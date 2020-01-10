Щедрівки: історія Щедрого вечера, тексти, слухати онлайн

Щедрівки / Канал Україна

Через тиждень після Святвечіру, напередодні Нового року — 31 грудня за старим стилем (13 січня за новим) — українці відзначали Щедрий вечір. Цей обряд прийшов зі стародавніх, ще язичницьких часів. За християнським календарем — це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об’єдналися в одне і тепер українці святкують Щедрий вечір або Меланки.

Щедрим або багатим вечір 13 січня називали тому, що, на відміну від Святвечіра до передноворічного святкового столу входили також скоромні страви: ковбаси, свинячі кишки з кашею, смажене м’ясо і т.д. Крім них готували ще вареники з сметаною, книші й обов’язково - гречані млинці з м’ясом. В деяких регіонах України, зокрема на кордоні з Білоруссю, селяни варили другу кутю та заправляли її смальцем.

Читайте такжеДень Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають святоГоловною ж подією Щедрого вечора та Нового року на Україні було щедрування. Цей обряд супроводжувався церемоніальним обходом хат із побажанням щастя, здоров’я і благополуччя родині. На відміну від колядування, в обряді щедрування активно приймали участь дівчата і жінки. Учасників щедрування і поздоровлення хазяїн хати обов’язково обдаровував грошима, пиріжками, солодощами і т.п.

Звісно що, святкування Щедрого вечора не обходилось без вертепних вистав з переодягненням. Найпопулярнішим різновидом новорічного рядження була "Меланка". Побутували парубоча і дівоча "Меланки". В першій переодягались і виконували ролі хлопці, а в другій, відповідно, дівчата. Скільки ж їх зберігає народна пам'ять та назбирали етнографи - наприклад, є колядки та щедрівки на українській мові, щедрівки для дітей 11-12 років. щедрівки вірші Тисячі їх, коротше кажучи

Щедрівки для дорослих

***

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

Ладо, Ладо, Ладо! Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

І Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

***

Сидить дядько на стільці,

Вбувається в постільці.

А дядина дивується,

Що дядько не вбується.

Здоров, дядьку, ізноси

Та дай мені ковбаси,

А не даси ковбаси,

То порвуться постільці.



Щедрівки для дітей

***

Щедрик-ведрик, Дайте вареник,

Грудочку масла, Кільце ковбаски.

Дайте книш, Бо пущу в хату миш,

Дайте ковбасу, Бо хату розтрясу,

Дайте ще кишку, З’їм у затишку.

***

Я маленький хлопчик, Зліз на стовпчик,

З мішком походжаю, Коляду збираю.

Вечір добрий, Дайте пиріг довгий!

Як не дасте пирога, То возьму вола за рога

Та поведу до торга, Та продам за шага.

Тпру! Цабе!

***

Бігла теличка з набережничка

Та забігла в дідів двір.

Я вам, діду, защедрую,

Дайте пирога. Як не дасте пирога,

Возьму вола за рога

Та виведу за поріг.

Зіб’ю йому правий ріг.

Буду рогом трубити,

Буду волом робити,

Хвостом буду поганять,

Собі гроші зароблять.

***

В полі, в полі плужок оре,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

За тим плужком Господь ходить.

Святий Петро поганяє,

Божа Мати їсти носить,

Ори, Синку, цюю нивку,

Та й посієм пшениченьку,

З колосячка то жменьочка,

А з другого жита много.

Щедрівки пісні

***

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б’є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Гей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

***

Понад річкою понад бистрою.

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров’я.

Ой там ходило стадо булане.

Поміж тим стадом кінь вороний.

Ніхто того коня та не впіймає.

***

Павочка ходить, пір’ячко ронить.

Щедрий вечір добрим людям.

За нею ходить красна дівонька.

Пір’ячко збира, в рукава хова.

З рукава бере, на лавку кладе.

Із лавки бере, віночок плете.

А звівши вінок, понесла в танок.

Щедрівки на українській мові

***

Узлетів сокіл та на віконечко

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям людям на здоров’я

Ой сів же він та й на віконечку.

Ой він заглядає та й у світлоньку.

Що світлонька там не метена,

Ще дівчинонька там не чісана.

Не чесалася, не вмивалася,

На батенька розгнівалася.

Краяли сукні та вкоротили,

Черевички шили — помалили.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,Стала собі щебетати,

Господаря викликати:"Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, Там овечки покотились,

А ягнички народились.В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва".

Дитячі щедрівки

***

Ой на річці, на сітниці

Пече баба паляниці.

Ой дай мені хоч їдную,

То я тобі защедрую.

Щедрик-ведрик, дай вареник!

Прилетіла ластівочка,

Сіла, впала, заспівала:

"Щедрик-ведрик, дай вареник!"

***

Чи дома, дома, білий молодче?

Щедрий, добрий, святий вечір.

Сидить він дома по конець стола.

На нім шапочка, як мак дрібонька.

На нім чобітки, срібні підківки.

На нім кожушок дуже тоненький.

Бувай же здоров, білий молодче!

Не сам з собою, з вітцем, з маткою.

Із цілим домом, з Господом Богом.

Щедрівки для дорослих з матюками

***

Щедрик-ведрик/ Вср*вся Петрик

На печі в клоччі / Витрищів очі

Добрий вечір

***

А в дядька-дядька цибулі грядка

А в дядини - маку. Поцілуй, дядько

Дядину в ср*ку

***

А в дядька, дядька. Пуд окном ямка

А в дядини ср*ка гладка

Дядько скрутився В ямку скотився

***

Щедрий вечір, добрий вечір

На леду, леду наср*в пес меду

За грудочку каші. Ср*в мамі ваші

Ой на річці на щедрівці.

Наср*в Петрик - своїй жінці

Щедрівки для дівчат

***

А за сим словом будь нам здорова,

Гречная панно чом Аннусенько.

А вже ж ми тобі вищебетали,

Як соловії при лузі-тузі,

Як зозуленька при темнім лісі,

Як ластівонька при новій стрісі.

Дай же ти, Боже, щастя, здоров’я,

Щастя, здоров’я, в городі зілля,

В городі зілля, в дому весілля.

***

А за сим словом бувай здорова,

Бувай здорова, гречная панно,

Гречная панно чом Ганусенько,

Віншуєм же ти щастям, здоровлям,

Щастям, здоровлям та й віком довгим,

Та й віком довгим, розумом добрим.

Не сама з собою, з вітцем, з маткою,

З вітцем, з маткою, з всею челядкою,

З всею челядкою та й з усім домом.

Рости велика — до черевика,

Від черевика — до чоловіка,

Від чоловіка — до старого віка.