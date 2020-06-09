Между кирпичом и кобальтом: 6 восхитительных цветовых трендов на лето

Следить за модой, а тем более, успевать за ней, могут не все. В 2020 году это особенно заметно, ведь несколько месяцев жесткого карантина показали нам, что вещи не имеют никакого значения, если вам некуда их надеть. Поэтому весна не оставила в нашей памяти практически никаких модных воспоминаний – да, мы ее ждали, готовились, много чего хотели и даже купили, но все потеряло смысл.

Да и сейчас карантин полностью не отменен, и пока все планы на лето – словно мечты о чем-то большом и недостижимом. Но самое главное, что лето наступило, а вместе с ним и тепло, по которому все соскучились – теперь прогуляться в красивом платье, выгулять стильную сумочку или новые сандалии вы точно сможете.

Домашние стены выжали нас, словно лимон – хочется ощущения свободы, наслаждаться теплым ветром, чистым небом, рекой, которая все время куда-то спешит, и вдыхать запах родных улиц.

С приходом лета началось наше новое путешествие в жизнь – будет хорошо, если на этом пути вы "зарядитесь" энергией новых вещей, которые вместе с вами откроют главу под названием Лето-2020.

Мы сегодня поговорим о том, одежда какого цвета преобладает в летнем Street style – если вы не в силах догнать моду с ее разнообразием тенденций, то вы точно сможете ей соответствовать, если будете ориентироваться на трендовый цвет - а их в этом году немало.

Читайте такжеЭта летняя одежда красивая, но сейчас она не в модеО том, какие цвета одежды сейчас в моде, можете узнать также из нашей фотогалереи – там собраны все тренды без слов.

Уличная мода 2020 – трендовые цвета лета

Календула

Энергичный и насыщенный желто-оранжевый цвет, кажется, основательно закрепился в 2020 году – весна была устлана одеждой цвета календулы и самой дорогой специи в мире – шафрана. А летом эта модная тенденция никуда не ушла – нас все еще ждут вещи слегка затемненного оттенка жёлтого, или темно-оранжевого. Несмотря на яркость, оранжево-желтый — спокойный тон. Он не лишен активности, которую несут в себе красный и желтый, из которых он соткан, но теряет их агрессивность и суетливость. Особенно эффектно смотрятся платья этого цвета.

Модные цвета одежды лето 2020 / Instagram

Кирпич

Цвет обожжённой глины, как правило, выбирают уверенные в себе женщины, которые не стремятся привлечь внимание. В то же время, с точки зрения психологии – кирпичный, или терракотовый цвет создает ощущение стабильности и уверенности в себе. Если это вам подходит, тогда ищите брюки, шорты, юбки, купальники и легкие свитера цвета кирпича, и вы создадите вокруг себя ореол успеха. Но чтобы терракотовый выглядел стильно и роскошно, чтобы он ожил, сочетайте его с желтым, зеленым, белым, черным и цветом фуксии – это удачные летние комбинации.

Модные цвета одежды лето 2020 / Instagram

Синий кобальт

Некоторые модные бренды рискнули и на лето 2020 подготовили линейку одежды оригинального цвета кобальт, который в живописи просто называют – синий. Хотя на самом деле оттенок пигмента, традиционно добываемого из минерала, варьируется от желтого до красного и от синего до зеленого. Вы, наверное, помните, что такой цвет часто встречался в школьном интерьере – боковые стены на коридорах часто покрывали краской цвета синий кобальт. Такой цвет до сих пор встречаются в подъездах. На самом деле это самый спокойный оттенок цветовой гаммы, поэтому на лето – он находка для тех, кто хочет умиротворения. Топы, платья, рубашки, купальники, пиджаки и брюки – если цвет синий кобальт, смело берите, это в тренде.

Модные цвета одежды лето 2020 / Instagram

Фуксия

Свое место под солнцем 2020 завоевал экспрессивный цвет фуксии, который сразу влюбил в себя всех женщин мира - конечно, не все сразу бегут покупать вещи этого неординарного цвета, потому что он смелый и привлекает внимание больше, чем красный. Но эта красота завораживает! Для всех тех, кому хватает смелости, и кто обожает ловить на себе восторженные и удивленные взгляды окружающих – это лучший вариант на это лето. Кстати, одежда цвета фуксии отлично сочетается с вещами белого, черного, желтого и оранжевого цвета. Но так как цвет сама по себе очень яркий, делайте выбор в пользу лаконичного кроя.

Модные цвета одежды лето 2020 / Instagram

Алый

В моде самый чистый оттенок красного, цвет возрождения, надежды и жизни – алый. Еще один красивый цвет для сильных женщин - он местами злой, воинственный, сексуальный и всегда мощный. Любая вещь такого цвета притягивает внимание. Идеальным станет вечернее платье алого цвета, блуза, пиджак, сумка – да все, что хотите! Только помните, что это цвет-вампир, он не на каждый день, потому что будете уставать и раздражаться.

Модные цвета одежды лето 2020 / Instagram

Неоновый зеленый

Не цвет, а взрыв, ярко-зеленый оттенок в тренде последние несколько сезонов – он появляется, чтобы украсить каждый летний гардероб и заставить вас выделиться на улице. Но если вы пока не готовы к такому повороту событий, то попробуйте неоново-зеленые аксессуары – поверьте, вы будете в восторге от этих ярких вещей.