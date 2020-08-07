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День пива: какой сегодня праздник 7 августа, приметы, именины

7 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Днем пива. У православных большой праздник – Успение праведной Анны. Приметы 7 августа подскажут, какой будет зима 2020.

7 августа праздник - День пива и Успение Анны - что нельзя делать
7 августа праздник - День пива и Успение Анны - что нельзя делать / 1zoom.ru

7 августа 2020 – сегодня праздник хмельный. Это Международный день пива 2020.

Международный день пива не имеет фиксированной даты: выпивают по этому поводу в первую пятницу августа. Есть еще День пива в России (этот праздник проходит во вторую субботу июня) и День пива в Исландии (вот тут дата четка – 1 марта).

Еще в мире проходит День профессионального оратора. Россия отмечает День службы специальной связи и информации при ФСО РФ, а США – День Пурпурного сердца (это одна из самых почетных военных наград в Штатах).

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День собирания звезд;
  • Всероссийский день холостяка;
  • День малины в креме и День маяка в США.

По народному календарю, 7 августа – Анна Летняя, Анна Холодница.

Поздравления с Днем пива – красивые картинки с пивом

  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru
  • С Днем пива – картинки Fresh-Cards.ru

7 августа – праздник церковный

7 августа большой православный праздник – Успение праведной Анны, матери Богородицы. Это Богопраматерь, то есть человеческая бабушка Спасителя Христа.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииО чем молятся святой праведной Анне? Чаще всего ее просят помочь излечить бесплодие, так как и сама она очень долго не могла забеременеть. Святой Анне уже было почти 80 лет, когда Небеса даровали ей милость – родить Богоматерь, Пресвятую Марию.

Также к святой Анне обращаются за утешением, если кто-то был несправедливо обижен, просят избавить от разных болезней и наглой смерти.

Молитва святой Анне и история праздника – всё это вы найдете в нашем материале Успение праведной Анны: что нельзя делать и приметы дня.

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7 августа – приметы

По погоде на Анну судили о том, какой будет погода ближайшей зимой (отсюда одно из прозвищ – Зимоуказательница).

Есть такие приметы 7 августа на погоду:

  • холодное утро – к морозной зиме;
  • какова погода до обеда – такой погоды жди до декабря, какова погода после обеда – такая погода будет после декабря;
  • день солнечный и теплый – к холодной зиме, дождливый – к снежной и теплой;
  • муравьи начинают резко наращивать муравейники – к холодной зиме.

7 августа – что нельзя делать, а что нужно

Народный календарь огородника советует ко Дню Анны заканчивать выкапывать картошку. Еще день хорошо подходит для похода за грибами.

По примете, на Анну нужно играть свадьбу и крестить детей – это добавит молодоженам или младенцу счастья в жизни.

Для укрепления здоровья – стоит выпить сегодня травяного чая.

По народным поверьям, 7 августа нельзя:

  • ругаться – можно навлечь на себя несчастья;
  • лениться.

7 августа – именины

Главная именинница – Анна.

День ангела также справляют Ираида, Александр, Макар и Николай.

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7 августа – кто родился

7 августа родились такие знаменитости:

  • 1819 – украинский писатель, поэт, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, издатель, общественный деятель, член Кирилло-Мефодиевского общества Пантелеймон Кулиш.
  • 1947 – выдающаяся украинская певица София Ротару.
  • 1970 – украинская модель Влада Литовченко.

День пива праздник приметы традиции поздравления открытки
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