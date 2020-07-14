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Мир полонил этот вдохновляющий тренд - джинсы с росписью: фото

Все, что вы нарисуете на своих джинсах – ваше окружение обязательно "прочитает", хотя вовсе не факт, что поймет.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 июля 2020, 06:02

  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram
  • Джинсы с росписью 2020 Instagram

Мода всегда развивается двумя путями. С одной стороны, это то, что диктуют знаменитые дизайнеры. А с другой – вещи, в которые мы влюбляемся, которые украшаем и которые мы хотим носить в тот или иной период, например, потому, что мы вдохновлены фильмом или песней любимого артиста. Или просто так – понравилось!

Честно говоря, мода в глобальном смысле – словно картина, а значит – это в первую очередь настроение. Что-то притягивает, и как-только видишь – сразу хочешь и себе такое. А есть вещи, которые не цепляют.

Так вот, когда не находишь то, чего хочет душа, начинаешь творить сама. Или просишь создать красоту специально для себя – это позволяет чувствовать себя особенной, неповторимой и счастливой, ведь вещи, созданные по собственному эскизу (пускай даже в воображении) – они всегда самые лучшие!

Сейчас мир полонила потрясающая модна тенденция – джинсы с принтами. Instagram переполнен яркими красками, всевозможными идеями росписи денима, и судя по тому, с какой периодичностью фотографии шедевров появляются в Сети, можно смело сказать, что они взволнованы, и это чувство им безумно нравится.

Для того, чтобы выглядеть сногсшибательно, можно всего лишь взять старые джинсы и вдохнуть в них жизнь – винтаж правит бал, он позволяет нам раскрыться, показать миру, что нам действительно нравится, и стать центром вселенной.

Кстати, роспись ткани – это вовсе не что-то новое. На самом деле ткани украшали еще в древние времена. Но практически всегда в рисунок закладывался определенный смысл. Поэтому все, что вы нарисуете на своих джинсах – ваше окружение обязательно "прочитает", хотя вовсе не факт, что поймет. Но сейчас не об этом.

Джинсы с росписью 2020
Джинсы с росписью 2020 / Instagram

Мы собрали для вас огромную фотогалерею модных джинсов 2020 лето с росписью – это то, что вчера, позавчера или на прошлой неделе рисовали в разных уголках планеты. А на тот случай, если у вас возникло желание нарисовать что-то на своих штанах из денима, ниже простая пошаговая инструкция, как это сделать.

Как расписать джинсы дома самой – пошаговая инструкция

1

Подготовьте рисунок

Это может быть какая-то картина или ваш авторский дизайн. Используя цветной карандаш или мел, слегка нарисуйте картину на джинсовой одежде. Вы также можете использовать клейкую ленту, чтобы отделить область рисования.

2

Подготовьте краски

Если хотите, чтобы ваша картина не трескалась и не выцветала при стирке, рисуйте специальными красками для текстиля.

Джинсы с росписью 2020
Джинсы с росписью 2020 / Instagram

3

Защита ткани

Если вы будете рисовать на джинсах, позаботьтесь о том, чтобы внутри штанины был полиэтилен – чтобы краска не пропечаталась на противоположную сторону.

4

Отбросьте страх и рисуйте

Не имеет значения, насколько идеальным будет ваш рисунок. Вдохновение придет во время рисования. Главное – не бойтесь, рисуйте мелкими мазками, и постепенно ваш дизайн оживет.

Джинсы с росписью 2020
Джинсы с росписью 2020 / Instagram

5

Роспись нужно высушить и прогладить

После того, как рисунок за ночь высохнет, его нужно прогладить не слишком горячим утюгом – с изнаночной стороны.

И еще.

Расписать можно любые вещи из денима – шорты, юбки и куртки, тут ограничений нет.

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Сейчас вы просматриваете новость «Мир полонил этот вдохновляющий тренд - джинсы с росписью: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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