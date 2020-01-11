Щедривки: праздник Старый Новый год и обычаи с традициями

Это последний и решительный бой с празниками - Старый Новый год, щедривки, щедровки, посевальщики и крупа во все углы.
Едва ли во многих странах мира найдется праздник, аналогичный Старому Новому году Еще бы нашелся! Этот праздник - уникален. Ведь возник он еще в те времена, когда расхождение католиков и православных привели к тому, что радикально разошлись два календаря — Юлианский и Григорианский.
Тут, казалось бы, вполне логично, что после двух изнурительных праздников - Рождества и Нового года - у людей уже нет никаких возможностей есть, пить и веселиться. Но, как у одинокого бегуна на длинные дистанции вдруг открывается второе дыхание, так и здесь происходит - вдруг оказывается, что есть еще силы отпраздновать Старый Новый год.
Читайте такжеДень Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають святоСтало быть, хозяйки снова закатывают рукава и готовят свои вареники, пироги, блины, а хозяева готовятся угощать посевальщиков-щедровиков. Ведь 13 января праздник Старый Новый год - единственный вечер, когда надо петь щедривки. Веселые рифмованные стишки - щедривки для взрослых, щедривки для детей и т.д.
Кроме того, 13 января праздник когда украинцы отмечают – народный и церковный новогодний обряд. Людям в этот Щедрый вечер положено переодеваться в животных и фольклорных персонажей. И петь: щедривки - на украинском, щедровки - на русском.
Щедривки для детей
***
Сегодня гулянье,гаданье, катанье!
Блины, пироги, чаепитие,
И розыгрыши и свидания.
Зима нас торопит, - спешите!
Спешите видеть,слышать, участвовать!
Наряжайтесь и из домов выходите,
Колядуйте, пляшите, шутите!
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Иль баран, иль овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
***
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
Щедрик ведрик на русском
***
Щедрик-Ведрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Сверху колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Щедривки на 13 января
***
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святого града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
***
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
Веселые щедривки
***
На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом
Туда жито кустом.
Куда коза рогом
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
***
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Блюдо-то сдобненько
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топится,
Пирожка-то хочется!
Красивые щедровки
***
Маленький мальчик
Сел на снопчик,
В дудочку играет,
Коляду потешает.
Авсень, авсень,
Завтра новый день!
Не стой у ворот,
Завтра Новый год!
***
Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой,
Ночь тиха, ночь свята,
И светла и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор.
Над уснувшей землей.
Мы поем Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит.
И сияет красой.И сияет красой.
Прикольные щедривки
***
Василя мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
***
Тяпу-ляпу,
Скорей дайте коляду!
Ножки зябнут,
Я домой побегу.
Кто даст,Тот - князь,
Кто не даст -Того в грязь!
Прикольные щедривки и колядки
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
Лют ведь нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать
Иль из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Или щей горшок!
Подай тебе Бог.
Полон двор всего!
И в конюшню коней,
И в хлев телят,
И в избушку ребят
И в подпечку котят!
Открывай сундучок
Доставай пятачок!
***
На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом
Туда жито кустом.
Куда коза рогом
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,Со всем родом!
Щедровки на русском
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты, тетка, наварила,
Что ты, тетка, напекла?
И кого ты распекла?
Неси скорей до окна.
Не кусай и не ломай,
А по целому давай.
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на новое счастье э
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле — копнами,
На столе — пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
Современные щедривки
***
Сею, сею, посеваю,
Cчастья, радости желаю.
Хозяин идет, пожиток несет!
Первый пожиток — мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Другой пожиток — мерочка гречки,
Мерочка гречки — нам на варенички.
Третий пожиток — решето овса,
Решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы!
С праздником, хозяева!