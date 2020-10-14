УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Дикое и горячее: модная женская одежда, которая нравится мужчинам - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 октября 2020, 04:22

Возможно, вы не очень любите высокие каблуки и отдаете предпочтение практичной обуви. Но хотя бы одна красивая пара обуви на высоких каблуках у вас должна быть!

  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram
  • Женская одежда, которая нравится мужчинам Instagram

Женщины любят комплименты, особенно, если их делают мужчины. Поэтому покупая ту или иную вещь, и выбирая, что надеть, они зачастую думают о том, понравится ли это мужчине. Доходит до того, что весь вечер они заглядывают в свой шкаф и тщательно продумывают свой образ.

Мужчинам действительно не безразлично, во что одета та, которая им нравится, хотя они могут об этом и не сказать – из-за чувства такта и нежелания расстраивать.

Конечно же, никто не утверждает, что одежда может стать помехой для двух людей, которые неровно дышат друг к другу. Но вы все же обязаны знать о том, что привлекает мужчин и заставляет их "кушать" вас глазами. Особенно такой "список" нужен тем, кто в поиске.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи нравятся мужчинам на женщинах – в нашей фотогалерее собраны образцы беспроигрышных вариантов. Правда, могут быть и исключения, но мы сейчас об общих правилах.

Модная женская одежда, которая нравится мужчинам

Мужчинам нравятся джинсы с завышенной талией

Знайте, джинсы с завышенной талией действуют магически. Идеальные джинсы с высокой талией красиво облегают фигуру и удачно сочетаются с туфлями на высоком каблуке.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму вернулись свободные папины и мамины джинсы - фотоВ таких джинсах ваши ноги такие длинные! Неважно, в какой футболке вы или сколько макияжа нанесли, потому что все парни будут просто смотреть на ваши ноги.

Женская одежда, которая нравится мужчинам
Женская одежда, которая нравится мужчинам / Instagram

Мужчины в восторге от классического черного платья

Великая Коко Шанель вознесла маленькое черное платье на самую вершину моды, и не случайно, ведь этот элемент женского гардероба сводит мужчин с ума. Кроме того, черный цвет выглядит сексуально, соблазнительно и загадочно. Также черное платье визуально стройнит, и оно не привередливо – независимо от того, какой у вас цвет волос, или какие аксессуары вы к нему выбрали, оно смотрится превосходно. Вот почему его так любят и мужчины, и женщины.

Женская одежда, которая нравится мужчинам
Женская одежда, которая нравится мужчинам / Instagram

Мужчин завораживают высокие каблуки

Возможно, вы не очень любите высокие каблуки и отдаете предпочтение практичной обуви, в которой можно обойти город пешком. Но хотя бы одна красивая пара обуви на каблуках у вас должна быть - если хотите привлечь внимание, произвести впечатление на того, кто симпатичен, и показать, что умеет быть разной!

Читайте также90-е идут по пятам: эффектные ботинки и сапоги опять на вершине моды - фотоКроме того, обувь на высоких каблуках визуально делает ваши ноги длиннее и тоньше. Также каблуки добавляют вам несколько дополнительных сантиметров, чтобы вы выглядели как модель.

Женская одежда, которая нравится мужчинам
Женская одежда, которая нравится мужчинам / Instagram

Мужчин притягивают брючные костюмы

Не у каждой женщины в шкафу есть брючный костюм, и это ошибка! Особенно сейчас, когда брючные костюмы свободного кроя в моде. Костюмы делают образ элегантным и стильным, и наполняют женщину невероятным магнетизмом.

Женская одежда, которая нравится мужчинам
Женская одежда, которая нравится мужчинам / Instagram

Мужчины обращают внимание на кожаные куртки

Если перед вами стоит выбор – надеть кожаную куртку или мешковатое пальто, то берите первое. Любая кожаная одежда, особенно в черном цвете, сделает вас соблазнительной и загадочной женщиной, перед которой не устоит ни один мужчина. В кожаных куртках есть что-то запретное, дикое и горячее, и никто не может этого отрицать!

Женская одежда, которая нравится мужчинам
Женская одежда, которая нравится мужчинам / Instagram

Какие еще вещи нравятся мужчинам на женщинах:

  • Красные вещи – мощные, мужчинам сложно перед ними устоять.
  • Мечта любого мужчины - увидеть вас в (своей) рубашке оверсайз.
  • Очки добавляют загадочности, мужчина захочет лучше вас узнать.
  • Бейсболка – это бомба: "мужские" аксессуары добавляют шарма.

мода женщины мужчины симпатии знакомства мода 2020 мода осень зима 2020 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Дикое и горячее: модная женская одежда, которая нравится мужчинам - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:30
Экс-депутат Госдумы оценил, было ли избрание Зеленского президентом ошибкой
04:22
Дикое и горячее: модная женская одежда, которая нравится мужчинам - фото Фото
04:02
Покрова Пресвятой Богородицы – поздравления и картинки с праздником Видео
03:18
Симптомы коронавируса: как звучит кашель при заражении Covid-19
02:48
"Подернуты страстью зрачки": топ-5 интересных и необычных поз для секса
02:15
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
01:34
Крушение режима Лукашенко: эксперт объяснил события в Беларуси Видео
00:55
Эксперт назвал ключевые проблемы реализации опроса Зеленского
00:19
День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления
13 октября, вторник
23:53
США предложили России сделку по ядерному оружию: у Трампа назвали условие Видео
23:36
Украина в тяжелейшем матче Лиги наций обыграла Испанию Фото Видео
23:31
Комаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все Видео
23:02
В ЦИК сделали заявление об анонсированном Зеленским опросе на выборах Видео
23:00
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
22:40
"Пациенты в отчаянии": на Николаевщине больницу закрыли из-за "атаки" Covid-19 Видео
22:22
В Минздраве допустили закупку из России вакцины от коронавируса Видео
22:00
Расстрел людей юношей в России: раскрыто темное прошлое стрелка
21:33
Новый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ Видео
21:31
Зачем нужно ходить 10 тысяч шагов: врачи раскрыли секрет Видео
21:15
На Крещатике повязали банду разбойников: кто задержан Фото
21:09
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Max: что показала Apple Видео
20:50
Пальчевский приближает крах своей политической карьеры — СМИ
20:35
Сколько будет длиться война в Нагорном Карабахе мнение
20:34
Х-фактор: новая сексуальная позиция, которую стоит попробовать Видео
20:33
В крупной сети АЗС рассказали, финансируют ли партию Шария Видео
20:21
Ультиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси Видео
20:21
Главред рекомендует: Топ-5 программ для снятия скриншотов
19:59
Опрос на выборах от Зеленского: названа возможная стоимость
19:56
"Страдания и боль приносят наслаждение" - "слуга народа" угодила в конфуз с цитатой на плакате
19:35
Зачем Зеленскому игра в "5 важных вопросов" в день выборов мнение
19:33
У Бабарико назвали Лукашенко три главных условия переговоров по Беларуси Видео
19:29
Новый удар по Лукашенко: в ЕС рассказали, за что накажут Минск Видео
19:20
Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд: на что потратят деньги
19:05
Порошенко похвастался негативным тестом на коронавирус Видео
19:04
Как придать волосам объем - топ-5 секретов от украинской топ-модели
18:40
В Украине продлили карантин: ​рестораны и кафе будут работать по новым правилам
18:37
"Сиська вывалилась полностью": Астафьева полностью разделась для Playboy
18:34
Эксперт назвал главный промах Зеленского с идеей всенародного опроса Видео
18:28
В России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального Видео
18:14
Астролог предупредил об ужесточении карантина в Украине и назвал сроки Видео
17:51
Роналду заразился коронавирусом и пропускает игру в Лиге
17:43
Шмыгаль сделал заявление о дистанционном обучении в школах Украины Видео
17:40
На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе Видео
17:35
Мода на призраков - Universal снимает ремейк фильма Другие
17:29
В Украине изменились критерии "красной зоны" карантина Видео
17:13
Когда каникулы и переход на дистанционку: в Кабмине назвали сроки Видео
16:54
Белорусский ОМОН зверски избил брата любимой спортсменки Лукашенко Видео
16:52
Ссора Качуры и Богуцкой из-за "тупого ботинка" - новое заявление нардепа
16:52
Карантин в Украине продлен и изменен: появились новые правила Видео
16:52
Заражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять