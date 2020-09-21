УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 сентября 2020, 00:21

Вы должны знать, что есть копеечные средства для роста бровей, эффективность которых проверена временем. Кроме того, бровям нужен специальный уход и массаж.

Брови нужно расчесывать / Instagram

Казалось бы, брови – это не то, что должно в нас меняться. И есть немало женщин, которые всю жизнь поддерживают одну форму бровей – и не страдают от этого, наоборот, выглядят гармонично. При этом есть целая армия тех, кто постоянно пытается догнать моду и корректирует форму бровей и даже цвет в зависимости т свежих тенденций.

Честно говоря, было бы наивно думать, что индустрия красоты в лице мастеров-бровистов заинтересована в том, чтобы женщины нашли свою единственную форму бровей и на этом остановились. Именно поэтому мода на брови существует, и она очень переменчива.

Но форма бровей и их толщина менялись всегда. Только в прошлом тренды растягивались на десятилетия. Скажем, в 20-х годах женщины ходили с ниточками, в 30-х их брови стали более театральными, хотя все еще были тонкими, в 40-х они стали немного толще, и женщины начали дорисовывать острый кончик…

В наше время мода на брови меняется куда быстрее. Именно поэтому наши брови просто не успевают отрастать. Сейчас в моду вернулись пышные натуральные брови из 70-х и 80-х. Не последнюю роль в этом сыграл весенний локдаун из-за пандемии коронавируса – у многих женщин не было возможности посещать салон красоты, поэтому брови отросли, и это стало глобальным трендом.

Если для вас важно идти в ногу со временем, и этот естественный тренд вам по душе, то мы расскажем вам, как отрастить брови в домашних условиях.

Только ошибается тот, кто думает, что для этого достаточно просто прекратить выщипывать брови. На самом деле все не так просто. Читайте дальше, и ответ на вопрос "Как отрастить брови дома?" вы получите.

Как отрастить брови в домашних условиях – пошаговая инструкция

1

Спрячьте пинцет

Самое главное, и самое первое, что вы должны сделать на пути к роскошным бровям – это прекратить использовать пинцет. Как только вы захотите откорректировать форму, то рискуете увлечься и поставить крест на всем процессе. Спрячьте пинцет куда-нибудь подальше от глаз, и уже через месяц вы увидите, как заметно ваши брови стали гуще. В идеале лучше брови не выщипывать два месяца.

Брови не нужно выщипывать / Instagram

Если видите, что брови нуждаются в корректировке, то обратитесь к мастеру-бровисту - только предупредите его, что вы отращиваете брови. Так вот, мастер подскажет вам, какие волоски лишние, а какие вообще трогать нельзя.

2

Не забывайте правильно очищать лицо

Не позволяйте себе лениться – старайтесь ежедневно очищать кожу лица. Обязательно используйте для этого мицелярную воду и пену для удаления остатков макияжа. Обратите внимание на кожу под бровями, ведь ее также нужно очистить.

Читайте такжеКак сделать красивые брови дома: простые советы по коррекции - фотоУделите время, и наконец выберите те средства, которые подходят именно для состояния вашей кожи лица. Дело в том, что правильный уход не только приведет кожу в более ухоженный состояние, но и будет способствовать росту бровей.

За бровями нужно ухаживать / Instagram

По желанию после снятия макияжа можно нанести масло на брови ватным тампоном. Но в то же время очень важно осторожно удалить остаточное масло утром, чтобы поры не закупоривались.

3

Бровям нужен массаж

Не удивляйтесь, но для того, чтобы брови росли быстрее, их нужно регулярно массажировать. Повторять эту процедуру лучше всего не менее трех раз в неделю. Благодаря этому волоски будут крепче.

Брови нужно массажировать / Instagram

Как делать массаж? Просто возьмите зубную щетку или специальную расческу для бровей и нанесите на нее капельку касторового или репейного масла. Массируйте брови в течение нескольких минут мягкими круговыми движениями. Затем можно немного помассировать их пальцами.

4

Брови нужно расчесывать

Не поверите, но брови необходимо расчесывать ежедневно. Что это даст? Благодаря такому эффекту можно легко обеспечить приток крови к луковицам, что будет стимулировать рост.

Чтобы брови быстро росли, их нужно расчесывать / Instagram

Более того, можно использовать кондиционер для бровей - благодаря этому они станут крепче и мягче.

5

Используйте средства для роста бровей

Тут важно не слишком увлечься рекламой. Конечно, в продаже можно найти много дорогих средств для роста бровей, но не каждому такой вариант подходит. В то же время вы должны знать, что есть копеечные средства бровей, эффективность которых проверена временем.

Читайте такжеЛелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фотоДля того, чтобы брови росли быстрее, вам понадобятся касторовое и репейное масла. Вы также можете добавить к ним немного кокосового масла, чтобы сделать волосы немного мягче. Вы можете смешать все три масла непосредственно перед использованием. После тщательной очистки и умывания нанесите на брови смесь масел ватным тампоном.

Есть специальные средства для роста бровей / Instagram

Если хотите что-то более мягкое, чтобы не забивать поры, можете сделать специальный отвар из ромашки. Рецептов много, вот один из самых простых:

  • 2 ст. л соцветия ромашки,
  • 1 ст. л меда,
  • 150 мл кипяченой воды.

Заварите ромашку (1 час, не меньше), потом добавьте мед, и перемешайте. Все, отвар готов – протирайте им брови минимум две недели утром и вечером.

густые брови как сделать брови дома мода осень 2020 мода 2020 тренды макияж
Сейчас вы просматриваете новость «В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:30
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
23:07
"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров
22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:33
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:03
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
16:52
"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео Видео
16:34
Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками
16:31
Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко Видео
16:23
Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом Видео
15:54
Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19
15:50
Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному Видео
15:45
Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах Видео
15:23
Бунт против Лукашенко: Тихановская дала неожиданный совет протестующим Видео
15:20
Жена Кулебы ведет партию Слуга народа в Киевсовет Видео
15:11
Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом Видео
15:00
Украину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепления Видео
14:53
Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси Видео
14:50
Азербайджан допускает большую войну с Арменией Видео
14:23
Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального Видео
13:57
Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко Видео
13:48
У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов Видео
13:44
К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске Видео
13:38
В двух областях Украины коронавирус отступил Видео
13:23
Стало известно, где учатся внучки Лукашенко Видео
12:44
Тихановская "прогнулась" перед Путиным Видео
12:42
Тихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко Видео
12:30
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять