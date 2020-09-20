В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото

Классический осенний маникюр очень часто пахнет ароматом кофе с молоком. Он соткан из всевозможных оттенков шоколада, и действует так же успокаивающе. Потому что осенью иначе нельзя: мы подсознательно тянемся к теплым вещам, нас манят, словно яркий маяк в ночном океане, все оттенки коричневого.

Поэтому коричневый маникюр появился на горизонте, и неспешно, но очень уверенно покоряет всех на своем пути. У нас внезапно появилось много возможностей для создания уникального и неповторимого маникюра, ведь у коричневого 195 тонов – средних, темных, насыщенных и бледных.

А если учесть то, что коричневый цвет не очень привередлив, и позволяет рядом с собой удачно раскрыться голубому, розовому, зеленому, красному, фиолетовому и синему цветам, то вы можете хоть каждый день делать новый маникюр, но осени не хватит, чтобы все варианты попробовать.

В любом случае, коричневый цвет – как белый и черный, дарит нам возможность экспериментировать, и все изыскания обречены на успех, так как цвет не отталкивает, не раздражает, и не вызывает грустных эмоций.

Мы собрали для вас 5 модных вариантов коричневого маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный коричневый маникюр осень 2020

Коричневый маникюр градиент

Если вы влюбились в несколько оттенков коричневого цвета, и не можете определиться, какой лак будет украшать вашу жизнь, то покрасьте каждый ноготок разным оттенком коричневого. Такой вариант подходит и для ногтей средней длины, и для коротких ногтей.

Читайте такжеГлупые ошибки, которые ужасно портят наши ногтиУкрашать такой маникюр уже ничем не нужно, ведь все внимание "съедают" оттенки коричневого.

Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Нежный маникюр коричневый с розовым

Если взять нежный розовый лак и покрасить им несколько ноготков, а остальные – шоколадным, то получится светлый маникюр, который вызывает самые нежные чувства. Можете на розовые ногти добавить рисунки, или геометрические линии – это придаст вашему маникюру индивидуальности.

Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Шоколадный маникюр на короткие ногти

Вы, наверное, заметили, что короткие ногти очень выигрышно смотрятся в сочетании с темными лаками. Поэтому если хотите шикарный осенний маникюр, то покрасьте ногти шоколадным лаком. А если ищете что-то атмосферное, тогда добавьте немного золотистого лака или фольги на несколько ноготков – получится эффектно.

Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Коричневый матовый маникюр на осень 2020

Матовые лаки в последнее время отошли на задний план – по крайней мере, в летнем сезоне фурора не наблюдалось. А вот с приходом осени коричневые матовые лаки оказались в центре внимания. В модном паблике Instagram ежедневно появляются свежие фотографии коричневого матового маникюра. Особенно такой лак красиво сочетается с украшениями – на темном бархатном фоне камушки и золотистые элементы не выглядят вульгарно.

Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Коричневый маникюр с леопардовым принтом

В сезоне осень-зима леопардовый и тигровый принты вернулись в моду, поэтому и в маникюре такой дизайн ногтей приветствуется. Только не нужно все ногти украшать животными принтами – достаточно сделать только намек.

Читайте такжеВ моду на осень пришел пленительный фиолетовый маникюр - фотоКак правило, сам принт рисуют на тех ногтях, которые покрашены бежевым или телесным лаком. Кроме того, иногда его рисуют на половинках ногтя – по центру несколько ноготков делят продольной ленточкой, и на одной из частей красиво располагают рисунок.