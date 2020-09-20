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В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 сентября 2020, 03:50

Коричневый лак – как белый и черный, дарит нам возможность экспериментировать, и создавать множество красивых вариантов осеннего маникюра.

  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram
  • Коричневый маникюр осень 2020 Instagram

Классический осенний маникюр очень часто пахнет ароматом кофе с молоком. Он соткан из всевозможных оттенков шоколада, и действует так же успокаивающе. Потому что осенью иначе нельзя: мы подсознательно тянемся к теплым вещам, нас манят, словно яркий маяк в ночном океане, все оттенки коричневого.

Поэтому коричневый маникюр появился на горизонте, и неспешно, но очень уверенно покоряет всех на своем пути. У нас внезапно появилось много возможностей для создания уникального и неповторимого маникюра, ведь у коричневого 195 тонов – средних, темных, насыщенных и бледных.

А если учесть то, что коричневый цвет не очень привередлив, и позволяет рядом с собой удачно раскрыться голубому, розовому, зеленому, красному, фиолетовому и синему цветам, то вы можете хоть каждый день делать новый маникюр, но осени не хватит, чтобы все варианты попробовать.

В любом случае, коричневый цвет – как белый и черный, дарит нам возможность экспериментировать, и все изыскания обречены на успех, так как цвет не отталкивает, не раздражает, и не вызывает грустных эмоций.

Мы собрали для вас 5 модных вариантов коричневого маникюра на осень 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный коричневый маникюр осень 2020

Коричневый маникюр градиент

Если вы влюбились в несколько оттенков коричневого цвета, и не можете определиться, какой лак будет украшать вашу жизнь, то покрасьте каждый ноготок разным оттенком коричневого. Такой вариант подходит и для ногтей средней длины, и для коротких ногтей.

Читайте такжеГлупые ошибки, которые ужасно портят наши ногтиУкрашать такой маникюр уже ничем не нужно, ведь все внимание "съедают" оттенки коричневого.

Коричневый маникюр осень 2020
Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Нежный маникюр коричневый с розовым

Если взять нежный розовый лак и покрасить им несколько ноготков, а остальные – шоколадным, то получится светлый маникюр, который вызывает самые нежные чувства. Можете на розовые ногти добавить рисунки, или геометрические линии – это придаст вашему маникюру индивидуальности.

Коричневый маникюр осень 2020
Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Шоколадный маникюр на короткие ногти

Вы, наверное, заметили, что короткие ногти очень выигрышно смотрятся в сочетании с темными лаками. Поэтому если хотите шикарный осенний маникюр, то покрасьте ногти шоколадным лаком. А если ищете что-то атмосферное, тогда добавьте немного золотистого лака или фольги на несколько ноготков – получится эффектно.

Коричневый маникюр осень 2020
Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Коричневый матовый маникюр на осень 2020

Матовые лаки в последнее время отошли на задний план – по крайней мере, в летнем сезоне фурора не наблюдалось. А вот с приходом осени коричневые матовые лаки оказались в центре внимания. В модном паблике Instagram ежедневно появляются свежие фотографии коричневого матового маникюра. Особенно такой лак красиво сочетается с украшениями – на темном бархатном фоне камушки и золотистые элементы не выглядят вульгарно.

Коричневый маникюр осень 2020
Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

Коричневый маникюр с леопардовым принтом

В сезоне осень-зима леопардовый и тигровый принты вернулись в моду, поэтому и в маникюре такой дизайн ногтей приветствуется. Только не нужно все ногти украшать животными принтами – достаточно сделать только намек.

Читайте такжеВ моду на осень пришел пленительный фиолетовый маникюр - фотоКак правило, сам принт рисуют на тех ногтях, которые покрашены бежевым или телесным лаком. Кроме того, иногда его рисуют на половинках ногтя – по центру несколько ноготков делят продольной ленточкой, и на одной из частей красиво располагают рисунок.

Коричневый маникюр осень 2020
Коричневый маникюр осень 2020 / Instagram

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