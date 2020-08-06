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В моде total black – как летом в черном не выглядеть уныло: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 августа 2020, 06:35

Черный цвет, словно холст – он позволяет раскрыться, подчеркнуть что-то важное для вас.

  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total blackВ моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram
  • В моде total black Instagram

Не всегда хочется носить яркие и пестрые вещи. Но не всегда это означает, что вам грустно. Конечно, порой бывает так, что хочется закрыться от мира. Но иногда просто хочется выглядеть изысканно, оригинально, элегантно, необычно, выделиться из толпы, показать свой характер и свое "я" - черный цвет как раз об этом.

В сезоне лето 2020 черный цвет тоже в моде, и total black – отличный вариант, чтобы красиво войти в осень. Да, белый цвет отлично отражает солнечный цвет, но зато черный лучше защищает от вредных лучей. Но мы сейчас не об этом - черный цвет тоже может идеально вписаться в лето. Цвет успеха, как его окрестил великий Ив Сен Лоран, дарит женщине силу и уверенность в себе. Вы, наверное, заметили, что очень часто самые стильные и дорогие вещи – черного цвета?

Кроме того, черный цвет отлично стройнит – для многих женщин это хорошая возможность скрыть то, на чем не хотелось бы акцентировать внимание. Вообще, у черного цвета много преимуществ – и каждый в нем найдет что-то для себя. А еще одежда черного цвета универсальная – не знаете, какое платье выбрать, чтобы оно подошло вам – берите черное, оно сядет идеально независимо от того, какой у вас цвет волос и глаз.

Кроме того, черный цвет, словно холст – он позволяет раскрыться, подчеркнуть что-то важное для вас. Украшения, сумочка, маникюр и макияж играют другими красками, когда вы вся в черном.

Согласно последним модным тенденциям, черный цвет актуален всюду, поэтому отбросьте все свои предубеждения о черном, и смело покоряйте мир в стиле "тотальный черный"!

Читайте такжеВ моду на осень вернулась обувь на платформе из 90-х и туфли Мэри ДжейнМы сегодня расскажем вам, какие вещи черного цвета наиболее актуальны летом и с чем их можно сочетать. Посмотрите нашу фотогалерею – там образцы для вдохновения.

В моде стиль total black – как одеваться летом

Маленькое черное платье

Это уже классика, и она всегда актуальна и нисколько не надоедает. Когда женщина надевает маленькое черное платье – она меняет свою судьбу. Не верите? А вы проверьте.

Прозрачные ткани

Если хотите добавить образу сексуальности, то лучше всего с этой задачей справится черная прозрачная ткань. Силуэт в данном случае второстепенен, ведь сама по себе ткань завораживает.

Хлопок и кружево

Чтобы чувствовать себя летом комфортно, ориентируйтесь на легкие ткани - хлопок и кружево. Кроме того, обратите внимание на белье черного цвета – этим летом оно опять в тренде.

Аксессуары

Одна маленькая деталь способна полностью изменить образ – поэтому если хотите подчеркнуть свое настроение, используйте яркие аксессуары – цветной браслет, роскошные бусы, неоновая сумочка и даже серьги заставят вас сиять.

Макияж

Запомните, если вы выбираете total black, то обязательно сделайте макияж. Конечно, естественная красота ценится, но такой ваш образ окружение может неправильно понять. А вот если вы накрасите губы яркой помадой цвета мака, персиков или фуксии, то уже будете выглядеть перфектно.

Читайте такжеЗавяжи меня: в моду входят умопомрачительные платья и юбки из 50-хИ еще – экспериментируйте: с длиной, фактурами ткани, сочетайте вещи черного цвета, пошитые из разных оттенков черного и серого, и наполняйтесь силой черного!

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