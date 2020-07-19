Лето в разгаре, и в моде эти очаровательные платья из 80-х: фото

Половина лета позади, но это не повод собирать вещи в шкафу и присматривать гардероб на осень до нее еще целая жизнь! Как показал 2020 год, все планы – это порой всего лишь планы, которым не суждено сбыться.

Сегодня важно прожить каждый день лета как праздник, и насладиться его теплотой, запахами фруктов, красками цветов, солнечными лучами и прогулками, которые доступны в неограниченном количестве. А чтобы прогулка была незабываемой и оставила в памяти яркое воспоминание, нужно украсить ее милым платьем.

Конечно, на прогулку можно пойти в любой одежде, и да, согласны, в первую очередь важны эмоции и люди, с которыми вы идете рядом. Но разве не бывает так, что, надев потрясающее платье, день превращается в парад чудес?!

Всегда в обновках женщина чувствует прилив сил и излучает очарование. Красивая одежда, как и вкусная еда, вдохновляет, заставляет улыбнуться и чувствовать себя счастливой! Разве эти ощущения не стоят того, чтобы пополнить свой гардероб еще одним платьем, например, с модными в этом году воланами?

Сегодня мы расскажем вам о самом трендовом платье 2020. Посмотрите нашу фотогалерею – мы собрали образцы самых популярных моделей из Instagram – это то, на что следует ориентироваться.

Как выбрать платье с воланами?

Все стилисты в один голос твердят о том, что платья с воланами – это спасение для женщин с фигурой, которую нельзя назвать идеальной, ведь если умело подобрать воланы, то пропорции станут более гармоничными.

А мы скажем так – платья с воланами подходят всем, независимо от того, какие у кого ноги, талия и грудь. Да и понятие "красивая фигура" относительное. У женщины, глаза которой наполнены радостью и счастьем, фигура сногсшибательная! А если платье сочетать с удобной легкой обувью и небольшой сумочкой, то вряд ли имеет значение то, как выглядит линия талии.

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Счастье не измеряется объемами талии, бедер и груди, но оно, бесспорно, зависит от того, как мы выглядим. Поэтому выбирайте то платье, которое вам больше всего понравилось – ведь если показалось, что вы ощутили радость, когда увидели ту или иную модель, то вам не показалось. Выбирайте не головой, а душой – это всего лишь платье, поэтому в первую очередь оно должно удовлетворить "внутреннюю принцессу" и нравиться вам!

Модные платья с воланами 2020 – главные тренды

Платья с воланами на плечах "съедят" все внимание

В 2020 году в моду вернулись открытые плечи, или одно открытое плечо. В зависимости от того, что вам больше по душе – классика или асимметрия - вы можете присмотреть себе стильное платье с воланами на плечах. Внизу такое платье может быть приталенным, свободным или с рюшами, коротким или длинным. Но все это второстепенные детали, ведь воланы на плечах "съедят" все внимание!

В трендах платья с воланами из 80-х

Любимая многими принцесса Диана подарила миру много прекрасных вещей, которые хочется повторять и носить. И именно ей мы должны сказать "спасибо" за модные в этом году платья с воланами внизу – романтичные, элегантные, нежные и свободные, платья с воланами на юбке – это отличная возможность почувствовать себя настоящей Женщиной. Сегодня в продаже можно найти как модели свободного кроя, так и изящные варианты.

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Сарафаны с воланами для отпуска

Если ищете легкое платьице, которое впишется в ваш летний отпуск, неспешные походы по магазинам, прогулки на пляже или нагретыми солнцем улочками родного или чужого города, то сарафан станет для вас находкой. Также в продаже можно найти сарафаны с пуговичками – они чем-то похожи на те платьица, которые мы носили в детстве, но в этом их прелесть, ведь ретро в моде!

Платья с воланами по всей длине – главное, выбрать цвет

Если вам нравятся воланы, и то ощущение легкости, которое они дарят, то не стоит себе отказывать – ищите платье с воланами по всей длине. Это могут быть модели с воланами на уровне плеч, и на юбке, или просто растекаться от линии плеч до нижней части изделия. Тут главное подобрать удачную расцветку – ведь нет единого акцента, все платье манит, словно магнит. В тренде фуксия, шафран, белый, коралловый, синий, алый и всевозможные варианты с цветами.