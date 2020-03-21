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21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота

21 марта 2020, 00:19

21 марта – весенний солнцеворот и Родительская суббота – что нельзя делать в этот день и как поминать, выяснил Главред.

21 марта – праздник Весенний солнцеворот – что нельзя делать, приметы
21 марта – праздник Весенний солнцеворот – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

21 марта 2020 – сегодня праздник поэтический.

Мир отмечает Всемирный день поэзии, а еще проводит Международный день кукольника и, по инициативе ООН, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Кроме того, это еще и Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Вдогонку за днем весеннего равноденствия празднуется и Международный день Навруз.

В арабских странах отмечают День матери.

По народному календарю, 21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица.

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21 марта – праздник церковный

Православный праздник 21 марта – Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. Что нельзя делать в этот день и как поминать усопших – читайте в нашем материале Родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно.

Идет Великий пост 2020.

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21 марта – приметы

Есть такие приметы 21 марта на погоду:

  • облака быстро и высоко по небу плывут – к хорошей погоде;
  • туман – к заморозкам;
  • после метели снег лег на поля волнами – к хорошему урожаю хлеба и овощей.

21 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте также40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравленияВ это время в большинстве регионов уже зацветала верба. Несколько веточек нужно было непременно принести домой – чтобы изгнать из дома беды и болезни. С вербой также заваривали чай, делали настойки и пр.

Вербовыми вениками выметали всё дурное из дома. Этот мусор обязательно нужно сжечь – чтобы беды не вернулись назад в дом.

При этом приметы запрещают самому сажать вербу: считается, что человек, который посадил это дерево, умрет – как только из вербового ствола можно будет вытесать лопату.

По народным поверьям, 21 марта нельзя:

  • строить планы – вряд ли осуществятся;
  • начинать серьезные дела – их удачного завершения ждать не стоит.

21 марта – именины

День ангела справляют Афанасий, Владимир и Иван.

21 марта – кто родился

21 марта родились такие знаменитости:

  • 1522 — дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем Султан (Роксоланы) Михримах.
  • 1839 — русский композитор Модест Мусоргский.
  • 1889 — эстрадный артист украинского происхождения, киноактер, композитор Александр Вертинский.
  • 1929 — украинский писатель, председатель Союза писателей Украины Юрий Мушкетик (Гайдамаки, Капля крови).
  • 1946 — английский киноактер Тимоти Далтон (Джейн Эйр, Джеймс Бонд: Лицензия на убийство, Роковой патруль и др.).
  • 1958 — английский киноактер и режиссер Гэри Олдмен (Дракула, Леон, Пятый элемент и др.).
  • 1962 — американский актер театра и кино, кинорежиссер Мэттью Бродерик (Леди-ястреб, Кабельщик, Степфордские жены и др.).
  • 1980 — бразильский футболист, чемпион мира (2002) Роналдиньо.

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