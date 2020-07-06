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В моду из ревущих 20-х вернулись эти головокружительные платья - фото

Платья, которые были в моде 100 лет назад, уже начали потихоньку обволакивать мир своим волшебством.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 июля 2020, 06:34

  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram
  • Платья в стиле 20-х Instagram

Одежда без истории – мелочь, которая быстро надоедает, утомляет, и оказывается неинтересной и никому не нужной. Словно картины великих художников, которые пережили в жизни немало потрясений, одежда родом из прошлого – это всегда больше, чем просто вещь.

Нет, мы не говорим сегодня о винтажных вещах, которые пропитаны духом времени. Речь о путешествии в прошлое для вдохновения. А мода 2020 к открытию нового десятилетия готовилась, судя по всему, основательно.

Какие только силуэты и фасоны одежды не увидишь сегодня в магазинах и на улицах – то и дело вспоминаешь содержимое шкафов своих бабушек, или фильмы, в которых играли великие актеры, или книги, повествующие о той или иной эпохе, или музыку, которая окрыляла тогда и сейчас.

Среди множества потрясающих вещей, которые вернулись в моду в 2020 году, особое место занимает одежда в стиле 20-х. Дух захватывает от мысли, что платья, которые носили женщины 100 лет назад, сегодня опять популярны.

Конечно, платья-хлопушки, которые характерны именно для 20-х годов – они прямые и свободные, с линией талии на бедрах и подолом от голени до колена - полностью никогда не возвращались в моду, тем не менее, в 2020 году они стали основой для множества роскошных платьев, поэтому смело можно сказать, что спустя столетие они таки вернулись в моду.

А вот платья с бахромой (кстати, не только платья – бахрома в 2020-м году, к примеру, встречается и на купальниках) уже начали потихоньку обволакивать мир своим волшебством, и завоевывать симпатии женщин.

Осенью бахрома произведет настоящий фурор, и уже сегодня эти головокружительные платья можно носить – будете удивлены, но зарубежный сегмент Instagram ежедневно наполняется десятками фото девушек и женщин, которые на них позируют в платьях с бахромой.

Отметим, бахрома - типичный образец стиля 1920-х годов. Поэтому если хотите сегодня выглядеть модно и идти в ногу со временем, добавьте немного бахромы в свой гардероб - она подарит вам ощущение легкости, изящества и жизни.

И это вовсе не шутка – если вы умеете шить или у вас есть знакомый портной, то вы вполне можете обновить образ лишь при помощи бахромы.

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Мы собрали для вас фотогалерею модных платьев с бахромой из ревущих 20-х годов – посмотрите на то, чем сегодня живут модницы во всем мире, возможно, вы тоже вдохновитесь этой невероятной эпохой после первой мировой войны.

Модные платья с бахромой 2020 – тренды

Платья с бретельками

Самый простой, но безумно завораживающий вариант платья, на которое следует обратить внимание – модель с бретельками и бахромой. Длина – миди или макси. Фишка, как вы уже поняли – в длинной и густой бахроме, которая добавляет образу загадочности. Расцветки начиная от яркого красного, белого до песочных оттенков и черного.

Платья в стиле 20-х
Платья в стиле 20-х / Instagram

Платья-хлопушки

В моде платья с линией талии на уровне бедер, длина – миди или чуть выше колена. В таких моделях бахрома (слой или сразу несколько) идет по нижней линии платья - она кокетливо свисает и добавляет образу элегантности. Но наряду с вариациями для вечеринки встречаются также и модели для повседневной жизни – силуэт и бахрома присутствуют, а вот в остальном – никакого блеска, короткие рукава, как в майке.

Платья в стиле 20-х
Платья в стиле 20-х / Instagram

Вариации на тему 20-х

Кроме классических моделей, сегодня можно найти платья с интересными вставками из бахромы, которые только намекают на эпоху 20-х, но не так требовательны к образу в целом - их можно носить даже на работу. Здесь нет никаких правил - бахрома может быть на плечах, спереди или по бокам, мелкая или длинная - как только пожелаете.

Платья в стиле 20-х
Платья в стиле 20-х / Instagram

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