Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото

Мечты о ярком и незабываемом лете, как правило, греют наши души задолго до того, как солнце прекращает прятаться за тяжелыми серыми облаками. А когда долгожданная пора наступает, так закручивает рутина, что и глазом не успеваешь моргнуть, как уже позади ее половина. Но время еще есть! И если вы хотели выглядеть в лучах солнца 2020 необычно, то костюм с шортами – это то, что вам нужно. Это модный тренд этого лета, который заслужено стал фаворитом многих знаменитостей и визитной карточкозй года.

Прелесть короткого костюма в том, что, заменив всего лишь топ, вы каждый раз будете выглядеть иначе. Кроме того, такой костюм идеально сочетается и с кроссовками, и с босоножками на каблуках – это уже кому и что больше по душе.

Немаловажный плюс также в том, что и пиджак, и шорты, и даже жилетка, если вы возьмете вариант "тройка", можно носить отдельно. То есть, короткий костюм – это, наверное, самая выгодная покупка на лето, ведь вариантов сочетания с другими вещами масса.

А когда вы захотите выглядеть безупречно, тогда, собственно, костюмчик быстро превратит вас в деловую, уверенную в себе, смелую и креативную женщину.

И не принимаются оправдания в стиле "ноги уже нельзя показывать" или "возраст не тот". Все то! Во-первых, в тренде широкие удлиненные пиджаки, которые не акцентируют внимание на талии. Во-вторых, длина шортов – не обязательно короткая. Наоборот, в тренде – бермуды – шорты родом из 40-х годов, которые на фоне остальных как раз и отличаются длиной.

А когда вы такую красоту наденете, то сразу заметите, как костюм "съедает" все внимание. А еще он потрясающе освежает образ и молодит, и это аргументы, которые действительно важно учесть при выборе одежки на лето.

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Мы собрали для вас фотогалерею самых модных коротких костюмов – обязательно посмотрите ее для вдохновения, ведь там - самая модная летняя одежда 2020.

Модные костюмы с шортами 2020 – тренды

Легкий костюм "двойка" с жилеткой

Конечно, не всем нужен вариант костюма с пиджаком. Если вы ищете что-то исключительно для лета, и вы точно не будете ездить в прохладном метро или сидеть в офисе, охлажденном кондиционером, то специально для вас созданы короткие костюмы двойки с шортами и жилеткой. Точнее, это блуза в виде жилетки, поэтому под нее уже не нужно надевать рубашку. Выбирайте ту расцветку, которая вам больше всего нравится – и вперед, покорять мир и догонять лето!

Короткий костюм с пиджаком

Шорты и пиджак – еще один эффектный вариант "двойки" на лето 2020. Это находка для тех, кто хочет продемонстрировать вкус и впечатлить оригинальностью. Для того, чтобы выглядеть эффектно, ориентируйтесь на светлые оттенки или яркие комплекты в клеточку или полоску. А если вы купите короткий костюм темных или осенних оттенков, то сможете его смело носить и осенью в комплекте с сапожками – дело в том, что мода осень 2020 взяла и себе этот тренд на заметку!

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Модный костюм с шортами "тройка"

Если попадете на "тройку" с жилетом, то, считайте, вам крупно повезло – такой комплект должен быть в гардеробе каждой женщины, ведь он позволяет выглядеть гармонично. Если тепло, то можете носить шорты и жилетку – в зависимости от ситуации, под жилетку можно носить майку или топ, а можно позволить ей быть цельной частью костюма и ничего под низ уже не надевать.

Костюмы с шортами с рубашкой

Модная женская одежда 2020 отличается тем, что она не загоняет нас в угол. Нет четких границ, за которые переходить нельзя. Важно только уловить тренд, а все остальное – ваша фантазия. Для тех, кто не любит строгий костюмный стиль, в моде также комплекты шорты плюс рубашка. А если вы предпочитаете спортивный стиль, то и вам мода 2020 угодила – можете поискать шорты с футболкой.