстраиваться - виртуальное путешествие никто не запрещал. Самое время узнать древние секреты и познакомиться поближе с современными методиками ухода за собой.

Чидзу Саэке и ее революционная система

Чидзу - японский гуру косметологии. Она пишет книги, читает лекции и появляется на телевидении, чтобы давать советы по уходу за кожей. Ее инновационная программа произвела фурор в области косметологии и стала каноном красоты для японских девушек.

3 главных принципа из практического пособия Саэке The Japanese Skincare Revolution:

Нужно тщательно очищать лицо и обязательно использовать тонер (или японский лосьон). Он более густой по структуре, поэтому отлично увлажняет кожу.

Нельзя перегружать эпидермис большим количеством уходовых средств. Раз в неделю устраивайте разгрузочный день, не применяя каких-либо продуктов для лица, в том числе и очищающих. 

Бороться с мелкими морщинами поможет смесь натуральных масел. Это источник жирных кислот, витаминов и других ценных веществ.

А еще косметолог рекомендует специальную процедуру - хлопковую маску для лица. Делать ее надо каждый день вместо использования других средств. Вот рецепт: хлопковый спонж окуните в воду и отожмите лишнюю жидкость между ладонями, затем на влажную ткань нанесите лосьон, бесспиртовой тоник или сыворотку. Растяните по мере возможности и сделайте небольшие отверстия для рта и носа. Остальные спонжи положите на область щек, лба и подбородка. Отдохните 3-5 минут и удалите ткань. После такой процедуры можно сразу приступать к макияжу или ложиться спать.

Какая связь между китайской деревней Хуанглуо и индийским бюти-блогером

Согласно древней философии волосы - это не только символ красоты, но и признак физического и духовного здоровья человека. В известном на весь мир поселке Хуанглуо девушки относятся к волосам, как к святыне. Они тщательно скрывают их под платком, каждый день проводят ритуал расчесывания и пользуются исключительно натуральной косметикой. Единственным видом шампуня и кондиционера, который им доступен, является рисовая вода. Может, при помощи именно такого ухода у жительниц этой деревни здоровые и нетипично длинные локоны.

У бьюти-блогера Сушмиты из Индии тоже есть свои секреты, благодаря которым она смогла отрастить необычайную длину. Девушка активно раздает советы подписчикам, рекомендует самостоятельно делать косметические продукты и делится рецептами их приготовления. Сок алое и домашняя яично-коньячная маска для волос - любимые средства индийской красавицы.

SPA по-французски от Коко Шанель

Француженок считают образцом женственности и элегантности. Они умеют не только правильно подбирать макияж или стиль одежды, но и знают все об уходе за телом. Например, знаменитая Коко Шанель принимала ежедневный душ с применением скраба, который готовила сама. Кукурузная мука и вода - вот ингредиенты для бархатной шелковистой кожи. Сначала Коко наносила смесь массажными движениями, затем смывала, дополнительно массируя сухие участки. А для ухода за руками Шанель использовала натуральное оливковое масло: оно насыщает эпидермис полезными веществами и удерживает влагу. 

Балуйте себя, и тогда ваша красота заиграет новыми красками!

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