"Мне 50 лет": девушка раскрыла 2 секрета, чтобы выглядеть на 30 лет моложе

Шотландка, которая выглядит на двадцать или тридцать лет моложе, удивила людей, признавшись, что ей на самом деле 50 лет, и объяснила некоторые из своих простых приемов, как выглядеть моложе.
50-летняя женщина, которая выглядит на десятки лет моложе своего фактического возраста, объяснила, как она превращается из "тусклой рыжей в потрясающую" с помощью нескольких простых правил красоты, пишет express.
Полли из Глазго любит публиковать в TikTok советы об уходе за собой.
Недавно она сняла видео, в котором говорится, что многие люди шокированы, когда узнают о ее реальном возрасте, и дает несколько советов многим женщинам, желающим выглядеть моложе.
"Тебе 50, но никто никогда тебе не верит, поэтому ты просто соглашаешься и ведешь себя так, как будто тебе 30", - говорит Полли на видео.
Однако Полли продолжила и объяснила, что "хорошие духи и красная помада" всегда помогут любой женщине выглядеть на все сто.
В некоторых других видеороликах Полли также рассказала о своих любимых косметических продуктах и сказала, что "хороший уход за кожей и легкий макияж могут иметь решающее значение".
Она показала, как она превратилась из "рыжей невзрачности" в великолепную, и добавила: "Если я могу сделать это в 50 лет, то и ты сможешь".
Смотрите видео о том, как шотландка ухаживает за собой в 50 лет:
@pollytellsall Cheer up its summer time for summer perfume and red lips @Caudalie . . #redhead#paleskinmakeup#gingerhairgirl#redlipstick♬ Love Me Harder - Ariana Grande & The Weeknd
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