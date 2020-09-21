В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома

Брови нужно расчесывать / Instagram

Казалось бы, брови – это не то, что должно в нас меняться. И есть немало женщин, которые всю жизнь поддерживают одну форму бровей – и не страдают от этого, наоборот, выглядят гармонично. При этом есть целая армия тех, кто постоянно пытается догнать моду и корректирует форму бровей и даже цвет в зависимости т свежих тенденций.

Честно говоря, было бы наивно думать, что индустрия красоты в лице мастеров-бровистов заинтересована в том, чтобы женщины нашли свою единственную форму бровей и на этом остановились. Именно поэтому мода на брови существует, и она очень переменчива.

Но форма бровей и их толщина менялись всегда. Только в прошлом тренды растягивались на десятилетия. Скажем, в 20-х годах женщины ходили с ниточками, в 30-х их брови стали более театральными, хотя все еще были тонкими, в 40-х они стали немного толще, и женщины начали дорисовывать острый кончик…

В наше время мода на брови меняется куда быстрее. Именно поэтому наши брови просто не успевают отрастать. Сейчас в моду вернулись пышные натуральные брови из 70-х и 80-х. Не последнюю роль в этом сыграл весенний локдаун из-за пандемии коронавируса – у многих женщин не было возможности посещать салон красоты, поэтому брови отросли, и это стало глобальным трендом.

Если для вас важно идти в ногу со временем, и этот естественный тренд вам по душе, то мы расскажем вам, как отрастить брови в домашних условиях.

Только ошибается тот, кто думает, что для этого достаточно просто прекратить выщипывать брови. На самом деле все не так просто. Читайте дальше, и ответ на вопрос "Как отрастить брови дома?" вы получите.

Как отрастить брови в домашних условиях – пошаговая инструкция

1

Спрячьте пинцет

Самое главное, и самое первое, что вы должны сделать на пути к роскошным бровям – это прекратить использовать пинцет. Как только вы захотите откорректировать форму, то рискуете увлечься и поставить крест на всем процессе. Спрячьте пинцет куда-нибудь подальше от глаз, и уже через месяц вы увидите, как заметно ваши брови стали гуще. В идеале лучше брови не выщипывать два месяца.

Брови не нужно выщипывать / Instagram

Если видите, что брови нуждаются в корректировке, то обратитесь к мастеру-бровисту - только предупредите его, что вы отращиваете брови. Так вот, мастер подскажет вам, какие волоски лишние, а какие вообще трогать нельзя.

2

Не забывайте правильно очищать лицо

Не позволяйте себе лениться – старайтесь ежедневно очищать кожу лица. Обязательно используйте для этого мицелярную воду и пену для удаления остатков макияжа. Обратите внимание на кожу под бровями, ведь ее также нужно очистить.

Читайте такжеКак сделать красивые брови дома: простые советы по коррекции - фотоУделите время, и наконец выберите те средства, которые подходят именно для состояния вашей кожи лица. Дело в том, что правильный уход не только приведет кожу в более ухоженный состояние, но и будет способствовать росту бровей.

За бровями нужно ухаживать / Instagram

По желанию после снятия макияжа можно нанести масло на брови ватным тампоном. Но в то же время очень важно осторожно удалить остаточное масло утром, чтобы поры не закупоривались.

3

Бровям нужен массаж

Не удивляйтесь, но для того, чтобы брови росли быстрее, их нужно регулярно массажировать. Повторять эту процедуру лучше всего не менее трех раз в неделю. Благодаря этому волоски будут крепче.

Брови нужно массажировать / Instagram

Как делать массаж? Просто возьмите зубную щетку или специальную расческу для бровей и нанесите на нее капельку касторового или репейного масла. Массируйте брови в течение нескольких минут мягкими круговыми движениями. Затем можно немного помассировать их пальцами.

4

Брови нужно расчесывать

Не поверите, но брови необходимо расчесывать ежедневно. Что это даст? Благодаря такому эффекту можно легко обеспечить приток крови к луковицам, что будет стимулировать рост.

Чтобы брови быстро росли, их нужно расчесывать / Instagram

Более того, можно использовать кондиционер для бровей - благодаря этому они станут крепче и мягче.

5

Используйте средства для роста бровей

Тут важно не слишком увлечься рекламой. Конечно, в продаже можно найти много дорогих средств для роста бровей, но не каждому такой вариант подходит. В то же время вы должны знать, что есть копеечные средства бровей, эффективность которых проверена временем.

Читайте такжеЛелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фотоДля того, чтобы брови росли быстрее, вам понадобятся касторовое и репейное масла. Вы также можете добавить к ним немного кокосового масла, чтобы сделать волосы немного мягче. Вы можете смешать все три масла непосредственно перед использованием. После тщательной очистки и умывания нанесите на брови смесь масел ватным тампоном.

Есть специальные средства для роста бровей / Instagram

Если хотите что-то более мягкое, чтобы не забивать поры, можете сделать специальный отвар из ромашки. Рецептов много, вот один из самых простых:

2 ст. л соцветия ромашки,

1 ст. л меда,

150 мл кипяченой воды.

Заварите ромашку (1 час, не меньше), потом добавьте мед, и перемешайте. Все, отвар готов – протирайте им брови минимум две недели утром и вечером.