Дикое и горячее: модная женская одежда, которая нравится мужчинам - фото

Возможно, вы не очень любите высокие каблуки и отдаете предпочтение практичной обуви. Но хотя бы одна красивая пара обуви на высоких каблуках у вас должна быть!
Женщины любят комплименты, особенно, если их делают мужчины. Поэтому покупая ту или иную вещь, и выбирая, что надеть, они зачастую думают о том, понравится ли это мужчине. Доходит до того, что весь вечер они заглядывают в свой шкаф и тщательно продумывают свой образ.
Мужчинам действительно не безразлично, во что одета та, которая им нравится, хотя они могут об этом и не сказать – из-за чувства такта и нежелания расстраивать.
Конечно же, никто не утверждает, что одежда может стать помехой для двух людей, которые неровно дышат друг к другу. Но вы все же обязаны знать о том, что привлекает мужчин и заставляет их "кушать" вас глазами. Особенно такой "список" нужен тем, кто в поиске.
Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи нравятся мужчинам на женщинах – в нашей фотогалерее собраны образцы беспроигрышных вариантов. Правда, могут быть и исключения, но мы сейчас об общих правилах.
Модная женская одежда, которая нравится мужчинам
Мужчинам нравятся джинсы с завышенной талией
Знайте, джинсы с завышенной талией действуют магически. Идеальные джинсы с высокой талией красиво облегают фигуру и удачно сочетаются с туфлями на высоком каблуке.
Читайте такжеВ моду на осень-зиму вернулись свободные папины и мамины джинсы - фотоВ таких джинсах ваши ноги такие длинные! Неважно, в какой футболке вы или сколько макияжа нанесли, потому что все парни будут просто смотреть на ваши ноги.
Мужчины в восторге от классического черного платья
Великая Коко Шанель вознесла маленькое черное платье на самую вершину моды, и не случайно, ведь этот элемент женского гардероба сводит мужчин с ума. Кроме того, черный цвет выглядит сексуально, соблазнительно и загадочно. Также черное платье визуально стройнит, и оно не привередливо – независимо от того, какой у вас цвет волос, или какие аксессуары вы к нему выбрали, оно смотрится превосходно. Вот почему его так любят и мужчины, и женщины.
Мужчин завораживают высокие каблуки
Возможно, вы не очень любите высокие каблуки и отдаете предпочтение практичной обуви, в которой можно обойти город пешком. Но хотя бы одна красивая пара обуви на каблуках у вас должна быть - если хотите привлечь внимание, произвести впечатление на того, кто симпатичен, и показать, что умеет быть разной!
Читайте также90-е идут по пятам: эффектные ботинки и сапоги опять на вершине моды - фотоКроме того, обувь на высоких каблуках визуально делает ваши ноги длиннее и тоньше. Также каблуки добавляют вам несколько дополнительных сантиметров, чтобы вы выглядели как модель.
Мужчин притягивают брючные костюмы
Не у каждой женщины в шкафу есть брючный костюм, и это ошибка! Особенно сейчас, когда брючные костюмы свободного кроя в моде. Костюмы делают образ элегантным и стильным, и наполняют женщину невероятным магнетизмом.
Мужчины обращают внимание на кожаные куртки
Если перед вами стоит выбор – надеть кожаную куртку или мешковатое пальто, то берите первое. Любая кожаная одежда, особенно в черном цвете, сделает вас соблазнительной и загадочной женщиной, перед которой не устоит ни один мужчина. В кожаных куртках есть что-то запретное, дикое и горячее, и никто не может этого отрицать!
Какие еще вещи нравятся мужчинам на женщинах:
- Красные вещи – мощные, мужчинам сложно перед ними устоять.
- Мечта любого мужчины - увидеть вас в (своей) рубашке оверсайз.
- Очки добавляют загадочности, мужчина захочет лучше вас узнать.
- Бейсболка – это бомба: "мужские" аксессуары добавляют шарма.