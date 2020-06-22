Скукотища и плюс 10 лет: женская одежда, которая неистово старит

Жизнь удивительна, и мы в ней тоже. Обычно, когда мы молоды, нам хочется выглядеть старше – и идем ради этого на всевозможные хитрости: красим волосы в темный цвет, а лицу добавляем возраста толстыми слоями теней и губной помады. И вот когда у нас получается выглядеть не по годам старше – мы счастливы и воспринимаем такое замечание в свой адрес как комплимент.

И это, наверное, единственный возраст, когда такие усилия оправданы - хотя, когда спустя лет 10 у нас появляется опыт и определенная мудрость, то оборачиваясь назад мы удивляемся, как могли так одеваться-краситься-стричься. Но все познается в сравнении, это жизнь и наше взросление.

А потом все наши мысли направлены на то – как бы не выглядеть старше. Правда, нам не всегда хватает умения посмотреть на себя со стороны и оценить свою внешность в том или ином платье. Бывает даже так, что мы покупаем какие-то вещи под воздействием советов подруг, которые убеждены, что мы роскошно выглядим в юбке, которая продается в магазине с огромной скидкой.

Кроме того, мы часто попадаем в плен устаревших правил, и даже представить не хотим, что меняется не только мода, но и правила сочетания вещей. Мы будем упорно носить черные вещи, чтобы визуально казаться худее, или одеваться в отделе для подростков, чтобы "убить" возраст наповал.

Сегодня мы поговорим о том, как вещи могут сыграть с нами в злую шутку и приписать на ровном месте плюс 10 лет. В нашей фотогалерее образцы - посмотрите, как не стоит одеваться, если не хотите старыми казаться.

Летняя женская одежда, которая старит

Вычеркните все правила

Прекратите плясать под дудочку общества – позвольте себе больше свободы в сочетании вещей. Если вы боитесь под клетчатую юбку или брюки надеть блузу с ярким принтом, то вам есть над чем работать. Сочетайте между собой яркие вещи, и вы сразу ощутите прилив энергии, которая будет видна в ваших глазах. Запомните, ничто так не старит, как скука и вещи, которые четко соответствуют каким-то правилам. Купите несколько ярких блуз и сочетайте их с любыми вашими брюками – это будет отличный старт на пути к молодости!

Не надо прятать руки

Если вы летом носите вещи с длинными рукавами, то знайте, что визуально вы выглядите старше, чем есть на самом деле. Не важно, какие у вас руки, но прятать их не надо – конечно, речь не о тех днях, когда падает дождь и на улице без курточки или свитера делать нечего. Открытые руки летом визуально омолаживают, при этом на сами руки мало кто обращает внимание. В конце концов, носите вещи с рукавом ¾ длины, или с прозрачными рукавами – главное, не прятать себя за вещами.

Нижнее белье расскажет все о вас

Какой бы приличный наряд вы не надели, но, если под ним бюстгальтер, который вам явно не по размеру, или вы носите трусики со швами – считайте, что все играет не в ваше пользу. Да, удобно, да, вам все равно, что подумают другие, но вместе с тем знайте, что вы выглядите, словно моложавая бабушка. Потратье деньги на бесшовное белье, выберите комплект, который сядет идеально – и увидите, как уверенно будете себя чувствовать.

Темные колготки – прошлый век

Ушло то время, когда выход в люди без колготок считался дурным тоном и на вас смотрели с осуждением. Именно поэтому не стоит покупать колготки серого, карамельного или цвета мокко – они сразу добавляют вам лишних лет, да и выглядят ужасно. Если вам холодно, можете надеть едва заметные колготки телесного цвета, или черные – в случае, если они более уместны к платью. В противном случае не прячьте ноги, и будете выглядеть моложе.

А талия у вас есть?

Довольно распространённое явление – как только женщины чуток становятся старше, они сразу начинают прятать талию. В ход идут прямые платья, или широкие в стиле бохо, а также нелепое сочетание длинной блузки с юбкой. Чем вам талия не угодила? Вы должны понимать, что чем больше ее прячете, тем старее выглядите.

Читайте такжеЖенская одежда на лето, которая дико бесит мужчин - фото

Мини не молодит

Порой женщины впадают в крайности, и начинают носить мини-юбки и мини-платья, тем самым пытаясь подчеркнуть, что ноги у них красивые, и они чувствуют себя на 20. Быть энергичной и иметь красивые ноги – это потрясающе, но чем больше вы выставляете это напоказ, тем хуже выглядите. Задача не в том, чтобы обмануть время и весь мир. Кроме того, мини сейчас не в моде - они на свалке истории. Обратите лучше внимание на юбки и платья миди.

Не гонитесь за трендами

Огромная ошибка, которую допускают многие женщины – это когда покупают трендовые вещи. Да, какое-то время такие вещи отлично освежают образ и демонстрируют миру, что вы идете в ногу с модой. Но очень часто такие вещи задерживаются в шкафу надолго – мы оказываемся в плену иллюзии и воспоминания о тех эмоциях, которые мы испытали, когда вещь приобрели и первый раз надели. Если вещь вышла из моды, а вы уперто продолжаете ее носить, то вы производите впечатление женщины, которая немного потеряла связь со временем.

Какие еще вещи старят:

тяжелая и не очень качественная бижутерия;

вещи с логотипами модных брендов;

слишком длинные юбки;

одежда черного цвета;

цветочный принт.

Конечно, есть и исключения, многое зависит о самих вещей, фасона и даже того, какое у вас настроение – если вы светитесь от счастья и излучаете радость, то даже в черном платье вы будете великолепны, и, наоборот, никакая яркая вещь не отрежет лишние 10 лет, которые вы "получили" благодаря неудачному макияжу или прическе.