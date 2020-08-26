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50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 августа 2020, 03:30

Маникюр 2020 стал более лаконичным – женщины во всем мире украшают ногти очень избирательно.

  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2020 Instagram

В маникюре главный не рисунок, а цвет лака. Хотя известно немало случаев, когда нелепый и неуместный дизайн способен испортить даже самую нежную основу. Но если вы выберете правильный цвет, то даже без украшений получите потрясающий маникюр, которым вы будете довольны.

Особенно цвет лака важен сейчас, когда длинные ногти отошли на второй план – в тренде аккуратные короткие ногти. А в этом году во время карантина многие женщины вынуждены были перестроиться и научиться делать маникюр дома самостоятельно. Поэтому сложилась ситуация, что длинные ногти скорее вызывают удивление, чем восторг. Хотя еще в начале года нейл-мастера предрекали длинным ногтях большой успех…

Если вы полистаете модный паблик Instagram, то отчетливо увидите, что маникюр 2020 стал более лаконичным – женщины во всем мире украшают ногти очень избирательно, поэтому маникюр выглядит легким, стильным и ненавязчивым. Зато все теперь больше внимания обращают именно на основу.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие цвета лака будут самыми модными этой осенью – посмотрите нашу фотогалерею, там собраны образцы, и запланируйте поход в магазин – пришло время обновить свои лаки!

Модный осенний маникюр 2020 – какие цвета лака в тренде

Спокойный зеленый

В этом цвете много жизни, он вдохновляет и наполняет энергией. Он больше теплый, чем холодный, и он не кричащий. На ногтях, особенно коротких, зеленый цвет смотрится очень эффектно.

Смуглый красный

Если хотите красивый маникюр на осень 2020, то ищите этот великолепный и сложный красный, в котором соединились оттенки коричневого, оранжевого и даже желтого. В этом лаке все оттенки осени.

Теплый каштан

Когда дни становятся прохладными, мы непроизвольно тянемся ко всему, что может нас согреть, и кофе с молоком становится нашим любимым напитком. Именно поэтому в трендах теплый каштановый оттенок лака – он светлее, чем коричневый, но на несколько оттенков темнее, чем бежевый.

Читайте такжеАктуальный маникюр на 1 сентября: маникюр на короткие ногти и френч - фотоСлоновая кость

Для тех, кто влюблен в белый, на осень есть удачная альтернатива – слоновая кость. Этот приглушенный цвет не будет "чужаком" среди других оттенков осенней гаммы. Только не скупитесь на слои – постарайтесь сделать цвет насыщенным.

50 оттенков серого

Не бойтесь, маникюр осень 2020 серого цвета не заставит вас выглядеть серой мышкой. Главное, подобрать удачный оттенок, который подойдет именно вам – потратьте немного времени, чтобы найти то, что вам идет. Для осени все оттенки серого актуальны.

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