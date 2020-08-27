Немного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фото

Когда начинаем жизнь с чистого листа, то в первую очередь обращаем внимание на то, что дарит нам чувство уверенности и внутренней силы. Осень – хотим мы того или нет – но это и есть тот чистый лист, потому что уже позади беззаботное лето, которое согревало нас своими лучами и радовало глаз. Потому что впереди, за осенью – зима, и мысли об этом заставляют внутренне мобилизоваться, настроиться на длинный путь, в котором не место слабости, по крайней мере, другие ее заметить не должны.

Красный маникюр – чудесная возможность вступить в новую пору года и жизни в лучшем виде. Потому что красный маникюр – один из самых стильных, он притягивает взгляды, словно магнит, он наполняет нас энергией, и он словно немного солнце в холодной воде.

Красный цвет – самодостаточен, и несмотря на то, что цвет отлично сочетается с многими другими оттенками, в маникюре он вытесняет все. Единственный цвет, который выдерживает конкуренцию с красным – это черный. Поэтому если вы просто покроете ногти красным лаком, и ничем их не украсите, то ваш маникюр от этого не станет менее роскошным и впечатляющим. Правда, не все из 26 основных оттенков красного будут актуальными для осеннего маникюра 2020.

Читайте также50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фотоМы подготовили для вас фотогалерею модных вариантов красного маникюра на осень 2020 – посмотрите, там много образцов для вдохновения.

Модный красный маникюр осень 2020

Этой осенью из хит-парадов красных оттенков лака ушел огненный красный, хотя если такой цвет вам нравится, то можете смело продолжать таким лаком красить свои ногти – так или иначе, это классический цвет, и он актуален всегда. Но в целом красный осенний маникюр 2020 стал приятным для глаз, он не раздражает. Среди самых топовых оттенков можно выделить красный металлик, смуглый красный и мягкий красный.

Красный металлик

Актуальный маникюр осень 2020 – переливается и блестит, словно драгоценный камень. Вы будете приятно удивлены, ведь в трендах лаки с металлическим эффектом. Одним из самых ярких лаков осени станет красный металлик. Такой лак станет основой элегантного маникюра. Для разнообразия можете на одном из ноготков добавить рисунок – получится очень стильно и со вкусом.

Смуглый красный

Самый красивый маникюр на осень 2020 вполне естественно соткан из теплых оттенков этой поры, поэтому в тренде красный, в котором можно найти немного коричневого, немного оранжевого и немного желтого. На первый взгляд, может показаться, что это оранжевый цвет, но он намного глубже и богаче. Смуглый красный лак – лучшее, чем вы можете покрасить свои ногти этой осенью.

На вершину модного Олимпа проложил себе путь маникюр цвета клюквы. Этот мягкий цвет идеально подходит и для коротких ногтей, и для длинных. Цвет очень богатый и насыщенный, поэтому украшать такие ногти рисунком не нужно. Тем более, что в моде минимализм, и чем лаконичнее ваш маникюр, тем более стильно вы выглядите.