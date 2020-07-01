В моду вернулись эти несравненные платья из 50-х: фото

В прошлом году мы попрощались с платьями и топами с открытыми плечами, и уже многие из нас, наверное, раздарили свои платья младшим сестрам или списали "на дачу". Но мода 2020 передумала – и открытые плечи вернулись.

Более того, если в прошлом году на вершине модного олимпа были платья с холодным плечом – широкий вырез и шлейки, то сейчас главная скрипка у моделей с полностью открытыми плечами. Тут уже кому что больше по душе.

О том, что эти платья сейчас стали невероятно популярными, красноречиво говорит Instagram – женщины всего мира дождались лета и наслаждаются им вовсю, обнажая солнцу свои плечи и демонстрируя свои потрясающие платья.

Этот стильный фасон появился в 50-х годах – подарил его миру знаменитый испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага – и уже тогда платье произвело настоящий фурор. Вы представьте себе на миг те годы, и какие эмоции испытывали женщины в таких платьях.

С тех пор платья, обнажающие плечи, время от времени возвращались в моду и становились любимым летним элементом гардероба многих женщин – не влюбиться в такое платье нельзя, вырез магический, он привлекает внимание, добавляет образу мягкости и сексуальности, и в то же время нет ни намека на вульгарность.

Кстати, о вырезах – дизайнеры "играют" с ними, поэтому в 2020 году вы можете встретить платья с вырезом в форме сердечка, и с овальным вырезом, и с глубоким, и с одним плечом.

Низ платья – длинный, короткий, с баской, с ассиметричным подолом, пышный и приталенный.

Но для того, чтобы платье с открытыми плечами сидело на вас идеально, важно его правильно подобрать.

Как выбрать платье с открытыми плечами?

Для начала обратите внимание на собственные плечи – прежде, чем покупать такое платье, убедитесь, что кожа плеч выглядит превосходно. Запомните, вы можете купите платье нереальной красоты, но если в зоне декольте прыщ, то эффект делите на минус 10. Ухаживайте за зоной декольте, и если есть какие-то проблемные зоны, старайтесь их замаскировать косметическими средствами.

Если у вас маленькая грудь, то вы можете носить платье с открытыми плечами без бюстгальтера. Всем остальным нужно использовать специальные вставки-чашечки, крой лифа или силиконовые прозрачные бретели. Также можно выбрать платье с корсетом.

Выбирайте платье монохромных расцветок – принты и цветы быстро надоедают и выходят из моды – в то время как вырез актуален даже тогда, когда об этом не пишут модные журналы, ведь если вам в платье красиво и вы счастливы, то носите себе на радость.

Читайте такжеМы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фотоОбратите внимание: в открытом наряде широкие плечи кажутся массивнее. Чтобы визуально сузить плечи, ищите платья с глубоким вырезом или бретелями, которые крепятся на шее.

Платья с открытыми плечами темных оттенков зрительно стройнят.

Мы собрали для вас самые модные платья 2020 лето с открытыми плечами в фотогалерею – посмотрите, оцените и подумайте о том, какое из них вы хотели бы носить

Модные платья с открытыми плечами 2020

Платье с открытыми плечами и выбитым рисунком

Такое платье в любом цвете благодаря фактуре ткани выглядит очень женственно и нежно. Это очередной ретро-подарок моды 2020 – что-то похожее мы с вами носили в 90-х, если вы то время запомнили. Модель может быть короткой, миди или длинной – с огромными рюшами на юбке и на линии декольте.

Цветочный принт и холодные плечи

В моде удлиненные платья с разнообразными цветами, декольте в форме сердца и бретельки. Это роскошный вариант, который сочетает в себе свободу и элегантность. Если вам нужен вариант именно на лето 2020 – тогда цветы подойдут в самый раз.

Золотая середина – платье с одним рукавом

Если вам нужно платье, которое добавит вам загадочности, будет в меру откровенным, и в то же время превратит вас в роковую женщину – ищите платье с одним плечом, тем более, что осенью вещи с одним плечом тоже будут в тренде. Длина – какая вам больше по душе: рюши, приталенный вариант, цвет – монохромный или в горошек.

Несравненная классика и ретро

Обратите внимание на модели с небольшими аккуратными или крупными дутыми рукавами – такие платье тоже в тренде. Также находкой для лета станет ретро платье с пышным или ассиметричным подолом и достаточно глубоким вырезом.