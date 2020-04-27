Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото

Весенний маникюр стал головной болью для многих, когда начался карантин, закрыли все салоны красоты и возможность сделать красивые ногти рассеялась, словно утренний туман.

Некоторые женщины паниковали, это правда. А потом понемногу они стали учиться снимать гель лак дома и делать маникюр в домашних условиях. Так проблема решилась.

Сегодня красоту на ногтях в домашних условиях рисуют многие женщины. Более того, уже появились целые полчища мастериц маникюра, которые умеют делать красивый маникюр без особых проблем.

Если вы еще не начали делать себе маникюр, то не откладывайте это на потом.

Как только вы поймете, что у вас получился шикарный маникюр, то больше не придется куда-то долго ехать, ждать своей очереди и подстраиваться под кого-то, а ее величество независимость станет вашей спутницей жизни.

А еще появится уверенность и разыграется фантазия – даже не представляете, какие шедевры вы сможете создать на ногтях в домашних условиях.

Главред узнал, какие варианты маникюра сейчас в моде, а в нашей фотогалерее – новинки маникюра 2020 весна для подражания и вдохновения.

Модный маникюр весна 2020 – новинки и тренды

Оливковый маникюр весна 2020

После небольшого затишья в тренды выбился роскошный оливковый маникюр. Цвет как никогда актуален весной, ведь он ее сам излучает. На фоне более агрессивного зеленого, оливковый цвет спокойный и не вызывает чувства раздражения или усталости. Именно поэтому в компании с оливковым цветом часто рисуют принты животных. Оливковый маникюр с животными принтами - это хит сезона. Кроме того, на оливковых ногтях часто встречается половинка авокадо – стильный маникюр с авокадо заслуживает внимания. Оливковый лак лучше всего сочетать с молочным оттенком или черным цветом.

Коралловый маникюр в тренде

Цвет, который находится посредине между красным и оранжевым, коралловый цвет становится фаворитом весны 2020, а летом этот цвет будет одним из самых модных. Вопреки тому, что коралловый – яркий цвет, если один ноготок покрыть белым лаком, и на белом нарисовать цветочек – то получится очень нежный маникюр. Сам по себе коралловый цвет самодостаточен, поэтому вполне можно обойтись без украшений. Коралловый оттенок наполняет бодростью и оптимизмом, не оставляя ни малейшего шанса плохому настроению.

Стильный маникюр паутинка на ногтях

Весенний маникюр с паутинкой – это модный нейл-арт на ногтях, от которого восторге те, кто ценит минимализм. Акцент получается исключительно на цвете лака, а рисунок паутинка – всего лишь легкий, но приятный глазам акцент. Дизайн ногтей паутинка ногтях, покрытых лаком светлых оттенков – отличное решение для домашнего маникюра. Обратите внимание, паутинку можно нарисовать и на одном ноготке, и на нескольких. Кстати, если вы в поисках яркого маникюра, то паутинка станет изюминкой на ногтях, покрашенных желтым, голубым, оранжевым, розовым и красным лаком.

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фотоНапомним, ранее сообщалось, потрясающий и безумно красивый маникюр с бабочками стал ярким трендом весны 2020. Символ семейного благополучия и возрождения, изящные бабочки на ногтях появляются в самых разных ипостасях.