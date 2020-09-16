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Чудо, как хороши: настало время провокационных юбок в стиле 20-х - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 сентября 2020, 06:04

Юбки из кожи вернулись в моду, но не спешите искать в шкафу то, что носили несколько сезонов назад.

  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные юбки осень-зима 2020-2021 Instagram

Юбки бывают двух видов – те, которые нравятся и уже у вас есть, и те, которые хочется приобрести. Потому что этот элемент женского гардероба, который или любят, или терпеть не могут и ни за какие деньги мира не будут носить – для них это слишком непрактично и легкомысленно.

Тем не менее, юбки всегда были, есть и будут актуальными. Особенно их ценят те, кто обожает выглядеть элегантно и женственно. Кроме того, даже одна удачная юбка способна стать основой множества стильных образов – стоит только включить фантазию и позволить себе немного свободы. Хотя те, кто понял магию красивой юбки, как правило, постоянно находятся в поисках новых оригинальных вариантов разных цветов, фасонов и фактур – чтобы было на любой случай жизни и под любое настроение.

Именно поэтому каждый именитый дизайнер считает свои долгом создать роскошную юбку – в надежде, что все женщины мира будут в восторге от их творения. На модный сезон осень-зима 2020-2021 гуру моды захотели одеть женщин в длинные плиссированные юбки, варианты ниже колена и модели из цветной искусственной кожи.

Одной из самых яркий тенденций осени-зимы 2020-2021 стали А-силуэты с асимметричным подолом. Также особенное место занимают модели с разрезом спереди – это вообще прорыв года.

Мы подготовили для вас подборку модных юбок на осень-зиму 2020-21, которые заслуживают того, чтобы появиться в шкафу всех тех, кто хочет выглядеть на миллион долларов. Мы также собрали для вас фотогалерею модных юбок – обязательно посмотрите для вдохновения.

Модные юбки осень-зима 2020-2021: горячие тренды

Провокационные юбки с бахромой

Стиль Гэтсби из 20-х вернулся в моду, а вместе с ним на осень-зиму в тренды выбились ошеломляющие и провокационные юбки с бахромой. При этом это могут быть кокетливые модели с бахромой по нижнему краю юбки, а также варианты с крупной бахромой – то есть юбка словно "порезана" на ленточки. Чтобы выглядеть стильно в таких юбках, носите их в комплекте с широким поясом, черной водолазкой. Также учтите, что в моде обувь на грубой подошве и крупные аксессуары.

Элегантные модели карандаш и трапеция

Если ищете практичную юбку, которая дополнит ваш деловой гардероб, то ищите модели карандаш или трапеция длиной до середины колена с передним, боковым или задним вырезом, высокой талией и без ярко выраженного пояса.

Читайте такжеГоловокружительные кожаные юбки пришли в моду на осень - фотоПрямые силуэты с экологической кожи, замши, бархата и твида привлекают своей элегантностью. В сочетании с пиджаком они выглядят как костюм с юбкой. А большая клетка, разные нашивки, пуговицы и кнопки спереди добавят образу легкости и непринужденности. Также в тренде длинные юбки карандаш и модели на запах.

Модные юбки осень-зима 2020-2021
Модные юбки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Теплые трикотажные и вязаные удлиненные юбки

Когда наступает пора холода, ветра, дождя и снега, находкой становится трикотажная или вязаная юбка. Не пропустите модные в этом сезоне уютные вязаные модели, а также кашемировые миди с боковыми разрезами и пуговицами. Особенного внимания заслуживают прямые силуэты длиной до середины икр – при этом в районе бедер они слегка свободные.

Романтичные плиссированные юбки

В плиссированной юбке, как правило, вырастают крылья, и чувствуешь себя птицей, которая может лететь, куда захочет. А в сезоне осень-зима 2020-2021 юбки плиссе просто фантастические, от которых невозможно оторвать глаз – они длинные, складки крупные, они пошиты из тканей разной плотности и украшены интересными анималистическими и геометрическими принтами.

Потрясающие кожаные юбки

Юбки из кожи вернулись в моду, но не спешите искать в шкафу то, что носили несколько сезонов назад. В этом осенне-зимнем сезоне хитами стали кожаные юбки-карандаш с высокой талией без пояса, а также юбки-трапеция и варианты с асимметрией.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму вошли уютные платья - фотоКроме того, популярны модели факел до колен. Что касается украшений, то в тренде банты на пояске, молнии и пряжки.

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