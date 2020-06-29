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Бралетты - самый горячий модный тренд этого лета: с чем носить и фото

Только не нужно думать, что бралетты исключительно для изящных девушек, у которых маленькая грудь.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 июня 2020, 06:34

  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram
  • Модные бралетты 2020 Instagram

Нижнее белье становится универсальным, и это очень необычный тренд. Если раньше, зайдя в магазин нижнего белья, вы точно знали, что вас там ждет, то сегодня в этой сфере произошел настоящий переворот.

Вслед за бельем-боди, которое можно носить как топ под пиджак или юбку, и даже как купальник, на самой вершине модного олимпа оказались соблазнительные и безумно сексуальные бюстгальтеры в виде треугольников – бралетты.

Бралетт — это новый вид бюстгальтеров, который можно (и нужно!) носить как кроп-топ. То есть, с одной стороны – это и есть бюстгальтер, а с другой – это отдельный элемент гардероба, который можно носить отдельно, при этом под него бюстгальтер не нужен.

В сезоне лето 2020 бралетты заполнили собой всё вокруг – и все те, кто хочет выглядеть соблазнительно и продемонстрировать себя настоящую – выбирают bralette.

Только не нужно думать, что они исключительно для изящных девушек, у которых маленькая грудь. Нет! Бралетты сегодня для всех, потому что наступило время, когда женщины уверенны в себе и не стесняются своего тела.

Конечно, этот мини-кроп-топ в виде бюстгальтера, или бюстгальтер в виде кроп-топа, выглядит очень смело, и на первый взгляд кажется, что в таком выйти в люди нереально. Но бралетт становится действительно находкой для многих женщин, когда его носят под чем-то – но не открыто. Хотя в жару вряд ли захочется что-то еще надеть, и даже стеснение не заставит - но сейчас не об этом.

Но чтобы бралетт работал в вашу пользу, и подчеркнул фигуру, не берите первый, который попался на глаза – так же, как и при выборе нижнего белья, ваша цель – найти идеальный вариант для себя, который красиво поднимет грудь и не заставит вас чувствовать себя неловко и словно не в своей тарелке. При этом не забывайте, что вы будете его сочетать с другими вещами.

Бралетты – с чем носить?

Сексуальные бралетты выглядят эффектно и в то же время строго, если их сочетать с широкими брюками с высокой линией талии – такие брюки сейчас в моде.

Бралетт и пиджак – лучший дуэт на лето, в нем сплелись спокойствие и безумная энергия. Кроме того, бралетт можно сочетать с курточкой – кожаной или джинсовой, или свитером, или костюмом с шортами.

Бралетт лучше всего сочетать с другими вещами / Instagram

Можете под низ надеть белую короткую футболку, а сверху бралетт – визуально получится интересный вариант под джинсы или юбку.

Бралетты можно носить под прозрачные топы и блузки – вот в таком сочетании ни прозрачная блузка не выглядит слишком дерзко, ни бралетты - слишком откровенно.

Бралетты отлично сочетаются с прозрачными блузками / Instagram

Бралетты летом можно сочетать с майками оверсайз с глубоким вырезом без рукавов – они добавят образу легкой загадочности.

Читайте такжеВ моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фотоМы собрали для вас самые модные бралетты 2020 - обязательно посмотрите нашу фотогалерею, там образцы, которые все объяснят без лишних слов.

Модные бралетты 2020 – горячие тренды на лето

Бралетты со шнурками

Шнурки сегодня встречаются на только на купальниках – бралетты тоже идут со шнурками. Обратите внимание на модели, у которых на спине разные оригинальные плетения – не такие, как у классических бюстгальтерах. А спереди – это сочетание кружева и подушечек. Такая модель позволит чувствовать себя комфортно в любой ситуации даже если придется снять пиджак.

Бралетт со шнурками / Instagram

Бралетты в стиле холтеров

Сексапильный вариант – бралетт в стиле холтеров – он крепится через шею. Как правило, такой вариант идет без подушечек и подкладок – его можно носить как мини-кроп-топ в комплекте с красивым бюстгальтером. Хотя также встречаются практичные модели с подкадкой.

Бралетт в стиле холтеров / Instagram

Бралетты с косточками

Специально для тех, кому важно создать красивую форму груди, в тренде бралетты с мягкой подкладкой и косточками. Очень часто такие модели идут с кружевом, которое красиво подчеркивает линию груди. Такой вариант подарит уверенность в себе, и он привлекает своей легкой сдержанностью. Кроме того, в продаже есть варианты с легкого материала без кружева – идеальное решение для сочетания с прозрачной блузкой.

Бралетт с косточками / Instagram

Бралетты с кружевом

Если вам не нужны подушечки и косточки, то ищите бралетты с кружевом – они очень романтичные и красивые. Мягкое кружево гарантирует, что вы будете чувствовать себя все время комфортно, при этом ваша грудь получит отличную поддержку на весь день.

Бралетт с кружевом / Instagram

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