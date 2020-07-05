В моде окрашивание волос розовое золото, или Rose gold: кому подходит и фото

Возможно, лет через 10, популярные сейчас оттенки волос будут выглядеть смешно и нелепо, и они возглавят топы самых ужасных вариантов окрашивания волос, которые повторять нельзя. Мы не знаем, какой будет мода в будущем и какие предпочтения будут у женщин всего мира.

При этом вовсе не исключено, что старушка мода опять совершит путешествие в прошлое и окрашивание волос с прелестным названием "розовое золото", которое покорило вершину модного олимпа сегодня, еще не раз совершит настоящий фурор.

Сегодня Инстаграм в буквальном смысле завален образцами окрашивания волос розовое золото.

При этом важно отметить, что розовое золото – это не статичный цвет, и в каждом случае на выходе получается оригинальный цвет. За это его любят, ведь это окрашивание позволяет создать свой особенный цвет и не быть, как все.

В то же время, вряд ли вы сможете повторить определенный цвет еще раз – каждый раз имеет значение много факторов, в том числе и исходный цвет волос.

Уникальность окрашивания розовое золото в том, что благодаря модным техникам окрашивания можно добавить нотки розового на темные волосы – освежите образ и в то же время никакого кардинального изменения имиджа.

Цвет волос розовое золото, или Rose gold, может быть соткан из розового, персикового, лилового, кораллового, лососевого, песочного и золотистого пигмента в разных пропорциях и сочетаниях. В отличие от просто ярко-розовых тонов розовое золото выглядит более благородно, нежно, утонченно и неброско.

Читайте такжеСразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старит

Главред собрал для вас самые свежие и модные варианты окрашивание волос в розовое золото – посмотрите, сколько разных оттенков у этого невероятно красивого цвета.

Окрашивание волос розовое золото – кому подходит

Это очень нежный цвет волос, который добавляет его обладательницам романтизма и легкости. И вопреки тому, что стилисты не советуют такое окрашивание волос для сотрудниц госучреждений и офисов, где требуют соблюдать строгий дресс код, умелые руки мастера могут "наколдовать" вариант, который будет более сдержанным и уместным в любом месте.

В то же время все те, кого правила не ограничивают, могут пробовать экспериментировать с подобным цветом и точно на выходе получат потрясающий результат, который вдохновит и подарит ощущение спокойствия.

Окрашивание волос розовее золото подходит девушкам практически с любым цветом кожи и волос, если правильно подобрать сочетание пигментов.

Если у вас светлая кожа с розоватым или персиковым румянцем, светлые теплые оттенки волос (то есть по цветотипу вы Весна), то делайте акцент на абрикосовые или золотистые пигменты.

Если у вас кожа холодных тонов от розовато-бежевого до оливкового, светлые холодные оттенки волос (то есть вы по цветотипу Лето), то розово-золотистый оттенок с преобладающим лиловым и холодным розовым пигментом – это то, на что в идеале вы должны ориентироваться.

Темно-русым девушкам и шатенкам больше подойдет цвет с доминирующим золотистым оттенком и пастельно-розовым.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фото

Обладательницам смуглой кожи лучше отдать предпочтение сочетанию пигментов с преобладанием теплых розовых тонов.

Запомните, чтобы цвет волос держался как можно дольше, важно правильно ухаживать за окрашенными волосами. В частности, мойте голову теплой или прохладной водой. Кроме того, используйте средства для окрашенных волос – вам точно понадобится шампунь с пометкой "для окрашенных волос", а также увлажняющий кондиционер или бальзам с такой же пометкой.

И еще. Окрашивание волос розовое золото в 2020 году медленно, но уверенно выходит из моды. По крайней мере, так говорят стилисты знаменитостей. Но летом он еще в тренде, поэтому если ищете роскошный цвет на лето – спешите покрасить волосы в цвет розовое шампанское – так тоже называют розовое золото.