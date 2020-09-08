Увлажнение лица: дерматологи дали пошаговую инструкцию

Увлажнение имеет решающее значение для способности вашей кожи к саморегулированию. / womenstalk.ru

Увлажнение - одна из самых важных частей любого ухода за кожей, но бывает сложно понять, на что обратить внимание и как извлечь из этого пользу.

Вот пошаговое руководство, одобренное дерматологами, о том, как и когда наносить увлажняющий крем, почему увлажняющий крем важен и на что обращать внимание при его покупке.

Почему увлажняющий крем так важен?

Увлажнение имеет решающее значение для способности вашей кожи к саморегулированию. Хотя перепроизводство жира может вызвать высыхание и сухость.

По данным Медицинского центра Университета Теннесси, увлажнение лица может снизить вероятность развития чрезмерной сухости или жирности.

Хотя распространено заблуждение, что людям с прыщами не следует добавлять больше влаги на кожу, увлажнение кожи два раза в день утром и вечером после очищения может фактически уменьшить чрезмерное выделение жира в коже и уменьшить количество прыщей.

По словам косметолога-дерматолога доктора Хайди Вальдорф, хорошо увлажненная кожа с большей вероятностью справится с жирностью самостоятельно.

"Здоровая кожа удерживает влагу и отшелушивает сама по себе, мягкая на ощупь и хорошо отражает свет", - сказала Уолдорф.

Использование увлажняющего крема также может предотвратить преждевременное старение, например появление морщин и тонких линий.

На что следует обращать внимание при покупке увлажняющего крема?

В эффективных увлажняющих средствах используются увлажнители для втягивания влаги, смягчающие вещества для сглаживания поверхности и придания шелковистости и окклюзии для удержания влаги. Если у вас жирная кожа, попробуйте поискать увлажняющий крем с гелевой консистенцией, так как он может казаться менее тяжелым на вашей коже, но все же поможет с точки зрения гидратации.

Для нормальной и сухой кожи увлажняющий крем может помочь сбалансировать вашу кожу в течение всего дня.

Как мне это применить?

Хотя это может зависеть от конкретных потребностей кожи, обычно вам следует наносить увлажняющий крем утром и перед сном.

По словам Уолдорф, лучше всего наносить увлажняющий крем после других шагов по уходу за кожей, но до солнцезащитного крема. Если у вас есть шаги, помимо очищения, такие как тоник, нанесение сывороток и отшелушивание, вам следует нанести увлажняющий крем, чтобы закрепить все полезные процедуры для кожи.

Если вы предпочитаете просто очищать и увлажнять кожу, не забудьте оставить лицо немного влажным, прежде чем наносить увлажняющий крем сверху. Это позволит удерживать дополнительную влагу из воды.

Утром нанесите увлажняющий крем под солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от резких ультрафиолетовых лучей солнца, которые также могут вызвать повреждения.

Если вы чувствуете, что ночью вам нужно дополнительное увлажнение, вы можете нанести ночной крем вместе с увлажняющим гелем.