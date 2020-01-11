Щедривки: праздник Старый Новый год и обычаи с традициями

Щедровки / В городе

Едва ли во многих странах мира найдется праздник, аналогичный Старому Новому году Еще бы нашелся! Этот праздник - уникален. Ведь возник он еще в те времена, когда расхождение католиков и православных привели к тому, что радикально разошлись два календаря — Юлианский и Григорианский.

Тут, казалось бы, вполне логично, что после двух изнурительных праздников - Рождества и Нового года - у людей уже нет никаких возможностей есть, пить и веселиться. Но, как у одинокого бегуна на длинные дистанции вдруг открывается второе дыхание, так и здесь происходит - вдруг оказывается, что есть еще силы отпраздновать Старый Новый год.

Читайте такжеДень Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають святоСтало быть, хозяйки снова закатывают рукава и готовят свои вареники, пироги, блины, а хозяева готовятся угощать посевальщиков-щедровиков. Ведь 13 января праздник Старый Новый год - единственный вечер, когда надо петь щедривки. Веселые рифмованные стишки - щедривки для взрослых, щедривки для детей и т.д.

Кроме того, 13 января праздник когда украинцы отмечают – народный и церковный новогодний обряд. Людям в этот Щедрый вечер положено переодеваться в животных и фольклорных персонажей. И петь: щедривки - на украинском, щедровки - на русском.

Щедривки для детей

***

Сегодня гулянье,гаданье, катанье!

Блины, пироги, чаепитие,

И розыгрыши и свидания.

Зима нас торопит, - спешите!

Спешите видеть,слышать, участвовать!

Наряжайтесь и из домов выходите,

Колядуйте, пляшите, шутите!

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Иль баран, иль овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

***

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

Щедрик ведрик на русском

***

Щедрик-Ведрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Сверху колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Щедривки на 13 января

***

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святого града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

***

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

Веселые щедривки

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом

Туда жито кустом.

Куда коза рогом

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Блюдо-то сдобненько

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топится,

Пирожка-то хочется!

Красивые щедровки

***

Маленький мальчик

Сел на снопчик,

В дудочку играет,

Коляду потешает.

Авсень, авсень,

Завтра новый день!

Не стой у ворот,

Завтра Новый год!

***

Ночь тиха, ночь свята,

В небе свет, красота.

Божий Сын пеленами повит,

В Вифлеемском вертепе лежит.

Спи, Младенец Святой,

Ночь тиха, ночь свята,

И светла и чиста.

Славит радостный Ангелов хор,

Далеко оглашая простор.

Над уснувшей землей.

Мы поем Христа.

И с улыбкой Младенец глядит,

Взгляд Его о любви говорит.

И сияет красой.И сияет красой.

Прикольные щедривки

***

Василя мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

***

Тяпу-ляпу,

Скорей дайте коляду!

Ножки зябнут,

Я домой побегу.

Кто даст,Тот - князь,

Кто не даст -Того в грязь!

Прикольные щедривки и колядки

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

Лют ведь нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать

Иль из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Или щей горшок!

Подай тебе Бог.

Полон двор всего!

И в конюшню коней,

И в хлев телят,

И в избушку ребят

И в подпечку котят!

Открывай сундучок

Доставай пятачок!

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом

Туда жито кустом.

Куда коза рогом

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,Со всем родом!

Щедровки на русском

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты, тетка, наварила,

Что ты, тетка, напекла?

И кого ты распекла?

Неси скорей до окна.

Не кусай и не ломай,

А по целому давай.

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на новое счастье э

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Современные щедривки

***

Сею, сею, посеваю,

Cчастья, радости желаю.

Хозяин идет, пожиток несет!

Первый пожиток — мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток — мерочка гречки,

Мерочка гречки — нам на варенички.

Третий пожиток — решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы!

С праздником, хозяева!