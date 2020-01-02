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Дитячі колядки: тексти, слова, слухати онлайн

2 января 2020, 12:00

Сайт "Главред" зібрав велику підбірку питомо українських, автентичних, колядок.

Колядки
Колядки и колядники / Все Здорово

Для України та українців Різдво – точно одне з найулюбленіших свят. Із сивої давнини було прийнято відзначати Різдво максимально весело, широко та масштабно.

Причому дотримуючись чимало чудернацьких традицій, які збереглися крізь багато століть та подосі прикрашають різдвяне свято - і в нинішній Україні також.

Головна традиція Різдва – це ходити веселим натовпом до рідних та сусідів, голосно співати колядки. Та звісно, отримувати за все це солодощі або гроші. Ці святкові пісенні мандри краще за все вдаються дітям (якщо, звісно, дорослі допомагають їм). Це ж треба ще зробити різдвяну зірку на держаку та причепуритися як слід (бажано у вишиванки), А дівчатам видати на голови – віночки, хлопцям – трошки моторошні маски та капелюхи.

А ось щоб солодощів та грошенят перепало на всіх, дітлахам варто добре вивчити спеціальні дитячі колядки. 

Колядки

Дитячі колядки - текст

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Ангели в небі пісню співають.

Що Христос родився всім возвіщають.

Пречиста Діва в яслах положила Божого Сина,

сіном притрусила. Марія, Йосип Богу молились, 

Пастушки з ягнятком Христу поклонились.

Волхви з Востока дари приносять,

Золото і ладан, смирну підносять.

***

Небо і земля, небо і земля

Нині торжествують!

Ангели й люди, ангели й люди

Весело празднують!Христос родився,

Бог воплотився. Ангели співають, царі вітають,

Поклін віддають, пастирі грають,

Чудо повідають, чудо, чудо повідають!

***

Во Віфлеємі, во Віфлеємі Весела новина

Пречиста Діва, Пречиста Діва Породила сина.

І рожденному, і рожденному Богу поклін даймо,

Славу во вишніх, славу во вишніх

Йому заспіваймо!

***

Ой радуйся земле! Коляда іде!

Святий вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже,

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой, походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім`я була вся сита!

Щоб скотинка водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали.

Колядників пригощали.

Дитячі колядки слова

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

***

Діва Марія церкву строїла.

Радуйся, радуйся, земле,

Вже Син Божий народився.

Із трьома дверима, із трьома вікнами

У перше віконце вскочило сонце,

У друге віконце — ясен місяць,

У трете віконце янгол вринув.

Янгол вринув, слізоньку зронив,

А з тієї слізоньки Дунай розливсь.

***

В Вифлеемі днесь Марія Пречиста

Породила у вертепі нам Христа.

Слава во вишних Богу,

Слава во вишних Богу,

І мир всім на землі.

Ангел з неба пастирям ся являє

І веселу сю новину звіщає!

Прибігають до вертепу пастирі

І з собою несуть дари в офірі.

Дитятку кланяються в оборі,

До Його ніг припадають в покорі.

А з востока за звіздою йдуть царі,

Три преславні, прерозумні звіздарі.

Книжники їм і учені сказали,

Щоб Месію в Вифлеємі питали.

Йдуть царі, Христа знаходять в яскині,

Між бидляти, в бідних яслах на сіні.

Там в смиреню свій Му поклін віддали,

Пред Ним злото, ливан, миро поклали.

Ми також Христу поклін свій віддаймо

Разом з небесним хором співаймо.

***

По всьому світу стала новина

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,В яслах положила  

Двічі Господнього Сина Діва Марія Бога просила: 

В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,Пришли мені дари,

Двічі Сього дому господарю.

Зійшли ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,Ще й ризи шовкові

Двічі Ісусови Христови.

Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають їй пісні,Господній Невісті    

Двічі радості приносять.

Колядки

Дитячі колядки та щедрівки

Коляда, коляда,Дай, бабо, пирога.

Як не даси пирога, Візьму вола за рога

Та виведу на поріг,Та викручу правий ріг.

Буду рогом трубити, А воликом робити.

***

Колядую, колядую, ковбасу чую,

Святий вечір.Дайте ковбасу, що я понесу,

Святий вечір.Як дасте кишку, із’їм в затишку,

Святий вечір.Коротка свитка, ізмерзла литка.

***

Ой там за горою та за кам’яною.

Щедрий вечір, на добрий вечір.

Ой там виходило та три товариші. 

Що перший товариш — яснеє сонце,

А другий товариш — ясен місяць,

А третій товариш — дрібен дощик. 

Що сонечко каже: "Як я зійду,

То зрадуеться старе й мале".

Місяць каже: "Як я зійду,То зрадуеться

ввесь звір у полі,Ой звір у полі,

чумак у дорозі, хазяїн у домі". 

Дощик каже: "Як я зійду,

То зрадуеться жито й пшениця,

Жито й пшениця і всяка пашниця".

***

Понад річкою понад бистрою. 

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров’я.

Ой там ходило стадо булане.

Поміж тим стадом кінь вороний.

Ніхто того коня та не впіймає.

дитячі колядки слухати

Колядки

Колядки українські дитячі

Сидить баба на припічку

В зеленому й очіпочку

А дід на стільці Обуває постільці.

А нас не питайте,По копійці дайте.

***

Сидить дядько на стільці,

Вбувається в постільці.

А дядина дивується,

Що дядько не вбується. 

Здоров, дядьку, ізноси 

Та дай мені ковбаси,

А не даси ковбаси,

То порвуться постільці.

***

Ой коляда, колядиця,

 Дайте мачку до кутиці. 

Як не дасте, одкажіте, 

Моїх ніжок не знобіте.

Я дитинка маленькая,

В мене ніжка босенькая.

Вечір добрий,Дайте пиріг довгий!

А швидше там виносьте

Та людей не морозьте!

***

Коляд, коляд, свиней колять,

А діти кричать, ковбаси хотять. 

Дайте ковбасу, матері понесу, 
Дайте кишку, з’їм у затишку.

Рождество колядка Рождественский пост
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