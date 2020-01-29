Как выглядеть моложе: визажисты поделились лайфхаками

Макияж поможет выглядеть моложе / Фото pixabay.com

Как выглядеть моложе своих лет – задача непростая, тут играют роль многие факторы. Однако есть способ выглядеть в 40 лет на 25, и это – правильно подобранный макияж.

Визажисты раскрыли лайфхак - как выглядеть моложе. Визуально помолодеть за считанные минуты поможет блеск для губ, розовые румяна, яркая помада и бронзер, передает cosmo.com.ua.

Как выглядеть моложе - макияж

С возрастом губы теряют объем и могут выдать окружающим, сколько вам лет. Чтобы оставить свой возраст в секрете, визажисты рекомендуют использовать блеск для губ – он добавит недостающий объем.

Чтобы выглядеть моложе своих лет, бьюти эксперты советуют пользоваться нежно-розовым оттенком румян с холодным жемчужным подтоном. Особенно удачно такие румяна будут смотреться на слегка загорелой коже и помогут вам моментально скинуть с десяток лет. К слову, на белоснежной коже розовые румяна также смотрятся неплохо, главное - выбирать средство с кремовой текстурой.

Помада яркого ягодного оттенка должна быть в косметичке каждой девушки – ее можно использовать в тех случаях, когда нужно срочно выглядеть молодо и свежо, а вы не выспались или заболели. Ягодная помада отвлечет внимание от уставшего взгляда, тусклой кожи и других мелких недостатков, освежив и омолодив лицо буквально за секунду.

Если вам уже далеко за 20, то нужно стараться обходиться без "плоских" матовых текстур. Это касается не только тонального крема, но и теней, румян, бронзера. К слову, именно бронзер поможет визуально помолодеть. Его нужно нанести на скулы, под бровь и на подбородок. Главное – не переборщить. Лицо должно сиять, а не блестеть как блин.

И еще один лайфхак как выглядеть моложе – это тени и помада одного оттенка. Причем если вы выберете персиковый или розовый оттенки, они освежат лицо вне зависимости от цветотипа. Визажисты также напоминают: чем натуральнее цвета помады, румян и теней, тем моложе выглядит женщина, и наоборот.

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