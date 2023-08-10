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"Мне 50 лет": девушка раскрыла 2 секрета, чтобы выглядеть на 30 лет моложе

Сергей Кущ
10 августа 2023, 13:24 обновлено 10 августа, 13:24
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Полли из Глазго любит публиковать в TikTok советы об уходе за собой.
Девушка раскрыла 2 секрета, чтобы выглядеть на 24
Девушка раскрыла 2 секрета, чтобы выглядеть на 24 / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Шотландка, которая выглядит на двадцать или тридцать лет моложе, удивила людей, признавшись, что ей на самом деле 50 лет, и объяснила некоторые из своих простых приемов, как выглядеть моложе.

50-летняя женщина, которая выглядит на десятки лет моложе своего фактического возраста, объяснила, как она превращается из "тусклой рыжей в потрясающую" с помощью нескольких простых правил красоты, пишет express.

Полли из Глазго любит публиковать в TikTok советы об уходе за собой.

видео дня

Недавно она сняла видео, в котором говорится, что многие люди шокированы, когда узнают о ее реальном возрасте, и дает несколько советов многим женщинам, желающим выглядеть моложе.

"Тебе 50, но никто никогда тебе не верит, поэтому ты просто соглашаешься и ведешь себя так, как будто тебе 30", - говорит Полли на видео.

Шотландка выглядит моложе своих лет
Шотландка выглядит моложе своих лет / скриншот с видео

Однако Полли продолжила и объяснила, что "хорошие духи и красная помада" всегда помогут любой женщине выглядеть на все сто.

В некоторых других видеороликах Полли также рассказала о своих любимых косметических продуктах и ​​сказала, что "хороший уход за кожей и легкий макияж могут иметь решающее значение".

Она показала, как она превратилась из "рыжей невзрачности" в великолепную, и добавила: "Если я могу сделать это в 50 лет, то и ты сможешь".

Смотрите видео о том, как шотландка ухаживает за собой в 50 лет:

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