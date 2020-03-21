21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота

21 марта – весенний солнцеворот и Родительская суббота – что нельзя делать в этот день и как поминать, выяснил Главред.
21 марта 2020 – сегодня праздник поэтический.
Мир отмечает Всемирный день поэзии, а еще проводит Международный день кукольника и, по инициативе ООН, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Кроме того, это еще и Всемирный день людей с синдромом Дауна.
Вдогонку за днем весеннего равноденствия празднуется и Международный день Навруз.
В арабских странах отмечают День матери.
По народному календарю, 21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица.
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21 марта – праздник церковный
Православный праздник 21 марта – Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. Что нельзя делать в этот день и как поминать усопших – читайте в нашем материале Родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно.
Идет Великий пост 2020.
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21 марта – приметы
Есть такие приметы 21 марта на погоду:
- облака быстро и высоко по небу плывут – к хорошей погоде;
- туман – к заморозкам;
- после метели снег лег на поля волнами – к хорошему урожаю хлеба и овощей.
21 марта – что нельзя делать, а что нужно
Читайте также40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравленияВ это время в большинстве регионов уже зацветала верба. Несколько веточек нужно было непременно принести домой – чтобы изгнать из дома беды и болезни. С вербой также заваривали чай, делали настойки и пр.
Вербовыми вениками выметали всё дурное из дома. Этот мусор обязательно нужно сжечь – чтобы беды не вернулись назад в дом.
При этом приметы запрещают самому сажать вербу: считается, что человек, который посадил это дерево, умрет – как только из вербового ствола можно будет вытесать лопату.
По народным поверьям, 21 марта нельзя:
- строить планы – вряд ли осуществятся;
- начинать серьезные дела – их удачного завершения ждать не стоит.
21 марта – именины
День ангела справляют Афанасий, Владимир и Иван.
21 марта – кто родился
21 марта родились такие знаменитости:
- 1522 — дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем Султан (Роксоланы) Михримах.
- 1839 — русский композитор Модест Мусоргский.
- 1889 — эстрадный артист украинского происхождения, киноактер, композитор Александр Вертинский.
- 1929 — украинский писатель, председатель Союза писателей Украины Юрий Мушкетик (Гайдамаки, Капля крови).
- 1946 — английский киноактер Тимоти Далтон (Джейн Эйр, Джеймс Бонд: Лицензия на убийство, Роковой патруль и др.).
- 1958 — английский киноактер и режиссер Гэри Олдмен (Дракула, Леон, Пятый элемент и др.).
- 1962 — американский актер театра и кино, кинорежиссер Мэттью Бродерик (Леди-ястреб, Кабельщик, Степфордские жены и др.).
- 1980 — бразильский футболист, чемпион мира (2002) Роналдиньо.