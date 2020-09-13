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Альгинатная маска вернет молодость - потрясающий лифтинг лица дома

13 сентября 2020, 04:45

Можете для начала купить одну маску, и убедитесь уже после первого использования – маска действительно работает.

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Альгинатную маску можно сделать дома / Instagram

Альгинатная маска стала своего рода панацеей для всех тех, кто заметил на своем лице первые признаки старения, и решил "заморозить" молодость. И если до времен карантина и ношения масок для лица, которые буквально уцепились в нас и стали неотъемлемым элементом гардероба, многие женщины удачно маскировали морщинки под толстым слоем макияжа, то сейчас все проблемные участки и зоны проявились.

Лицо, с одной стороны, теперь свободно дышит без тонального крема, пудры и других чудо-средств для коррекции цвета лица – в большинстве своем женщины отложили подальше свои косметички, а с другой – каждая женщина увидела свое лицо во всей красе. Особенно огорчены те, у кого проблемная кожа.

Но первые звоночки старости на лице – это не повод бежать к косметологу и записываться в салон красоты. Сегодня в домашних условиях можно легко сделать потрясающую альгинатную маску, которая ощутимо улучшит состояние кожи и быстро вырвет из состояния "Боже мой, старею". И самое приятное то, что цена альгинатной маски не кусается – в любом случае, в домашних условиях ее делать выгоднее, чем в салоне красоты.

Сегодня мы расскажем вам подробнее о том, зачем нужны альгинатные маски, как их делать в домашних условиях и чем они отличаются.

Альгинатные маски для лица в домашних условиях

Зачем нужны альгинатные маски?

Альгинатные маски не только омолаживают лицо – они очень хорошо справляются с рядом проблем кожи лица. Например, они помогают бороться с чрезмерной сухостью кожи, не обходят стороной жирность кожи, дряблость и цвет.

Более того, даже самые простые альгинатные пластифицирующие маски без особых компонентов обладают лифтинг-эффектом – для многих женщин это важная составляющая. Альгинатные маски выводят шлаки и токсины, корректируют форму лица, заставляют кожу восстанавливаться. Кроме того, если на лице есть небольшие ранки, то альгинатные маски способствуют быстрому заживлению. Также благодаря этим маскам можно изюавиться от раздражающих застойных пятен.

Читайте такжеПрятать больше не захочется: как сделать руки красивыми после 40 летНо альгинатные маски отличаются составом. И можете себе представить, какой эффект получите от использования масок, в состав которых входят дополнительные компоненты. Правда, чем более "нафарширована" полезными элементами маска, тем она дороже – отсюда такие разные цены на альгинатные маски в магазинах.

Но, как выше говорилось, и самые простые маски помогают лицу выглядеть значительно лучше.

Что такое альгинатная маска?

Наверное, с этого нужно было начать. Так вот, своими потрясающими свойствами альгинатная маска обязана водорослям. Главным действующим веществом в составе всех без исключения альгинатных масок является альгинат натрия, который является производным альгиновой кислоты, полученной из водорослей. А секрет альгинатной маски в том, что альгинат натрия позволяет удерживать в эпидермисе молекулы воды, а для кожи лица это крайне важно.

Визуально альгинатная маска выглядит, как порошок. В ее состав также входят: сульфат кальция, пирофосфат натрия, фосфат натрия и биологически активные природные вещества.

Чем полезна альгинатная маска для лица

После того, когда вы соедините порошок, в состав которого входят все вышеперечисленные компоненты, с водой, у вас получится гелеобразная масса. Цвет у этой массы может быть разный, поэтому не пугайтесь, если в первый раз вы сделали маску, и она одного цвета, а потом купили другую маску – и она уже играет новыми красками.

Альгинатные маски бывают разных расцветок / Instagram

Если у вас сухая кожа, то альгинатная маска подарит ей вожделенное увлажнение. Обладательницам жирной кожи лица такая маска "презентует" матирование и поможет нормализовать сальной секрет. Если кожа начала увядать, то благодаря альгинатной маске она опять начнет самостоятельно вырабатывать коллаген, и ваша кожа опять станет эластичной и привлекательной.

Альгинатная маска - эффект

Можете для начала купить одну маску, и убедитесь уже после первого использования – маска действительно работает. Вот что вы можете заметить:

  • исчезают мелкие воспаления;
  • поры менее расширены;
  • овал лица подтягивается вверх;
  • кожа выглядит свежей и молодой;
  • сглаживаются следы от прыщей;
  • лицо "оживает", вновь обнаружите румянец;
  • уходят и постепенно исчезают отеки и припухлости.

Минусы альгинатной маски

Как и у любого косметического продукта, у альгинатной маски тоже есть свои минусы. Вернее, один большой минус — это непродолжительный эффект. Это для тех, кто думает, что, купив одну маску, навсегда решит все проблемы – нет, так может только пластический хирург, и то не каждый и не всегда.

Тем не менее, если маску использовать периодически, то заметно можно омолодиться.

Как часто надо делать альгинатную маску?

Идеальная формула, проверенная временем и многими женщинами на себе – это две маски в неделю. Но не более двух месяцев подряд.

Какие бывают альгинатные маски?

В зависимости от проблемы, какую вы хотите решить, и подбирайте себе маску. Можете для начала взять классический вариант – такая маска успокаивает лицо и повышает эластичность кожи – воспаления как волной снесет.

Альгинатные маски бывают разные / Instagram

В продаже вы можете найти коллагеновые маски с эффектом омоложения и хитозановые маски для интенсивного увлажнения. Тем, кто хочет улучшить цвет лица и мечтает распрощаться с пигментными пятнами, которые не дают спокойно жить, лучше сразу искать варианты с витамином С.

Читайте такжеКак заставить волосы расти быстрее: главные фокусыТакже бывают маски с ромашкой, зеленым чаем и алоэ – они отлично успокаивают кожу лица.

Как сделать альгинатную маску дома?

Вы должны понимать, что когда разбавляете порошок с водой, то получаете желеобразную массу. Но она застывает очень быстро. Поэтому будет лучше, если вы попросите свою маму, сестру или подругу помочь вам нанести маску – пока научитесь сами наносить ее себе, находясь при этом в лежачем положении.

Маску нужно наносить на лицо, когда вы лежите / Instagram

Маску нужно разводить водой комнатной температуры – но не стоит экспериментировать: нужно все смешивать строго по инструкции.

Перед тем, как "укрыть" лицо маской, не забудьте очистить его тоником.

Перед нанесением возьмите крем и смажьте им брови, а также ресницы.

Как правильно нанести альгинатную маску?

Возьмите специальный шпатель, и равномерно нанесите маску по всему лицу – единственное, что оставляете – это кончик носа, чтобы дышать. Кстати, слой должен быть хорошим, не тонким.

Маска начнет превращаться в резину уже через 5 минут – вы это ощутите.

Снимать альгинатную маску нужно не позднее, чем через 30 минут – это максимум. "Отрывайте" маску, начиная от подбородка.

Альгинатную маску нужно "отрывать", начиная с подбородка / Instagram

По окончании процедуры протрите кожу ватным диском, смоченным в тонике.

Все! Будьте красивы, молоды и счастливы!

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