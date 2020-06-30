Мода осень 2020 – главные тренды и новинки предстоящего сезона - фото

Учитывая то, что весной из-за глобального карантина у нас практически не было возможности обновить гардероб (да и носить новые вещи не было куда), то к покупкам мы начали относиться более избирательно.

Конечно, после того, как карантин начали ослаблять и торговые центры и магазины одежды открылись, мы смогли купить яркие платья, шорты, юбки и топы – каждый в меру возможностей. Правда, те, кто продолжает работать дома, даже летом не особо спешат за покупками. Дело в том, что мода очень быстро меняется, и если в погоне за трендами вы что-то купили, но нет возможности это носить, то вещь можно отправлять на свалку истории - ничто так не портит образ, как трендовая вещь из прошлого сезона.

Самое правильное решение сейчас – ориентироваться на классику. Среди множества вещей, которыми завалены полки в магазинах и витрины интернет-магазинов, всегда можно найти то, что будет актуально несколько лет подряд.

Кроме того, вы должны немного заглядывать вперед – ориентируясь в том, какие сюрпризы вам готовит следующий модный сезон, вы сможете правильно формировать свой гардероб и заранее делать удачные покупки.

Честно говоря, мы не знаем, какой будет осень – сегодня никто этого не может предсказать. Именно поэтому мы не призываем вас в прямом смысле готовить сани летом и покупать одежду.

Но мы расскажем вам о том, какие вещи будут считаться эталоном стиля в сезоне осень 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы для того, чтобы вы могли заглянуть в будущее, словно сквозь замочную скважину, и мысленно примерить на себя модные вещи грядущей поры.

Мода осень 2020 – главные тренды и новинки

Объемные рукава и широкие плечи удивят всех

Рукава осенью 2020 года обещают быть еще более раздутыми и объемными - как воздушные шарики - таких вы еще не видели. При этом они затрагивают все виды одежды – не только привычные нам платья, но и куртки, пальто и трикотаж.

А вот плечи в идеале должны быть похожими на знаменитые силуэты в стиле 1980-х годов – они расширяются, раздуваются и сужаются.

Читайте также12 ярчайших трендов в стиле 90-х, которые вернулись в моду

Галстуки для уверенности

Если в сезоне на весну-лето в моде были костюмы тройки свободного, почти мужского силуэта, то на осень для женщин, любящих мужские акценты, мода 2020 тоже подготовила "подарок" - галстуки. Поэтому если хотите выглядеть стильно осенью – поищите себе красивый монохромный галстук. Кстати, о галстуках – это волшебный элемент гардероба, который добавляет уверенности в себе.

Мода осень 2020 тренды / Instagram

Пэчворк – подари вещам новую жизнь

Вещи, пошитые из лоскутов, вошли в моду вначале года вместе с джинсовыми юбками. Но это не предел. На осень нас ждет настоящий парад вещей, которые состоят из разных кусочков, которые при этом крепятся – то есть, при желании, какие-то элементы можно снять. Как пишет издание fashionnetwork.com, "дизайнеры, похоже, действительно наслаждаются этой игрой, разрезая и скрепляя свою одежду всеми видами очень видимых швов". Кроме того, есть в такой одежде важный скрытый смысл – дать вещам вторую жизнь – это сегодня в мире моды очень ценится.

Шорты-бермуды все еще в моде

Рожденные в далеких 1940-х годах, удивительные шорты-бермуды все еще будут в моде осенью – несмотря на то, что некоторые модные критики говорят о том, что летом этот элемент гардероба доживает свое в время и опять отправится в сундук истории. Ничего подобного! Шерстяные, твидовые или кожаные, бермуды станут находкой для всех женщин – их удобно носить с сапогами и ботинками. Кстати, кожа в 2020 году тоже вернулась в моду и уже не является признаком вульгарности, а также не вызывает удивленных взглядов – поэтому кожаные бермуды, которые вы купили весной, все еще можно будет носить осенью.

Мода осень 2020 тренды / Instagram

Огромные пальто оверсайз подарят ощущение защиты

Все мы в 2020 году как никогда почувствовали себя беззащитными. И такую защиту нам обещают дать модные пальто осень 2020 – они огромные, в них можно утонуть, можно спрятаться, можно отдалиться от других, одеться, как хочешь. Они уместны под джинсы, юбку, шорты или элегантное платье – пальто все спрячет. Плечи, кстати, широкие. Но это только одна сторона медали – в тренде также и вечная классика, пальто с ремнями, которые красиво подчеркивают талию.

Еще один яркий тренд осени – пальто с очень длинными рукавами – если вы в детстве надевали вещи своих родителей с рукавами, в которых тонули ваши руки, то вы поймете, к чему стремиться.

Читайте такжеВ моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото

Пальто-кейп для загадочных натур

Накидки в виде пальто вошли в моду еще весной, но так как ее у нас не было, то этот тренд – словно цветок в тени, не расцвел. Но дизайнеры настоятельно хотят, чтобы женщины полюбили этот самый загадочный вид пальто. Крой – свободен, вместо рукавов – прорезы, длина – самая разная, цвет – не имеет значения, а эффект – потрясающий.

Мода осень 2020 тренды / Instagram

Кардиганам предрекли фурор

Мода 90-х повсеместно, и на осень из нее возвращаются длинные и комфортные свитера - кардиганы. Конечно, они сейчас не вызывают такого восторга, как в те славные времена, когда выбор в магазинах был, мягко говоря, скромным. В последние годы кардиганы пытались выбиться в тренды, но тщетно - не получилось. Но в этом году им предрекают настоящий фурор, поэтому если у вас уже есть красивый и яркий кардиган – он вам очень скоро пригодится.

Что еще будет в моде осенью?